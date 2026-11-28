iPhone 20 Pro Max có thể dùng gốm: tin đồn về phiên bản giới hạn cho iPhone kỷ niệm 20 năm Nguồn tin trên Weibo cho rằng Apple thử nghiệm vật liệu gốm cho iPhone 20 Pro Max và không sản xuất hàng loạt, nhưng độ tin cậy của nguồn vẫn còn hạn chế.

Apple được cho là đang thử nghiệm vật liệu gốm cho iPhone 20 Pro Max, mẫu máy được kỳ vọng đánh dấu 20 năm ngày iPhone ra mắt. Thông tin này có thể mở ra khả năng xuất hiện một phiên bản giới hạn với thiết kế đặc biệt. Đây sẽ là thay đổi đáng chú ý, vượt ra ngoài công nghệ kính bảo vệ Ceramic Shield đã có trên các thế hệ iPhone gần đây.

Tin đồn đến từ tài khoản Fixed Focus Digital trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, và được MacRumors phát hiện đầu tiên. Cụ thể, nguồn tin cho biết Apple đang xem xét dùng gốm trên thiết bị này. Tuy nhiên, đây vẫn là thông tin chưa được xác thực.

Gốm xuất hiện ở bộ phận nào của iPhone 20 Pro Max?

Nguồn tin không tiết lộ cụ thể bộ phận nào sẽ được chế tạo từ gốm. Dựa trên thông tin hiện có, vật liệu này nhiều khả năng dùng ở các chi tiết bên ngoài máy. Apple có thể áp dụng gốm cho toàn bộ khung máy hoặc chỉ một số khu vực nhất định, chẳng hạn phần bảo vệ cổng USB-C và hệ thống loa.

Theo các rò rỉ trước đó, điểm đáng chú ý nhất trong thiết kế iPhone 20 Pro Max là máy có thể mang nhiều nét tương đồng với iPhone Air, nhưng có các bề mặt kính bo cong nhiều hơn. Chi tiết về gốm vì vậy có thể bổ sung cho ngôn ngữ thiết kế này.

Số lượng giới hạn: dấu ấn riêng cho thế hệ kỷ niệm

Theo MacRumors, Fixed Focus Digital cho biết Apple không có kế hoạch sản xuất các linh kiện gốm này với quy mô lớn. Chi tiết đó làm dấy lên khả năng hãng dùng gốm để tạo ra một phiên bản iPhone 20 Pro Max đặc biệt, sản xuất giới hạn, thay vì trang bị tiêu chuẩn cho cả dòng sản phẩm.

Nếu chính xác, đây có thể là cách Apple tạo dấu ấn cho iPhone kỷ niệm 20 năm. Thay vì chỉ nâng cấp cấu hình, camera hay màn hình, hãng có thể chọn hướng đi khác biệt hơn qua vật liệu chế tạo và thiết kế bên ngoài.

iPhone 20 Pro Max có thể có phiên bản giới hạn sử dụng chất liệu gốm.

Ceramic Shield và gốm nguyên khối: hai khái niệm khác nhau

Hiện iPhone Air đã có kính Ceramic Shield ở cả mặt trước lẫn mặt sau, nên tin đồn về gốm phần nào phù hợp với các dự đoán trước đó về thiết kế. Dù vậy, hai khái niệm này không nên bị đánh đồng.

Tiêu chí Ceramic Shield Gốm làm vật liệu cấu thành Bản chất Công nghệ kính bảo vệ do Apple phát triển Vật liệu tạo nên các bộ phận bên ngoài của máy Mục đích Tăng khả năng chống va đập và trầy xước Tạo khác biệt rõ rệt hơn về diện mạo và cảm giác khi cầm máy Tình trạng Đã xuất hiện trên các thế hệ iPhone gần đây Mới ở mức tin đồn với iPhone 20 Pro Max

Fixed Focus Digital còn tuyên bố đã trực tiếp nhìn thấy và cầm trên tay những linh kiện được cho là làm từ gốm. Điều này gợi ý vật liệu mới có thể hiện diện rõ trên thiết kế, thay vì chỉ là lớp phủ hay công nghệ bảo vệ tương tự Ceramic Shield.

Liên hệ với Apple Watch Series 12 và khung titan

Nếu triển khai ở quy mô đáng kể, cách tiếp cận này có thể gợi nhớ việc Apple dùng vật liệu gốm trên Apple Watch Series 12. Bên cạnh đó, một số tin đồn trước đây cho rằng khung máy iPhone 20 Pro Max sẽ làm từ titan. Khi đó, kết hợp titan với các chi tiết gốm có thể giúp thiết bị vừa cao cấp vừa khác biệt về ngoại hình.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng thông tin mới chỉ đề cập đến một biến thể vật liệu khác trong quá trình Apple thử nghiệm thiết kế.

Vì sao cần tiếp nhận thông tin một cách thận trọng?

Fixed Focus Digital là tài khoản chuyên chia sẻ tin rò rỉ trên Weibo, nhưng độ chính xác trong quá khứ không thực sự ổn định. Đáng lưu ý, Apple từng được đồn đoán sẽ chuyển sang khung titan trên iPhone 18 Pro Max, nhưng thay đổi này cuối cùng không xuất hiện như dự đoán.

Tóm lại, khả năng iPhone 20 Pro Max dùng vật liệu gốm là một giả thuyết đáng chú ý. Tuy vậy, hiện vẫn chưa có bằng chứng đủ chắc chắn để khẳng định thiết kế này sẽ trở thành sản phẩm thương mại.