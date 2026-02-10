iPhone 20 Pro Max dự kiến đổi mới với kính cong bốn cạnh cùng màn hình tiệm cận mốc 7 inch Thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple hứa hẹn mang đến đột phá lớn với thân máy kính cong liền mạch, màn hình 6,96 inch và thu hẹp tối đa Dynamic Island.

Thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple được dự báo sẽ đánh dấu bước chuyển mình mang tính bước ngoặt về cả cấu trúc vật lý lẫn không gian hiển thị. Dòng sản phẩm iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max nhiều khả năng sẽ sở hữu màn hình lớn nhất từ trước đến nay, đi cùng thiết kế thân máy gần như hoàn toàn bằng kính cong ở cả bốn cạnh thay vì cấu trúc truyền thống.

Apple đang dốc toàn lực cho dòng iPhone 20 Pro. Ảnh: Ice Universe/X

Bước nhảy vọt về kích thước màn hình hiển thị

Theo nguồn tin công nghệ Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, phiên bản iPhone 20 Pro sẽ nâng kích thước đường chéo màn hình lên 6,41 inch, trong khi iPhone 20 Pro Max chạm ngưỡng 6,96 inch. Khi so sánh với thế hệ iPhone 18 Pro (6,27 inch) và iPhone 18 Pro Max (6,86 inch) – vốn thường được làm tròn thành 6,3 inch và 6,9 inch, đây là sự gia tăng đáng kể.

Mức tăng từ 0,10 đến 0,14 inch kết hợp với công nghệ thu hẹp viền bezel sẽ tối ưu hóa đáng kể diện tích sử dụng thực tế. Với thông số 6,96 inch, mẫu máy Pro Max sẽ tiến rất gần tiêu chuẩn 7 inch, trở thành thiết bị sở hữu không gian hiển thị lớn nhất lịch sử dòng iPhone thông thường. Bên cạnh đó, Apple cũng dự kiến thử nghiệm phương án mở rộng không gian khác với mẫu máy màn hình gập iPhone Duo có kích thước hiển thị bên trong 7,6 inch, dự kiến ra mắt vào ngày 23/10.

Mẫu thiết bị Kích thước màn hình thực tế Thông số công bố làm tròn Mức độ chênh lệch iPhone 18 Pro 6,27 inch 6,3 inch Chuẩn cơ sở iPhone 20 Pro 6,41 inch - Tăng khoảng 0,14 inch iPhone 18 Pro Max 6,86 inch 6,9 inch Chuẩn cơ sở iPhone 20 Pro Max 6,96 inch - Tăng khoảng 0,10 inch

Kiến trúc thân máy kính cong bốn cạnh liền khối

Bên cạnh yếu tố hiển thị, thay đổi mang tính cốt lõi nằm ở ngôn ngữ tạo hình. Dữ liệu từ Digital Chat Station cùng nhận định trước đó từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg chỉ ra rằng các phiên bản cao cấp mới sẽ áp dụng thiết kế kính cong 4 cạnh (quad-curved). Kính mặt trước và mặt sau sẽ uốn cong trực tiếp vào hai bên hông máy, giúp đường viền gần như biến mất khi nhìn thẳng.

Để đảm bảo độ bền cơ học và tính toàn vẹn cấu trúc, một dải kim loại kỹ thuật vẫn được bố trí ở trung tâm thân máy nhằm liên kết các thành phần. Cách tiếp cận này đánh dấu sự chuyển đổi rõ rệt khỏi kết cấu khung nhôm kết hợp kính ceramic trên thế hệ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, tạo nên hiệu ứng thị giác như một khối kính nguyên khối đồng nhất.

Hình ảnh được cho là mẫu iPhone 20 Pro vào năm 2027. Ảnh: Ice Universe/ X

Thu hẹp Dynamic Island và tác động đến chi phí sản xuất

Nhằm giải phóng thêm diện tích mặt trước, khu vực Dynamic Island dự kiến được tinh chỉnh kích thước đáng kể. Cụm điều hướng đa nhiệm và cảnh báo nền này sẽ được thu nhỏ, hướng tới giải pháp lỗ đục tối giản chỉ đủ chứa cụm camera selfie. Việc loại bỏ các chi tiết chiếm dụng không gian giúp màn hình tràn viền phát huy trọn vẹn giá trị khi hiển thị tác vụ nặng hoặc giải trí đa phương tiện.

Tuy nhiên, những nâng cấp công nghệ phức tạp từ vật liệu kính cong đến tấm nền hiển thị mở rộng có thể kéo theo chi phí gia công cao hơn. Theo trang tin CNET, sự kết hợp giữa màn hình tiệm cận 7 inch và thân máy kính đặc biệt sẽ là nền tảng kỹ thuật để Apple định vị lại mức giá cho dòng sản phẩm kỷ niệm 20 năm, dự kiến trình làng vào tháng 9/2027.