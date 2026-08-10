iPhone 20 Pro Max kỷ niệm 20 năm lộ diện màn hình cong bốn cạnh nhưng giữ Dynamic Island Dù được kỳ vọng sở hữu camera ẩn, iPhone 20 Pro Max có thể tiếp tục dùng Dynamic Island kết hợp màn hình cong bốn cạnh và kích thước hiển thị kỷ lục 6,96 inch.

Mẫu điện thoại kỷ niệm 20 năm của Apple - iPhone 20 Pro Max - có thể sẽ không sở hữu thiết kế toàn màn hình hoàn mỹ như những kỳ vọng trước đây. Thay vì tích hợp hoàn toàn camera selfie và cảm biến Face ID ẩn dưới màn hình, các thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Apple nhiều khả năng vẫn duy trì khu vực khuyết Dynamic Island trên dòng máy đặc biệt này.

Một concept iPhone 20 Pro Max. Ảnh: FPT.

Theo nguồn tin từ tài khoản AppleLeaker trên mạng xã hội X, iPhone 20 Pro Max sẽ chưa thể áp dụng công nghệ camera và Face ID ẩn dưới tấm nền hiển thị. Thay vào đó, hãng công nghệ Mỹ dự kiến giữ nguyên cụm Dynamic Island với kích thước tương tự như trên thế hệ iPhone 18 Pro Max. Điều này trái ngược với các đồn đoán trước đó về một thiết bị không viền hoàn toàn nhân cột mốc hai thập kỷ ra mắt iPhone.

Màn hình quad-curved: Hướng tiếp cận phần cứng mới của Apple

Dù chưa loại bỏ được Dynamic Island, Apple được cho là sẽ tạo nên sự khác biệt về mặt thị giác bằng công nghệ màn hình uốn cong bốn cạnh (quad-curved). Khái niệm này từng xuất hiện trên một số dòng máy Android như Motorola Edge 70 Pro+ hay OnePlus 13, mang lại hiệu ứng hiển thị tràn đều sang các mép thiết bị từ mọi hướng.

Hình dung về mẫu iPhone 20 Pro. Ảnh: Ice Universe/ X

Điểm độc đáo trên iPhone 20 Pro Max nằm ở cấu trúc khung máy kết hợp. Nguồn tin cho biết phần kính sẽ được uốn cong bao quanh các cạnh thân máy, trong khi dải kim loại trợ lực chạy xuyên suốt ở khu vực trung tâm nhằm đảm bảo độ bền cơ học. Dữ liệu này được trích xuất từ lộ trình phát triển tấm nền của DSCC (Display Supply Chain Consultants) - đơn vị uy tín hàng đầu trong việc dự báo chuỗi cung ứng màn hình hiển thị.

Rào cản sản xuất và sự thỏa hiệp kỹ thuật

Trước khi hướng đến cấu trúc màn hình cong kết hợp khung kim loại, Apple từng nghiên cứu phương án chế tạo thân máy hoàn toàn bằng kính. Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, ý tưởng thiết kế nguyên khối này cuối cùng đã bị gác lại do những rào cản kỹ thuật phức tạp trong dây chuyền gia công và kiểm soát chất lượng.

Việc sản xuất hàng loạt hàng chục triệu thiết bị đòi hỏi Apple phải tính toán kỹ lưỡng giữa tính thẩm mỹ và độ bền thực tế. Thiết kế kết hợp giữa mặt kính bao quanh và khung kim loại ở giữa được xem là giải pháp dung hòa tối ưu, giúp máy mang diện mạo mới lạ nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn sản xuất công nghiệp khắt khe.

Kích thước hiển thị chạm ngưỡng 7 inch

Bên cạnh kiểu dáng mép cong, kích thước vật lý của màn hình cũng là nâng cấp đáng chú ý. Dữ liệu từ tài khoản Digital Chat Station cho thấy Apple đang thử nghiệm hai kích thước màn hình mới cho dòng sản phẩm cao cấp, đưa không gian trải nghiệm lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Dòng thiết bị Kích thước màn hình thử nghiệm Đặc điểm thiết kế dự kiến iPhone 20 Pro 6,41 inch Màn hình cong 4 cạnh, Dynamic Island iPhone 20 Pro Max 6,96 inch Màn hình cong 4 cạnh, khung kính kết hợp dải kim loại

Kích thước gần 7 inch trên iPhone 20 Pro Max sẽ mang lại không gian tối ưu cho tác vụ đa nhiệm, xử lý hình ảnh, chơi game và tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI). Mặc dù vậy, các chuyên gia lưu ý rằng kế hoạch phần cứng vẫn có thể được Apple điều chỉnh thêm trước khi bước vào giai đoạn sản xuất thương mại dự kiến vào tháng 9/2027.