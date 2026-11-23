iPhone 20 Pro Max rò rỉ: màn hình cong bốn cạnh, khung titan, chip A21 Pro, giá có thể 1.500 USD Mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm được đồn đoán có khung titan, viền khoảng 1mm, chip A21 Pro và giá 1.400-1.500 USD, nhưng Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào.

iPhone 20 Pro Max đang được đồn đoán sẽ là bản nâng cấp toàn diện nhất của Apple kể từ thời iPhone X, với màn hình cong bốn cạnh, viền khoảng 1mm, khung titan, chip A21 Pro và camera thế hệ mới. Sản phẩm được cho là ra mắt nhân dịp 20 năm chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin hiện chỉ là rò rỉ và dự đoán, chưa được Apple xác nhận.

Nếu các tin đồn chính xác, thiết bị sẽ thay đổi không chỉ ngoại hình mà cả vật liệu, khả năng xử lý và hệ thống camera. Đây cũng là lý do mẫu máy này thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu công nghệ.

Titan quay lại: bước lùi của nhôm trên iPhone 17 Pro?

Một trong những chi tiết được quan tâm nhất là khả năng Apple đưa titan trở lại. Hãng từng dùng khung titan cho iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro, nhưng chuyển sang khung nhôm ở iPhone 17 Pro ra mắt năm ngoái.

Nhôm có lợi thế về trọng lượng nhẹ, khả năng dẫn nhiệt tốt và hỗ trợ tản nhiệt hiệu quả. Dù vậy, chất liệu này chưa mang lại cảm giác cao cấp khi cầm nắm như titan. Trong khi đó, titan được đánh giá cao nhờ độ bền và khả năng chống chịu hư hại. Việc Apple bỏ titan từng khiến không ít người dùng tiếc nuối, nhất là những người thích cảm giác chắc chắn và sang trọng của dòng iPhone Pro.

Một concept iPhone 20 Pro Max. Ảnh: AppleTrack/X

Nếu thông tin rò rỉ đúng, iPhone 20 Pro Max có thể đánh dấu sự trở lại của titan, kèm các điều chỉnh về cấu trúc thân máy và hệ thống tản nhiệt.

Màn hình cong bốn cạnh và viền 1mm: diện mạo khác hẳn iPhone hiện tại

Theo một số nguồn tin, Apple đang nghiên cứu màn hình cong với phần viền chỉ dày khoảng 1mm. Thiết kế này có thể tạo hiệu ứng tràn viền, khiến mặt trước gần như không còn đường viền khi nhìn trực diện. Đây sẽ là thay đổi lớn so với iPhone hiện nay, vốn vẫn dành một phần diện tích cho viền và các thành phần của hệ thống hiển thị.

Sức hút của ý tưởng này thể hiện qua video mô phỏng do tài khoản Apple Files đăng trên mạng xã hội X, thu hút khoảng 15,2 triệu lượt xem tại thời điểm bài gốc được thực hiện. Video dựa trên các thông tin rò rỉ về mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm, trong đó màn hình cong cả bốn cạnh là chi tiết gây chú ý nhất. Tuy nhiên, đây chỉ là hình ảnh dựng lại từ tin đồn, không phải thiết kế chính thức.

Chip A21 Pro, camera 17nm và bài toán tản nhiệt của khung titan

Về hiệu năng, chip A21 Pro được cho là sẽ xuất hiện trên iPhone 20 Pro Max, tạo bước tiến đáng kể cho các tác vụ đòi hỏi khả năng tính toán cao.

Tuy nhiên, việc quay lại khung titan đặt ra thách thức nhiệt độ, vì titan dẫn nhiệt kém hơn nhôm. Điều này đặc biệt quan trọng khi máy phải chơi game, quay video độ phân giải cao hoặc chạy các tính năng trí tuệ nhân tạo. Do đó, máy được đồn đoán sẽ có hệ thống tản nhiệt cải tiến để duy trì hiệu năng ổn định lâu dài dù thân máy mỏng hơn.

Ở mảng nhiếp ảnh, camera chính có thể dùng cảm biến thế hệ mới với mạch logic sản xuất trên tiến trình 17nm. Công nghệ này được kỳ vọng tăng tốc độ đọc dữ liệu từ cảm biến và cải thiện hiệu quả tiêu thụ năng lượng, giúp xử lý ảnh nhanh hơn, chụp liên tiếp và quay video tốt hơn.

Tổng hợp các tin đồn về iPhone 20 Pro Max

Hạng mục Thông tin rò rỉ Khung máy Titan (iPhone 17 Pro dùng nhôm) Màn hình Cong bốn cạnh, viền khoảng 1mm Chip xử lý A21 Pro Camera chính Cảm biến mới, mạch logic tiến trình 17nm Tản nhiệt Hệ thống cải tiến để bù khả năng dẫn nhiệt kém của titan Giá khởi điểm dự đoán 1.400-1.500 USD

Giá 1.500 USD và những điều chưa rõ

Hiện chưa rõ Apple sẽ dùng tên gọi nào cho mẫu máy này. Các cái tên iPhone kỷ niệm 20 năm, iPhone 20 Pro hay iPhone 20 Pro Max đều xuất hiện trong tin đồn.

Với hàng loạt thay đổi được đồn đoán, thiết bị nhiều khả năng thuộc nhóm smartphone đắt nhất của Apple. Theo dự đoán, giá khởi điểm có thể dao động từ 1.400-1.500 USD, cao hơn đáng kể so với các mẫu iPhone Pro thông thường.

Nhìn chung, nếu những nâng cấp này được đưa vào sản phẩm thương mại, iPhone 20 Pro Max có thể trở thành dấu mốc đặc biệt, không chỉ vì ý nghĩa kỷ niệm 20 năm mà còn nhờ thay đổi toàn diện về thiết kế và công nghệ. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, tất cả vẫn chỉ là thông tin rò rỉ và dự đoán chưa được Apple xác nhận.