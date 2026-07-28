iPhone 20 Pro Max: Thiết kế kính nguyên khối và công nghệ phím cảm ứng lực đột phá Mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm dự kiến ra mắt năm 2027 với thiết kế kính nguyên khối bo cong 4 cạnh, màn hình gần 7 inch và hệ thống phím cảm ứng lực hoàn toàn mới.

Cột mốc năm 2027 đánh dấu tròn hai thập kỷ kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện. Thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm, tạm gọi là iPhone 20 Pro Max, được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc tái thiết kế quy mô nhất của Apple kể từ thời điểm iPhone X ra mắt. Thiết bị được định hướng trở thành một khối kính liền mạch, loại bỏ hầu hết các chi tiết cơ học truyền thống và tối ưu không gian hiển thị tối đa.

Thiết kế kính nguyên khối và công nghệ hiển thị Liquid Glass

Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, Apple đang hoàn thiện mẫu máy có mặt trước hoàn toàn phẳng kết hợp mặt lưng kính bo cong nhẹ ở cả bốn cạnh. Phương án bo cong nhẹ giúp thao tác vuốt từ mép màn hình tự nhiên hơn, hạn chế hiện tượng biến dạng hình ảnh ở viền và mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái.

Bên cạnh cải tiến phần cứng, Apple nghiên cứu kết hợp các giải pháp quang học để tạo hiệu ứng thị giác khiến phần viền xung quanh gần như biến mất. Công nghệ này có thể mang thương hiệu "Liquid Glass Display", đồng bộ hoàn toàn với ngôn ngữ giao diện đồ họa "Liquid Glass" đang được phát triển. Nhờ tối ưu hóa phần viền, phiên bản lớn nhất có thể nâng không gian hiển thị lên gần 7 inch mà không làm tăng kích thước tổng thể của thiết bị.

iPhone 20 Pro Max có thể màn hình đạt tới 7 inch mà không tăng kích thước.

Ẩn cảm biến dưới màn hình và loại bỏ Dynamic Island

Trọng tâm nâng cấp ở mặt trước là mục tiêu đưa toàn bộ hệ thống nhận diện Face ID cùng camera selfie xuống dưới tấm nền hiển thị. Sự thay đổi này giúp loại bỏ hoàn toàn cụm Dynamic Island, trả lại mặt trước liền mạch không điểm khuyết.

Tuy nhiên, công nghệ tích hợp cảm biến ẩn đòi hỏi chất lượng truyền tải ánh sáng qua tấm nền đạt độ chính xác tuyệt đối. Trong trường hợp giải pháp kỹ thuật chưa đạt độ hoàn thiện cao nhất vào năm 2027, Apple có thể áp dụng phương án dự phòng là thu gọn tối đa đốm khuyết chứa ống kính camera.

Hệ thống phím cảm ứng lực thay thế nút bấm cơ học

Một điểm nâng cấp kỹ thuật quan trọng khác là việc loại bỏ toàn bộ phím bấm cơ học truyền thống. Các phím Nguồn, Âm lượng, Action Button và Camera Control sẽ chuyển sang dạng phím cảm ứng lực tĩnh. Hệ thống này sử dụng mô-tơ rung phản hồi để mô phỏng cảm giác nhấn thật, tương tự công nghệ Force Touch trên trackpad của MacBook.

Các phím cảm ứng lực mới được thử nghiệm thành công trong nhiều điều kiện như khi đeo găng tay, tay ướt hoặc dùng qua ốp lưng. Đặc biệt, hệ thống này được điều khiển bởi một vi xử lý siêu tiết kiệm năng lượng riêng biệt, cho phép người dùng thao tác phản hồi ngay cả khi máy đã cạn pin hoặc tắt nguồn.

Khung vỏ siêu mỏng và bài toán tản nhiệt cho tác vụ AI

Khung máy của iPhone 20 Pro Max được thiết kế mỏng hơn đáng kể. Apple đang cân nhắc giữa các vật liệu như titan, nhôm cao cấp hoặc hợp kim mới nhằm đảm bảo độ bền cơ học nhưng vẫn giữ được trọng lượng nhẹ.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, việc lựa chọn vật liệu còn phải phục vụ bài toán tản nhiệt thụ động. Cấu trúc khung vỏ mới được tính toán để giải phóng nhiệt lượng hiệu quả khi vi xử lý vận hành các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) cường độ cao trong thời gian dài.