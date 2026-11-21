iPhone 5C sau 13 năm: từng khiến Tim Cook thất vọng, nay được Gen Z săn lùng nhờ chất ảnh retro Ra mắt tháng 9/2013 với doanh số kém, iPhone 5C nay có lượt tìm kiếm mua tăng 405 lần trong một năm nhờ camera 8 MP gợi chất ảnh hoài cổ của giới trẻ Gen Z.

iPhone 5C, mẫu iPhone vỏ nhựa ra mắt tháng 9/2013 từng bị đánh giá là hụt hơi về doanh số, đang nhận được làn sóng quan tâm mới từ thế hệ Gen Z. Nguyên nhân chính là chất ảnh hoài cổ từ camera 8 MP, đúng với xu hướng nhiếp ảnh retro đang thịnh hành.

Dữ liệu từ Compare and Recycle cho thấy lượt tìm kiếm từ khóa "mua iPhone 5C" đã tăng gấp 405 lần chỉ trong vòng một năm. Đáng chú ý, lượng tìm kiếm liên quan đến cụm camera của thiết bị còn tăng vọt hơn 1.800%.

Vì sao camera lỗi thời lại thành điểm hút khách?

Trong bối cảnh smartphone đời mới liên tục chạy đua về độ phân giải, thuật toán HDR và trí tuệ nhân tạo để làm đẹp hình ảnh, nhiều bạn trẻ lại tìm về cảm giác chân thực, mộc mạc của những bức ảnh thời kỳ đầu điện thoại thông minh.

Với cảm biến 8 MP cùng bộ xử lý hình ảnh từ năm 2013, iPhone 5C cho ra những khung hình mang màu sắc hoài niệm, tách biệt hoàn toàn với chất ảnh sắc nét của điện thoại hiện đại. Trải nghiệm này ăn khớp với làn sóng nhiếp ảnh "retro" và phong cách thẩm mỹ "Y2K" mà cộng đồng Gen Z ưa chuộng.

Không phải trường hợp cá biệt của làn sóng đồ công nghệ cũ

Theo BGR, iPhone 5C không đơn độc. Doanh số dòng máy ảnh compact PowerShot của Canon tăng gần 7 lần trong giai đoạn 2022-2025. Bên cạnh đó, nhiều thiết bị cũ như iPod, máy nghe nhạc Walkman hay máy ảnh kỹ thuật số đời đầu cũng quay trở lại.

Giá máy cũ rẻ, nhưng khó dùng làm điện thoại chính

Sau 13 năm, giá iPhone 5C trên thị trường máy cũ đã hạ xuống mức rất dễ tiếp cận. Tại Mỹ, sản phẩm qua sử dụng được giao dịch quanh mức 30-70 USD tùy phiên bản dung lượng và ngoại hình. Tại Việt Nam, thiết bị xuất hiện trên các sàn trực tuyến với giá khoảng 200.000-500.000 đồng.

Tuy nhiên, máy không còn đáp ứng nhu cầu của một chiếc điện thoại chính. iPhone 5C dừng cập nhật phần mềm ở iOS 10.3.3 từ năm 2017 và gặp nhiều hạn chế khi cài đặt các ứng dụng hiện nay. Giá trị lớn nhất của thiết bị lúc này nằm ở trải nghiệm chụp ảnh gợi nhớ một giai đoạn công nghệ đã qua.

Nhìn lại bài toán giá khiến iPhone 5C thất bại năm 2013

iPhone 5C đánh dấu lần đầu tiên Apple giới thiệu hai mẫu iPhone mới trong cùng một sự kiện. iPhone 5s đại diện cho dòng cao cấp, còn iPhone 5C hướng tới người dùng trẻ với lớp vỏ polycarbonate cùng 5 tùy chọn màu sắc rực rỡ.

Tiêu chí iPhone 5C iPhone 5s Định vị Người dùng trẻ Dòng cao cấp Vi xử lý A6 A7 Điểm nhấn Vỏ polycarbonate, 5 màu Cảm biến vân tay Touch ID Giá khởi điểm tại Mỹ 549 USD (bản 16 GB) 649 USD

Chiến lược định giá trở thành rào cản lớn. Bản 32 GB của iPhone 5C có giá 649 USD, trong khi iPhone 5s khởi điểm cũng từ 649 USD. Khoảng cách giá quá hẹp khiến iPhone 5C mất đi lợi thế của một sản phẩm tiết kiệm chi phí.

Không những vậy, cấu hình của máy thiếu đột phá khi dùng chip A6, camera sau 8 MP và màn hình 4 inch, gần như giữ nguyên thông số từ thế hệ iPhone 5.

Apple cắt sản lượng, Tim Cook thừa nhận nhu cầu thấp

Chỉ hơn một tháng sau ngày lên kệ, Apple được cho là đã yêu cầu chuỗi cung ứng cắt giảm sản lượng iPhone 5C. Theo báo cáo của DisplaySearch vào tháng 10/2013, đơn hàng sản xuất mẫu máy này giảm 35%, trong khi sản lượng iPhone 5s được điều chỉnh tăng thêm 75%.

Tới tháng 1/2014, CEO Tim Cook thẳng thắn thừa nhận sức mua dành cho iPhone 5s vượt dự tính, còn nhu cầu đối với iPhone 5C thấp hơn kỳ vọng.

Có thể thấy, chiếc iPhone từng chật vật tìm chỗ đứng cách đây 13 năm nay được giới trẻ săn đón chính nhờ những giới hạn công nghệ mà các thế hệ smartphone sau này đã nỗ lực xóa bỏ.