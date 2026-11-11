iPhone Air 2 dự kiến ra mắt mùa xuân: thêm camera thứ hai, loa và tốc độ sạc cần được cải thiện Thế hệ thứ hai của dòng iPhone Air được cho là ra mắt vào mùa xuân năm sau, với camera thứ hai, nâng cấp pin và danh sách điểm yếu của bản đầu cần khắc phục.

Apple được cho là sẽ ra mắt iPhone Air 2 vào mùa xuân năm sau, với hai nâng cấp quan trọng nhất là camera thứ hai và dung lượng pin lớn hơn. Sau khi dành thêm thời gian hoàn thiện ngôn ngữ thiết kế, hãng kỳ vọng sản phẩm tiếp cận được tệp khách hàng đại chúng, thay vì chỉ thu hút nhóm người dùng đam mê công nghệ như thế hệ đầu.

Bài toán đặt ra cho iPhone Air 2 không nhỏ. Thế hệ tiền nhiệm không đạt doanh số như kỳ vọng, và máy còn phải khắc phục thêm nhiều hạn chế khác ngoài camera và pin.

Ảnh minh họa.

Vì sao iPhone Air đời đầu chưa thuyết phục người dùng?

iPhone Air thế hệ đầu được đánh giá là một bước tiến vượt bậc về kỹ thuật khi nén trải nghiệm cao cấp vào thân máy siêu mỏng. Tuy nhiên, người dùng vẫn đắn đo vì mức giá đắt đỏ trong khi máy bị cắt giảm quá nhiều tính năng.

Bối cảnh hiện nay cũng không còn thuận lợi như trước. Yếu tố mới lạ ban đầu đã qua, và vị trí smartphone thời thượng nhất hiện thuộc về iPhone Duo. Vì vậy, iPhone Air 2 buộc phải giải quyết tận gốc các điểm nghẽn trải nghiệm.

Ba điểm yếu cần xử lý ngoài camera thứ hai và pin

Bên cạnh hai nâng cấp chính, nguồn tin chỉ ra ba nhóm vấn đề khác mà Apple cần giải quyết.

Âm thanh: từ loa đơn đến công nghệ truyền âm qua màn hình

iPhone Air thế hệ đầu chỉ có loa đơn (mono) nên chất lượng âm thanh khá hạn chế. Nhiều khả năng Apple sẽ đưa công nghệ “màn hình âm thanh” (acoustic display) lên iPhone Air 2. Đây là công nghệ truyền âm qua lớp kính màn hình, từng xuất hiện trên iPad mini 8.

Cổng kết nối và tốc độ sạc còn lép vế

Máy hiện chỉ dùng chuẩn USB 2 thay vì USB 3 như dòng Pro. Người dùng phổ thông ít chú ý đến khác biệt này, nhưng nó chưa tương xứng với mức giá tiệm cận dòng Pro. Công suất sạc cũng thấp hơn đáng kể so với iPhone 18 Pro.

Tiêu chí iPhone Air thế hệ đầu Dòng Pro (theo nguồn) Chuẩn cổng kết nối USB 2 USB 3 Sạc MagSafe 20W 25W (iPhone 18 Pro) Sạc nhanh 25W 60W (iPhone 18 Pro) Loa Loa đơn (mono) Không nêu trong nguồn

Camera: cái giá của độ mỏng

Do rào cản về độ mỏng, cảm biến camera trên dòng Air buộc phải thu nhỏ. Máy cũng thiếu các tính năng nâng cao như quay phim Cinema (Cinematic mode), chụp ảnh định dạng RAW và chụp cận cảnh (Macro mode). Nguồn tin cho biết các tính năng này vắng mặt vì máy không có ống kính góc siêu rộng. Việc bổ sung ống kính thứ hai vì thế được xem là cải tiến then chốt của iPhone Air 2.

Bài toán định vị: mỏng nhưng không được thiếu

Có thể thấy, iPhone Air 2 cần một vị trí định hình rõ ràng hơn trong hệ sinh thái sản phẩm của Apple. Nếu giá bán chỉ kém bản Pro khoảng 100 USD (tương đương 2,6 triệu đồng), trải nghiệm mang lại phải thực sự tương xứng với khoản chênh lệch đó.

Theo nguồn tin, độ mỏng ấn tượng nên là điểm cộng về thiết kế, thay vì là lý do để người dùng phải chấp nhận những cắt giảm không đáng có. Thông tin về iPhone Air 2 hiện chỉ là dự kiến và chưa được Apple xác nhận.