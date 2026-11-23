iPhone Air 2 lộ thiết kế hai camera sau, iPhone 18 gần như giữ nguyên ngoại hình iPhone 17 Ảnh mô hình do Sonny Dickson đăng tải cho thấy iPhone Air 2 có hai camera sau, còn iPhone 18 giữ thiết kế quen thuộc; cả hai dự kiến ra mắt đầu năm 2027.

Loạt ảnh mô hình mới được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy iPhone Air 2 có thể được trang bị hai camera sau, trong khi iPhone 18 tiêu chuẩn gần như không đổi so với thế hệ trước. Theo các thông tin hiện có, cả hai thiết bị dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027.

Những hình ảnh này được chuyên gia rò rỉ Sonny Dickson đăng trên mạng xã hội X, gồm cả mặt trước và mặt sau của hai thiết bị. Đây chưa phải sản phẩm thương mại, nhưng phần nào cho thấy cách Apple có thể bố trí camera và các chi tiết ngoại hình trên thế hệ iPhone tiếp theo.

Ảnh chụp mặt sau của mô hình iPhone Air 2 và iPhone 18. Ảnh: Sonny Dickson.

iPhone Air 2 bổ sung camera thứ hai: thay đổi đáng chú ý nhất

Theo hình ảnh được chia sẻ, iPhone Air 2 sở hữu hai camera phía sau thay vì chỉ một ống kính như phiên bản đầu tiên. Hai ống kính được bố trí nằm ngang ở góc trên bên trái, còn micro và đèn flash LED nằm về phía bên phải.

Cụm camera nhô lên vẫn kéo dài gần hết chiều ngang mặt lưng, giữ lại đặc điểm thiết kế của iPhone Air thế hệ đầu.

Việc thêm camera thứ hai đã được nhắc đến trong nhiều thông tin rò rỉ trước đó. Tháng 11/2025, The Information từng tiết lộ Apple đang cân nhắc thay đổi này trong quá trình cải tiến thiết kế iPhone Air.

Mẫu iPhone Air đầu tiên chỉ có một camera sau độ phân giải 48 MP. Theo dự đoán của nhà phân tích Jeff Pu, phiên bản kế nhiệm có thể bổ sung camera góc siêu rộng 48 MP, giúp mở rộng góc chụp khi cần ghi lại nhiều chi tiết hơn.

Nâng cấp bên trong: chip A20 Pro và tản nhiệt buồng hơi

Không chỉ camera, iPhone Air 2 còn được dự đoán nâng cấp đáng kể về phần cứng. Jeff Pu cho rằng thiết bị sẽ dùng chip A20 Pro, modem C2 và chip kết nối không dây N2 do Apple tự phát triển. Máy cũng có thể có Dynamic Island nhỏ hơn, trong khi màn hình 6,5 inch và RAM 12 GB được giữ nguyên.

Theo thông tin trước đó của The Information, Apple còn nghiên cứu một số cải tiến khác, gồm viên pin dung lượng lớn hơn, trọng lượng nhẹ hơn và hệ thống tản nhiệt buồng hơi.

Tản nhiệt buồng hơi là công nghệ dùng quá trình bay hơi và ngưng tụ của chất lỏng trong một khoang kín để phân tán nhiệt, giúp thiết bị quản lý nhiệt lượng khi hoạt động. Tuy nhiên, toàn bộ nâng cấp nêu trên hiện vẫn là thông tin rò rỉ và dự đoán, chưa phải cấu hình chính thức.

iPhone 18 tiêu chuẩn: ngoại hình quen thuộc, nâng cấp nằm ở bên trong

Trái với iPhone Air 2, iPhone 18 tiêu chuẩn xuất hiện với thiết kế gần như không khác iPhone 17. Mặt lưng vẫn có hai camera xếp dọc trong cụm lồi hình viên thuốc, còn micro và đèn flash LED tiếp tục nằm ngay bên cạnh, không có thay đổi đáng kể về cách sắp xếp.

Ảnh mặt trước cho thấy 2 sản phẩm giống hệt bản tiền nhiệm. Ảnh: Sonny Dickson.

Dù ngoại hình ít đổi, iPhone 18 tiêu chuẩn vẫn được dự đoán nâng cấp bên trong. Thiết bị có thể dùng bộ xử lý A20, modem C2 và Dynamic Island thu nhỏ tương tự iPhone 18 Pro.

Tuy nhiên, dung lượng RAM vẫn chưa có sự thống nhất giữa các nguồn tin. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán iPhone 18 có 9 GB RAM, tăng so với mức 8 GB của iPhone 17. Trong khi đó, Jeff Pu cho rằng máy sẽ có 12 GB RAM.

Đặt hai thiết bị cạnh nhau: những gì đang được dự đoán

Tiêu chí iPhone Air 2 (dự đoán) iPhone 18 (dự đoán) Camera sau Hai camera xếp ngang; có thể thêm camera góc siêu rộng 48 MP Hai camera xếp dọc trong cụm lồi hình viên thuốc Chip xử lý A20 Pro A20 Modem và kết nối Modem C2, chip không dây N2 Modem C2 Dynamic Island Nhỏ hơn Thu nhỏ, tương tự iPhone 18 Pro RAM 12 GB 9 GB (Ming-Chi Kuo) hoặc 12 GB (Jeff Pu) Màn hình 6,5 inch Chưa có thông tin

Ảnh mô hình đáng tin đến mức nào?

Theo MacRumors, những mô hình như vậy thường được chế tạo dựa trên thông số kích thước và bản thiết kế rò rỉ từ chuỗi cung ứng Apple. Dù không hoạt động như điện thoại thật, chúng được các nhà sản xuất phụ kiện dùng để thiết kế, thử nghiệm ốp lưng và chuẩn bị sản phẩm trước khi iPhone chính thức lên kệ.

Vì vậy, ảnh mô hình có thể gợi ý về kích thước, vị trí camera, nút bấm và tỷ lệ tổng thể, nhưng chưa đủ để xác nhận thiết kế cuối cùng.

Nếu thiết kế rò rỉ phản ánh đúng sản phẩm cuối, iPhone Air 2 sẽ có thay đổi dễ nhận thấy hơn nhờ bổ sung camera. Trong khi đó, iPhone 18 có thể tiếp tục tập trung nâng cấp phần cứng mà không điều chỉnh nhiều về ngoại hình.