iPhone Air 2 và iPhone 18 lộ mô hình: camera kép cho dòng siêu mỏng, ra mắt đầu năm 2027 Loạt mô hình rò rỉ ngày 20/11/2026 cho thấy iPhone Air 2 có cụm 2 ống kính, trong khi iPhone 18 giữ nguyên thiết kế như iPhone 17, dự kiến ra mắt đầu năm 2027.

Loạt ảnh mô hình mới nhất cho thấy iPhone Air thế hệ 2 đã được bổ sung camera sau thứ hai, khắc phục điểm yếu lớn nhất của đời đầu. Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn gần như giữ nguyên ngoại hình của iPhone 17. Cả hai máy dự kiến trình làng vào đầu năm 2027.

Ngày 20/11/2026, chuyên gia rò rỉ Sonny Dickson đăng lên mạng xã hội X loạt hình ảnh mô hình được cho là của iPhone Air thế hệ thứ 2 và iPhone 18 tiêu chuẩn. Dickson tạm gọi mẫu siêu mỏng là "iPhone 18 Air", nhưng Apple chưa xác nhận tên thương mại của sản phẩm.

Apple chia đôi chu kỳ iPhone 18

Theo lộ trình dự kiến, bộ đôi này ra mắt cùng thời điểm với iPhone 18e vào đầu năm 2027. Như vậy, Apple chia thế hệ iPhone 18 thành hai đợt riêng biệt, sau khi giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào mùa thu năm 2026.

Mô hình iPhone Air 2 và iPhone 18.

Mặt lưng iPhone Air 2: thêm một ống kính mà vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế cũ

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở mặt lưng iPhone Air 2. Mô hình có cụm 2 ống kính đặt nằm ngang ở góc trên bên trái, còn micro và đèn flash LED lệch về bên phải. Phần gờ camera vẫn trải dài gần hết chiều rộng thân máy như thế hệ đầu tiên.

Cách sắp xếp này cho phép Apple thêm một cảm biến mới mà không làm mất nét đặc trưng của dòng Air. Sự bổ sung có ý nghĩa lớn, bởi iPhone Air đời đầu từng bị phàn nàn vì chỉ có một camera sau 48 MP. Việc thiếu ống kính góc siêu rộng khiến người dùng hụt hẫng, nhất là khi giá máy còn cao hơn iPhone tiêu chuẩn.

iPhone 18 tiêu chuẩn: gần như không đổi so với iPhone 17

Ngược lại với bản Air, mô hình iPhone 18 giữ diện mạo của iPhone 17. Máy vẫn có cụm camera kép xếp dọc trong mô-đun hình viên thuốc, kèm micro và đèn flash LED bên cạnh. Nhìn từ mặt trước, thiết kế màn hình của cả hai mẫu không khác các thế hệ trước.

Màn hình của 2 mẫu iPhone mới.

Mô hình tĩnh đáng tin đến mức nào?

Về bản chất, đây là các bản mô hình tĩnh, không có linh kiện hoạt động bên trong. Chúng được đúc dựa trên bản vẽ kỹ thuật và thông số kích thước rò rỉ từ chuỗi cung ứng của Apple. Các hãng phụ kiện thường dùng loại mô hình này để gia công và thử nghiệm ốp lưng, nhằm kịp bán hàng khi máy mở bán.

Vì vậy, mô hình phản ánh khá chính xác kiểu dáng, tỷ lệ thân máy và vị trí nút bấm. Tuy nhiên, thông số phần cứng bên trong và chi tiết hoàn thiện cuối cùng vẫn có thể được điều chỉnh.

Tin đồn camera kép đã xuất hiện từ hơn một năm trước

Thông tin iPhone Air 2 được nâng cấp camera không phải mới. Hồi tháng 11/2025, chuyên trang The Information tiết lộ Apple đang cân nhắc thêm ống kính thứ hai cho sản phẩm này. Đến ngày 09/11/2026, tài khoản Lusi Roy trên X đăng hình mô hình nhôm của iPhone Air 2 và iPhone 18 với cụm camera tương tự. Như vậy, loạt ảnh của Sonny Dickson là bằng chứng rò rỉ thứ hai củng cố thiết kế này.

Cấu hình dự kiến: chip A20 Pro, modem C2 và bài toán pin, tản nhiệt

Theo nhà phân tích Jeff Pu, ống kính bổ sung trên iPhone Air 2 là camera góc siêu rộng 48 MP. Máy dự kiến dùng chip A20 Pro, có phần khuyết Dynamic Island thu gọn hơn, cùng modem mạng C2 và chip không dây N2 do Apple tự phát triển. Màn hình 6,5 inch và RAM 12 GB được cho là giữ nguyên.

Ngoài ra, The Information cho biết Apple đang nghiên cứu cải thiện dung lượng pin, giảm trọng lượng và trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) cho iPhone Air 2. Trên thân máy siêu mỏng, việc nhồi pin lớn và kiểm soát nhiệt độ luôn là bài toán khó. Nếu thành công, các nâng cấp này sẽ xử lý hai nhược điểm cố hữu của dòng máy mỏng nhẹ.

Bảng tổng hợp thông tin dự kiến

Tiêu chí iPhone Air 2 iPhone 18 tiêu chuẩn Camera sau Cụm 2 ống kính xếp ngang; ống kính thêm dự đoán là góc siêu rộng 48 MP Cụm camera kép xếp dọc trong mô-đun hình viên thuốc Chip xử lý A20 Pro A20 Modem và chip không dây Modem C2, chip N2 Modem C2 Dynamic Island Thu gọn hơn Nhỏ gọn, tương tự iPhone 18 Pro Màn hình 6,5 inch (dự kiến giữ nguyên) Chưa có thông tin trong nguồn RAM 12 GB (dự kiến giữ nguyên) 9 GB theo Ming-Chi Kuo; 12 GB theo Jeff Pu

RAM của iPhone 18 vẫn là ẩn số

Với iPhone 18 tiêu chuẩn, máy được kỳ vọng chạy chip A20, dùng modem C2 và có Dynamic Island nhỏ gọn như iPhone 18 Pro. Riêng dung lượng RAM, các chuyên gia đưa ra nhận định trái chiều. Ming-Chi Kuo dự đoán máy được nâng lên 9 GB (so với 8 GB trên iPhone 17), còn Jeff Pu tin con số này sẽ là 12 GB.

Tóm lại, các thông tin trên đều xuất phát từ rò rỉ và dự đoán của giới phân tích, Apple chưa công bố chính thức. Thông số và thiết kế cuối cùng có thể thay đổi trước thời điểm ra mắt.