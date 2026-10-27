iPhone Duo 2 sẽ thay đổi ra sao nhằm khắc phục những thiếu sót lớn ở phiên bản đầu tiên? Dù có giá 1.999 USD, iPhone Duo bị chỉ trích vì thiếu Face ID và camera telephoto. Apple đang thử nghiệm nhiều nâng cấp then chốt cho thế hệ Duo 2 sắp tới.

Mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple mang tên iPhone Duo đã tạo nên làn sóng tranh luận gay gắt trong cộng đồng công nghệ ngay sau khi ra mắt. Mặc dù sở hữu mức giá khởi điểm lên tới 1.999 USD, thiết bị này lại vấp phải nhiều lời chê bai từ giới chuyên môn. Điển hình, Carl Pei, CEO Nothing, thẳng thắn nhận định sản phẩm là sự lãng phí tiền bạc, trong khi nhà đánh giá công nghệ Marques Brownlee (MKBHD) cũng nhấn mạnh mẫu máy này chưa phù hợp với số đông người dùng.

iPhone Duo đang thiếu nhiều tính năng của một iPhone cao cấp. Ảnh: 9to5mac

Rào cản phần cứng trên thiết bị gập giá 1.999 USD

Lý do chính khiến iPhone Duo nhận về nhiều phản hồi tiêu cực nằm ở việc thiếu vắng hàng loạt trang bị cơ bản vốn đã xuất hiện trên các dòng máy cao cấp từ lâu. Cụ thể, hệ thống camera telephoto, công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID và nút bấm Action vật lý đều hoàn toàn vắng bóng. Điều đáng nói là cả ba tính năng này đều đã hiện diện đầy đủ trên iPhone 15 Pro từ 3 năm trước đó.

Sự cắt giảm này đặt người tiêu dùng vào thế khó khi bỏ ra số tiền lớn nhưng nhận lại trải nghiệm sử dụng thiếu hụt so với các mẫu iPhone thanh truyền thống. Trong bối cảnh các đối thủ trên thị trường smartphone gập liên tục hoàn thiện cấu trúc phần cứng, Apple buộc phải tìm kiếm lời giải kỹ thuật để nâng cấp các thế hệ tiếp theo.

Tính năng iPhone Duo (Thế hệ đầu) Kỳ vọng trên iPhone Duo 2 Xác thực sinh trắc học Touch ID Face ID ẩn dưới màn hình ngoài Hệ thống camera Ống kính tiêu chuẩn Cân nhắc bổ sung camera telephoto Phím chức năng Phím vật lý truyền thống Đang thử nghiệm nút Action Mức giá khởi điểm 1.999 USD Chưa xác định

Bài toán tích hợp Face ID dưới màn hình trên iPhone Duo 2

Một trong những điểm cải tiến quan trọng nhất được chuyên gia theo dõi Apple, Mark Gurman từ Bloomberg, tiết lộ qua podcast Power On là công nghệ nhận diện khuôn mặt. Ở phiên bản đầu tiên, người dùng buộc phải sử dụng cảm biến vân tay Touch ID để mở khóa, gây ra nhiều bất tiện cho những ai đã quen mở máy chỉ bằng thao tác nhìn vào màn hình.

iPhone Duo chưa có Face ID, một trong những tính năng người dùng đã quá quen khi sử dụng iPhone cao cấp. Ảnh: 9to5mac

Nguyên nhân sâu xa khiến Apple phải loại bỏ Face ID trên thế hệ đầu tiên xuất phát từ giới hạn độ mỏng của thân máy gập. Để giải quyết điều này, Apple hiện đang tích cực thử nghiệm nguyên mẫu iPhone Duo 2 tích hợp Face ID trực tiếp bên dưới màn hình ngoài. Nếu quá trình tối ưu kích thước linh kiện này thành công, thiết bị mới sẽ đảm bảo được sự tiện lợi trong xác thực sinh trắc học mà không làm tăng độ dày tổng thể của sản phẩm.

Khắc phục giới hạn vật lý của camera telephoto và nút Action

Bên cạnh bảo mật, camera telephoto là khiếm khuyết lớn thứ hai khiến giới công nghệ đánh giá thấp mẫu máy đắt đỏ này. Ống kính telephoto đóng vai trò quyết định trong việc chụp chân dung xóa phông và thu phóng quang học tầm xa giữ nguyên độ nét chi tiết, vượt trội hơn hẳn tính năng zoom kỹ thuật số.

iPhone Duo hiện chưa có camera telephoto. Ảnh: 9to5mac

Việc trang bị camera telephoto không đơn thuần là chi phí sản xuất, mà là một bài toán hóc búa về kết cấu không gian. Thân máy điện thoại gập vốn đã phải chia sẻ diện tích cho bản lề, viên pin kép và hai tấm nền màn hình. Do đó, đưa cụm thấu kính quang học có chiều sâu vào khung máy mỏng mà không làm máy dày cộm lên là thách thức lớn nhất mà đội ngũ kỹ sư Apple đang tìm cách xử lý cho các phiên bản tương lai.

Ngoài ra, khả năng xuất hiện của nút Action vật lý vẫn đang được cân nhắc. Nút bấm đa năng này giúp kích hoạt nhanh camera, đèn pin hay chuyển cấu hình âm thanh, tạo nên sự liền mạch khi sử dụng. Dù không phức tạp bằng cụm camera hay Face ID, việc bổ sung phím cứng này vẫn đòi hỏi sắp xếp lại linh kiện bên trong khung vỏ máy.

Tầm nhìn màn hình lớn hơn cho thế hệ iPhone Duo 3

Không chỉ dừng lại ở các nâng cấp cho phiên bản kế tiếp, lộ trình phát triển dài hạn của dòng thiết bị này cũng dần lộ diện. Theo nguồn tin từ Gurman, Apple đang xem xét mở rộng kích thước màn hình hiển thị thêm khoảng 0,5 inch trên mẫu iPhone Duo thế hệ thứ ba, dự kiến ra mắt vào năm 2028.

Việc gia tăng diện tích hiển thị giúp phát huy tối đa lợi thế của thiết bị gập, phục vụ tốt hơn nhu cầu đọc tài liệu, đa nhiệm chia đôi màn hình và giải trí. Trước những đồn đoán về việc Apple sẽ phân nhánh sản phẩm thành các bản cao cấp như iPhone Duo Max hay Duo Pro, Gurman nhận định hãng nhiều khả năng sẽ chỉ duy trì một dòng sản phẩm chính và nâng cấp đồng bộ cấu hình qua từng năm.