iPhone Duo 2 và áp lực mốc 20 năm iPhone: Apple có thể vượt qua sự cố nứt màn hình Crackgate? Sau sự cố nứt màn hình iPhone Duo, Apple chỉ còn khoảng một năm để tìm nguyên nhân và hoàn thiện thế hệ iPhone Duo 2, sản phẩm dự kiến ra mắt năm 2027.

iPhone Duo 2 sẽ phải gánh một nhiệm vụ nặng nề: khắc phục toàn bộ nhược điểm của thế hệ đầu và tạo ra bước tiến đủ lớn để người dùng quên đi những tranh cãi hiện tại. Apple buộc phải tung iPhone Duo ra thị trường trong năm 2026 dù sản phẩm chưa thực sự hoàn thiện, còn năm 2027 mới là thời điểm mang tính quyết định.

Apple mất tới 7 năm mới tham gia thị trường điện thoại gập. Đáng lo ngại hơn, sản phẩm đầu tiên của hãng có thể đã châm ngòi cho một bê bối về độ bền màn hình, được cộng đồng công nghệ gọi là “Crackgate”.

Crackgate: khi sự cố màn hình không còn là trường hợp cá biệt

Cái tên “Crackgate” có thể còn quá sớm để sử dụng, bởi Apple chưa công bố chính xác số lượng iPhone Duo bị ảnh hưởng. Con số có thể chỉ là vài trăm thiết bị hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên, các sự cố dường như không còn đơn thuần là chuyện của ba, bốn hay thậm chí 10 người dùng kém may mắn.

Hàng loạt người dùng phản ánh về sự cố lỗi màn hình iPhone Duo. Ảnh: X

Các vấn đề liên quan đến iPhone Duo xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Một trong những lỗi được phản ánh nhiều nhất là khu vực phía dưới bên phải màn hình bị nứt hoặc hư hỏng, kèm theo một đường sọc dày và rất dễ nhận thấy. Video ghi lại sự cố, bài đăng phàn nàn của người dùng và bình luận từ giới đánh giá công nghệ đang lan truyền rộng rãi.

Đáng chú ý, không ít người đã phải tiết kiệm nhiều tháng để mua chiếc điện thoại có giá khởi điểm 2.000 USD, nhưng thiết bị lại gặp trục trặc chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Các nhà đánh giá công nghệ cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước những vấn đề về độ bền. Trong khi đó, iPhone Duo trở thành đề tài cho hàng loạt ảnh chế trên Internet.

Rủi ro lớn hơn nằm ở cả thị trường điện thoại gập

Hình ảnh thương hiệu bị tổn hại không phải điều đáng quan tâm nhất. Apple đang nằm trong nhóm ba công ty có giá trị lớn nhất thế giới, nên việc được tất cả mọi người yêu thích có lẽ không còn là ưu tiên hàng đầu. Một tập đoàn quy mô như vậy hoàn toàn có khả năng vượt qua các đợt chỉ trích trên truyền thông.

Vấn đề lớn hơn là tương lai của smartphone màn hình gập. Người dùng cần những chiếc điện thoại gập tốt hơn, giá dễ tiếp cận hơn, camera chất lượng hơn và đủ bền để dùng lâu dài. Sự tham gia của Apple vốn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy cả thị trường phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu sản phẩm đầu tiên gặp vấn đề nghiêm trọng về chất lượng, tác động tích cực đó có thể bị đảo ngược.

Các báo cáo mới nhất cho rằng nguyên nhân nứt màn hình xuất phát từ việc Apple vội vàng đưa sản phẩm ra thị trường. Nhận định này có thể đúng, nhưng Apple gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc ra mắt iPhone Duo trong năm 2026.

Vì sao Apple không thể trì hoãn: cột mốc 20 năm iPhone

Năm tiếp theo là 2027, thời điểm chiếc iPhone đầu tiên kỷ niệm 20 năm ra đời. Đây là yếu tố khiến Apple không thể tiếp tục trì hoãn iPhone Duo. Năm 2007, Steve Jobs giới thiệu iPhone thế hệ đầu tiên, mở ra cuộc cách mạng trong ngành điện thoại di động. Hai thập kỷ sau, Apple cần một sản phẩm đủ sức tạo dấu ấn tương tự để đánh dấu cột mốc này.

Trong bối cảnh đó, một chiếc iPhone gập thế hệ đầu liên tục gặp sự cố về độ bền chắc chắn không phải hình ảnh mà Apple muốn gắn với lễ kỷ niệm. Vì vậy, iPhone Duo 2 phải đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt khó khăn.

Yếu tố Thông tin từ nguồn Giá khởi điểm iPhone Duo 1.999 USD (khoảng 2.000 USD) Sự cố được phản ánh nhiều nhất Nứt hoặc hư hỏng ở phía dưới bên phải màn hình, kèm đường sọc dày Số thiết bị bị ảnh hưởng Apple chưa công bố Thời điểm ra mắt iPhone Duo 2 Dự kiến năm 2027, trùng dịp 20 năm iPhone

Những nâng cấp nào đủ sức thuyết phục người dùng?

Viên pin dung lượng lớn hơn, camera tốt hơn hay bản lề bền bỉ hơn có thể là những hướng nâng cấp đáng chú ý. Tuy nhiên, chỉ cải thiện một vài thông số là chưa đủ. Nếu iPhone Duo 2 chỉ là phiên bản cũ được gia cố để không còn nứt màn hình, Apple khó thuyết phục người dùng rằng đây là một bước tiến thực sự.

Với mức giá khởi điểm 1.999 USD, kỳ vọng dành cho một chiếc iPhone gập cao cấp lớn hơn nhiều so với việc thiết bị chỉ hoạt động ổn định. Người dùng muốn một sản phẩm hoàn thiện, có trải nghiệm khác biệt, camera xứng đáng với mức giá và độ bền đủ dùng nhiều năm. Apple cần chứng minh hãng không chỉ biết làm điện thoại gập, mà còn làm được sản phẩm tốt hơn những đối thủ đã có nhiều năm kinh nghiệm.

Một năm để lấy lại niềm tin

Apple hiện chỉ còn khoảng một năm để tìm ra nguyên nhân thực sự đằng sau sự cố của iPhone Duo, đồng thời hoàn thiện thế hệ kế nhiệm. Nếu ra mắt đúng dự kiến, iPhone Duo 2 không đơn thuần là một bản nâng cấp. Đây còn là cơ hội để hãng lấy lại niềm tin, chứng minh năng lực kỹ thuật và khẳng định vị thế trong phân khúc mà hãng tham gia khá muộn.

Nếu làm tốt, Apple vẫn có thể biến thất bại ban đầu thành bước đệm cho một thế hệ thiết bị hoàn thiện hơn. Ngược lại, nếu iPhone Duo 2 tiếp tục gặp vấn đề về độ bền, thiếu nâng cấp đáng kể hoặc không tạo ra trải nghiệm vượt trội, hãng sẽ phải đối mặt với câu hỏi lớn hơn: liệu có đáng tiếp tục theo đuổi thị trường điện thoại màn hình gập hay không?