iPhone Duo bán lại sau 2 ngày sử dụng lỗ 19 triệu đồng: giá về ngang niêm yết khi hết khan hàng Nhiều chủ iPhone Duo chấp nhận lỗ vài triệu đồng vì lo nứt màn hình, trong khi giá bán lại giảm về quanh mốc 64-65 triệu đồng cho bản 256GB khi nguồn cung dồi dào.

Nhiều người đã chấp nhận lỗ vài triệu đồng để bán lại iPhone Duo chỉ sau vài ngày sử dụng. Nguyên nhân chính là lo ngại màn hình bị nứt vỡ, điều Apple đã công nhận và được truyền thông đưa tin trong những ngày qua. Cùng lúc, giá của chiếc iPhone gập đầu tiên này trên thị trường mua bán lại liên tục giảm, về sát giá niêm yết.

Quân Huỳnh, chủ Huỳnh Nguyên Store, một cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm Apple tại TP.HCM, cho biết anh đã mua lại rất nhiều iPhone Duo trong những ngày qua. Phần lớn là phiên bản 256GB từ những người chỉ dùng vài ngày rồi bán.

Nhiều người chấp nhận lỗ, sẵn sàng bán lại iPhone Duo. Ảnh: Quân Huỳnh

Vì sao người dùng vội bán iPhone Duo dù máy chưa gặp sự cố?

Theo anh Quân, người bán lo ngại chuyện nứt màn hình được Apple xác nhận. “Họ chấp nhận lỗ vài triệu so với giá gốc vì sợ chiếc iPhone của mình sẽ gặp sự cố nứt màn hình, trong khi thực tế nó chưa bị gì”, anh nói.

Ngoài yếu tố an toàn, trải nghiệm sử dụng cũng là lý do khiến một số người bán máy. Chị Lisa Châu, CEO kiêm Giám đốc điều hành của TLC Trading, cho biết chị đã bán chiếc iPhone Duo sau vài ngày vì thấy không phù hợp. Theo chị, máy quá to, thô và cấn tay khi cầm nắm.

Chị Lisa Châu cũng chia sẻ cảm giác cầm nắm không bằng Z Fold 8 của Samsung. Các ứng dụng, theo chị, chưa tương thích hay mượt mà như mong muốn.

Từ cơn sốt lãi 12-15 triệu đồng đến mức giá sát niêm yết

Theo anh Quân, trong hai ngày đầu mở bán, do khan hàng, một chiếc iPhone Duo có thể giúp người bán lại thu lời 12-15 triệu đồng. Hiện hàng không còn thiếu và mức chênh lệch đã thu hẹp đáng kể. Thậm chí, một số người găm hàng chờ giá cao đã bị lỗ.

Anh Nguyễn Tuấn Thanh, chủ cửa hàng Thanh Store chuyên kinh doanh iPhone, đưa ra nhận định tương tự. Những ngày đầu, nhiều người lời cả chục triệu đồng, nhưng giờ giá đã về bằng giá niêm yết tại các hệ thống bán lẻ của Apple. Theo anh, lý do là nguồn cung đã nhiều, sản phẩm không còn khan hiếm.

Trường hợp Mức giá iPhone Duo 256GB màu đen, hàng Việt Nam (giá bán lại hiện nay) Hơn 65 triệu đồng iPhone Duo 256GB, bản xách tay từ thị trường quốc tế Hơn 64 triệu đồng iPhone Duo 256GB, giá niêm yết (ví dụ từ anh Tuấn Thanh) 64,99 triệu đồng iPhone Duo 256GB, giá bán lại trong ví dụ của anh Tuấn Thanh 64-64,5 triệu đồng iPhone Duo 2TB, giá khách mua tại cửa hàng anh Đào Huy Việt 129 triệu đồng iPhone Duo 2TB, giá khách bán lại sau 2 ngày 110 triệu đồng

Bán lại thấp hơn giá niêm yết có thực sự là lỗ?

Theo anh Tuấn Thanh, về bản chất những người bán lại các suất đặt hàng đều lỗ so với giá niêm yết. Tuy nhiên, nếu tính số tiền thực chi thì nhiều người vẫn có lời nhẹ. Khi mua tại các hệ thống bán lẻ bằng phương thức thanh toán thẻ, họ có thể được giảm từ 1 đến 3 triệu đồng.

Cụ thể, với bản 256GB niêm yết 64,99 triệu đồng, người mua có thể bán lại với giá 64-64,5 triệu đồng và vẫn lời ít chứ không lỗ.

Hạn chế về Face ID và ứng dụng khiến iPhone Duo khó dùng với một số người

Anh Đào Huy Việt, chủ Nhật Huy Mobile, cho rằng iPhone Duo thực tế sẽ rất khó dùng. Theo anh, Apple không tích hợp Face ID và nhiều ứng dụng vẫn chưa đồng bộ.

Tuy vậy, đây là chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple nên gợi sự tò mò của nhiều người muốn sở hữu sớm. Vì thế, sản phẩm nhanh chóng khan hàng trong những ngày đầu, và có người sẵn sàng trả giá cao.

Anh Việt dẫn ví dụ một vị khách đã chi 129 triệu đồng để mua bản iPhone Duo 2TB tại cửa hàng của anh. Chỉ sau 2 ngày, vị khách này bán lại máy với giá 110 triệu đồng, tức lỗ 19 triệu đồng, vì thấy khó dùng và không phù hợp.

Nhìn chung, thị trường iPhone Duo đang chuyển từ giai đoạn khan hàng sang cân bằng cung cầu. Người mua cần cân nhắc giữa yếu tố tò mò, nhu cầu sử dụng thực tế và những lo ngại đã được nêu về độ bền màn hình.