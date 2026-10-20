iPhone Duo bị gom hàng đẩy giá tới 132 triệu đồng do nút thắt nguồn cung vật liệu T-Glass Tình trạng khan hiếm khiến iPhone Duo bị nâng giá gấp rưỡi trên sàn eBay, xuất phát từ điểm nghẽn vật liệu sợi thủy tinh T-Glass của hãng Nitto Boseki.

Ngay sau đợt mở đặt trước toàn cầu vào ngày 18/10, mẫu iPhone Duo của Apple đã rơi vào tình trạng cháy hàng chỉ sau ít phút mở bán trên hệ thống trực tuyến. Sự thiếu hụt nguồn cung ban đầu kết hợp cùng việc lịch giao hàng bị đẩy lùi sang tận năm 2027 đã kích hoạt làn sóng gom hàng và bán lại với mức giá cao kỷ lục trên thị trường tự do, chạm mốc 132 triệu đồng.

Thị trường thứ cấp biến động với mức chênh lệch hàng chục triệu đồng

Theo ghi nhận từ MacRumors, sức nóng của iPhone Duo thể hiện rõ rệt qua các giao dịch thành công trên sàn thương mại điện tử eBay. Những người mua muốn nhận máy sớm buộc phải chi trả những khoản phụ phí rất lớn so với giá niêm yết chính thức của Apple tại thị trường Mỹ.

Cụ thể, một chiếc iPhone Duo phiên bản màu Night Sky với bộ nhớ trong 2 TB đã được giao dịch thành công ở mức 5.000 USD (tương đương khoảng 132 triệu đồng). Trong khi đó, giá bán lẻ đề xuất của Apple cho phiên bản cấu hình cao nhất này chỉ là 3.199 USD (khoảng 84,5 triệu đồng), tạo ra mức chênh lệch lên tới 47,5 triệu đồng.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với phiên bản 1 TB cùng tùy chọn màu Night Sky. Thiết bị này đã hoàn tất giao dịch sang tay ở mức 4.400 USD (khoảng 116 triệu đồng), cao hơn đáng kể so với mức giá công bố 2.599 USD (khoảng 68,6 triệu đồng).

Phiên bản iPhone Duo (Màu Night Sky) Giá niêm yết tại Mỹ (USD / VNĐ quy đổi) Giá giao dịch thực tế trên eBay (USD / VNĐ quy đổi) Mức chênh lệch (VNĐ) Dung lượng 1 TB 2.599 USD (~68,6 triệu đồng) 4.400 USD (~116 triệu đồng) ~47,4 triệu đồng Dung lượng 2 TB 3.199 USD (~84,5 triệu đồng) 5.000 USD (~132 triệu đồng) ~47,5 triệu đồng

Nút thắt kỹ thuật từ chuỗi cung ứng vật liệu T-Glass

Việc hệ thống Apple Store trực tuyến tại Mỹ lùi thời hạn giao máy sang năm 2027 chỉ sau vài phút mở cổng đăng ký phản ánh sự thiếu hụt nghiêm trọng về lượng máy xuất xưởng ban đầu. Phân tích từ PhoneArena cho thấy các chuyên gia công nghệ đã dự báo trước nguy cơ đứt gãy cung ứng do tính phức tạp trong khâu chế tạo phần cứng của dòng sản phẩm mới.

Báo cáo từ ZDNet Korea tiết lộ Apple đang yêu cầu các đối tác đẩy nhanh tiến độ sản xuất linh kiện, nhưng tiến độ chung lại phụ thuộc lớn vào nhà sản xuất vật liệu Nitto Boseki từ Nhật Bản. Doanh nghiệp này nắm giữ mắt xích quan trọng trong việc cung cấp vật liệu sợi thủy tinh chuyên dụng T-Glass.

Về mặt kỹ thuật, T-Glass đóng vai trò quyết định trong việc gia cố cấu trúc, tăng cường độ ổn định và hạn chế tối đa nguy cơ biến dạng do nhiệt trên bảng mạch điện tử mật độ cao của iPhone Duo. Do đặc tính đòi hỏi dung sai khắt khe, quy trình tổng hợp và xử lý T-Glass không thể tăng sản lượng một cách đột biến trong thời gian ngắn. Chừng nào nút thắt vật liệu này chưa được tháo gỡ, công đoạn lắp ráp hoàn thiện sản phẩm vẫn sẽ gặp trở ngại, khiến thời gian chờ nhận máy tiếp tục kéo dài.