iPhone Duo bị phản ánh lỗi khe hở Gapgate sau Crackgate, nhiều người cân nhắc hủy đặt trước Sau Crackgate, iPhone Duo đối mặt Gapgate với khe hở ở thân máy và bản lề, có thể ảnh hưởng chuẩn IP68 và khiến thêm khách hàng cân nhắc hủy đơn đặt trước.

iPhone Duo đang đối mặt với sự cố mới mang tên “Gapgate”: các khe hở bất thường xuất hiện trên thân máy và khu vực bản lề. Vấn đề này đến sau bê bối nứt màn hình bên trong “Crackgate”, khiến một bộ phận người dùng Apple hoang mang và cân nhắc hủy đơn đặt trước chiếc iPhone gập đầu tiên của hãng.

Phần khung của chiếc iPhone Duo này bị biến dạng đến mức có thể nhìn thấy cả các linh kiện bên trong. Ảnh: Reddit

Lỗi mới chưa phổ biến như sự cố nứt màn hình. Tuy nhiên, nó thu hút chú ý vì cho thấy một số thiết bị có thể gặp vấn đề ngay từ khâu lắp ráp. Ban đầu, đây có vẻ chỉ là trường hợp cá biệt, nhưng tương tự Crackgate, ngày càng có nhiều người dùng phản ánh tình trạng giống nhau.

Gapgate là gì và các khe hở xuất hiện ở đâu?

“Gapgate” là cách gọi mang tính châm biếm của cộng đồng người dùng cho sự cố mới. Theo hình ảnh và thông tin được chia sẻ, một số chiếc iPhone Duo dường như không được lắp ráp chính xác.

Các khe hở bất thường xuất hiện dọc theo cạnh thân máy, thậm chí ở khu vực bản lề.

Một số khe hở đủ lớn để nhìn thấy những bộ phận bên trong thiết bị.

Một số trường hợp nhẹ hơn, với khe hở nhỏ và khó nhận thấy, nhưng vẫn cho thấy thân máy không được căn chỉnh hoàn toàn chính xác.

Một chiếc iPhone Duo với khe hở ở một bên. Ảnh: Reddit

Không chỉ là chuyện thẩm mỹ: rủi ro với IP68 và độ bền

Theo nguồn tin, đây không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ. Những khoảng hở như vậy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chống bụi và nước theo tiêu chuẩn IP68 mà Apple công bố cho sản phẩm. Nếu cấu trúc thân máy không khép kín đúng thiết kế, khả năng bảo vệ linh kiện bên trong trước môi trường bên ngoài có thể suy giảm.

Nghiêm trọng hơn, lắp ráp thiếu chính xác có thể tạo áp lực không mong muốn lên khung máy và các linh kiện bên trong. Điều này đặc biệt đáng lo với thiết bị có cấu trúc gập phức tạp như iPhone Duo.

Trước đó, Crackgate khiến Apple nhận phản ánh về màn hình bên trong bị nứt dọc theo nếp gấp. Một giả thuyết được đặt ra là linh kiện trong khu vực bản lề có thể bị xê dịch và gây áp lực lên màn hình. Nếu thân máy tiếp tục chịu lực bất thường do lỗi lắp ráp, nguy cơ phát sinh thêm hư hỏng khi sử dụng là điều không thể xem nhẹ.

Tiêu chí Crackgate Gapgate Biểu hiện Màn hình bên trong nứt dọc nếp gấp Khe hở bất thường ở cạnh thân máy và bản lề Nguyên nhân được nêu Giả thuyết linh kiện khu vực bản lề bị xê dịch, gây áp lực lên màn hình Thiết bị dường như không được lắp ráp chính xác Rủi ro Hư hỏng màn hình Suy giảm khả năng chống bụi, nước IP68; áp lực lên khung máy

Bản lề iPhone Duo và bài học từ cách Samsung xử lý bụi, cát

Bên cạnh lỗi lắp ráp, iPhone Duo còn bị chỉ ra một điểm yếu liên quan đến thiết kế. Phần sống lưng, nơi tập trung cơ cấu bản lề, dường như có những khoảng trống đủ lớn để bụi, cát và mảnh vụn nhỏ lọt vào bên trong.

Vấn đề này đáng quan tâm vì điện thoại gập có cấu trúc phức tạp hơn smartphone truyền thống. Khu vực bản lề chứa nhiều bộ phận chuyển động, đòi hỏi độ chính xác cao và khả năng hạn chế tối đa sự xâm nhập của vật thể lạ.

Apple đã bỏ sót khe hở này trên chiếc iPhone Duo. Ảnh: Reddit

Samsung đã tính đến nguy cơ này trên các mẫu smartphone gập của mình bằng cách bổ sung chi tiết bảo vệ ở hai đầu khu vực bản lề, giúp hạn chế bụi bẩn và mảnh vụn xâm nhập vào cơ cấu gập. Trong khi đó, Apple dường như chưa triển khai biện pháp tương tự trên iPhone Duo. Chưa rõ đây là thiếu sót trong thiết kế hay Apple đánh giá vấn đề không đủ nghiêm trọng để bổ sung giải pháp kỹ thuật.

Niềm tin của người mua lung lay

Những sự cố liên tiếp đang tác động rõ rệt đến sức hút thương mại của iPhone Duo. Thay vì chú ý đến ưu điểm của thiết kế gập và công nghệ mới, cộng đồng người dùng ngày càng quan tâm đến các lỗi phần cứng. Với sản phẩm có giá bán khoảng 2.000 USD, người dùng có quyền kỳ vọng Apple giải quyết triệt để rủi ro về độ bền và khả năng bảo vệ linh kiện.

Apple đã hướng dẫn nhân viên tại các cửa hàng xử lý trường hợp iPhone Duo hư hỏng bằng cách sửa chữa hoặc thay thế thiết bị, miễn là sản phẩm không bị người dùng cố tình phá hoại. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ sau bán hàng chưa đủ để xóa bỏ lo ngại đang lan rộng.

Một số khách hàng đã hủy đơn đặt trước ngay khi Crackgate trở thành chủ đề nóng. Những người khác hiện cũng cân nhắc làm điều tương tự vì sợ thiết bị giao đến tay có thể gặp một hoặc nhiều lỗi đã được cộng đồng phản ánh. Tâm lý này tạo hiệu ứng dây chuyền: các trường hợp lỗi riêng lẻ, nếu liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể khiến người mua cảm thấy nguy cơ nhận phải thiết bị có vấn đề là rất lớn.

Dẫu vậy, không phải khách hàng nào cũng sẵn sàng hủy đơn. Một số người chọn chờ đợi vì đã đặt trước từ sớm, trong khi thời gian giao hàng bị kéo dài đáng kể sau khi lượng hàng mở bán ban đầu nhanh chóng được bán hết, trong đó có sự tham gia của những người mua đi bán lại. Điều này đồng nghĩa họ vẫn còn một khoảng thời gian để cân nhắc trước khi thiết bị được giao.