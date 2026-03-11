iPhone Duo bị trả lại do lỗi màn hình: Apple đổi máy mới, thừa nhận chưa thể cân bằng cung cầu CEO John Ternus cho biết một tỷ lệ nhỏ iPhone Duo bị trả lại vì vấn đề màn hình, trong khi nguồn cung hạn chế và doanh thu iPhone quý vừa qua đạt 57,58 tỷ USD.

CEO Apple John Ternus thừa nhận một tỷ lệ nhỏ iPhone Duo đã bị khách hàng trả lại do các vấn đề liên quan đến màn hình. Theo ông, Apple hiện đang đổi iPhone Duo mới cho những người dùng gặp lỗi, đồng thời vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường.

CEO Apple John Ternus cho biết "một tỷ lệ nhỏ" iPhone Duo bị trả lại vì vấn đề liên quan đến màn hình. Ảnh: Tom's Guide

Sự cố màn hình xuất hiện ngay sau cơn sốt mở bán

Thông tin được ông Ternus chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Sự cố diễn ra ngay sau khi dòng sản phẩm này gây sốt thị trường. Theo nguồn tin, iPhone Duo cháy hàng chỉ sau vài giờ mở bán trực tuyến và thu hút các hàng dài người xếp hàng tại cửa hàng vào tháng trước.

Nguồn tin không nêu cụ thể tỷ lệ máy bị trả lại, cũng như bản chất kỹ thuật của lỗi màn hình. Phía Apple mới chỉ xác nhận đây là "một tỷ lệ nhỏ" và đang xử lý bằng cách đổi máy mới cho khách hàng bị ảnh hưởng.

Bài toán nguồn cung: Cầu vượt cung, chưa có mốc cân bằng

Bên cạnh vấn đề kỹ thuật, Apple đang đối mặt với áp lực về nguồn cung. Ông Ternus thừa nhận công ty chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu lớn từ thị trường và chưa xác định được thời điểm cung và cầu đạt trạng thái cân bằng.

"Duo đang bị hạn chế nguồn cung tính đến ngày hôm nay", ông Ternus nói. "Quá trình gia tăng sản lượng đang diễn ra tốt... nhưng tại thời điểm này, chúng tôi chưa thể dự đoán khi nào cung và cầu sẽ cân bằng trở lại".

Các nhà phân tích nhận định iPhone Duo là một cú hit lớn của Apple. Tuy vậy, theo họ, hãng cần nhanh chóng khắc phục triệt để các lỗi màn hình và đẩy mạnh năng lực sản xuất để giữ vững đà tăng trưởng.

Kết quả kinh doanh quý vừa qua: iPhone và Mac vượt kỳ vọng

Ngày 2/11, Apple công bố kết quả kinh doanh quý vừa qua. Doanh thu iPhone, đã bao gồm iPhone 18 Pro, đạt 57,58 tỷ USD, cao hơn kỳ vọng. Doanh thu toàn công ty đạt 114,48 tỷ USD, cao hơn mức 113,39 tỷ USD mà các nhà phân tích ước tính.

Mảng kinh doanh Doanh thu thực tế So với ước tính iPhone 57,58 tỷ USD Cao hơn kỳ vọng Mac 10,79 tỷ USD Vượt mức ước tính 9,61 tỷ USD Dịch vụ 31,57 tỷ USD Sát mức ước tính 31,58 tỷ USD iPad 6,23 tỷ USD Thấp hơn dự báo Thiết bị đeo 8,30 tỷ USD Thấp hơn dự báo Toàn công ty 114,48 tỷ USD Cao hơn mức ước tính 113,39 tỷ USD

Chi phí bộ nhớ và AI gây sức ép lên biên lợi nhuận

Khi ra mắt iPhone 18 Pro, Apple đã tăng giá dòng iPhone 17 thêm 100 USD và nâng giá một số dòng MacBook. Động thái này nhằm xoa dịu cú sốc do chi phí bộ nhớ tăng cao.

Trong cuộc họp với các nhà đầu tư, Giám đốc Tài chính Kevan Parekh cho biết Apple kỳ vọng chi phí bộ nhớ sẽ tiếp tục tăng sang năm tới. Khi được hỏi liệu Apple đã ký thỏa thuận cung ứng dài hạn hay chưa, Giám đốc Vận hành Sabih Khan không xác nhận trực tiếp một thỏa thuận cụ thể. Ông cho biết hãng đang hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp bộ nhớ và cam kết mua sắm đã tăng thêm 33 tỷ USD trong quý.

Đáng chú ý, Apple chỉ ra Siri AI là một nhân tố tác động đến biên lợi nhuận. Theo nguồn tin, tính năng này hoạt động một phần trên nền tảng đám mây của Google. Để bù đắp chi phí AI, công ty có kế hoạch tính phí cao hơn đối với các gói đăng ký iCloud+, dù chưa đưa ra mức giá cụ thể.

"Sẽ có một số giới hạn sử dụng đối với các tính năng dựa trên mô hình chạy trên máy chủ, bao gồm Siri AI và tính năng chỉnh sửa ảnh thông minh", ông Ternus cho biết trong buổi họp.

Điều cần theo dõi tiếp theo

Có thể thấy Apple đang cùng lúc xử lý ba vấn đề: lỗi màn hình trên iPhone Duo, nguồn cung chưa theo kịp nhu cầu và chi phí linh kiện, AI ngày càng tăng. Hãng chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc cân bằng cung cầu, nên diễn biến của iPhone Duo trong các quý tới sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng tăng sản lượng và xử lý triệt để lỗi màn hình.