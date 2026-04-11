iPhone Duo cháy hàng: Apple chưa thể cân đối cung cầu, người đặt mua có thể chờ đến tháng 1/2027 CEO John Ternus thừa nhận Apple không đáp ứng hết nhu cầu với iPhone Duo, đồng thời khẳng định tỷ lệ lỗi bản lề và màn hình chỉ chiếm một phần rất nhỏ.

CEO Apple John Ternus xác nhận nhu cầu thị trường đối với iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tay của hãng, đang vượt xa năng lực cung ứng. Theo MacRumors, những khách hàng vừa đặt mua có thể phải chờ đến tháng 1/2027 mới nhận được máy.

Phát biểu trên được đưa ra trong buổi công bố báo cáo tài chính mới nhất của Apple. Song song với tình trạng khan hàng, hãng cũng phải đối mặt với phản ánh của người dùng về lỗi nứt và sọc màn hình trong do bản lề.

Nhu cầu vượt xa nguồn cung, Apple chưa thể dự báo thời điểm cân bằng

Trả lời phỏng vấn Reuters sau khi công bố kết quả kinh doanh quý gần nhất, ông John Ternus thừa nhận Apple hiện không thể đáp ứng hết nhu cầu quá lớn của khách hàng đối với iPhone Duo. Ông nhấn mạnh quá trình sản xuất đang được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, vị CEO cho biết hãng chưa thể dự đoán chính xác thời điểm cung và cầu cân bằng trở lại. Đây là điểm khiến thời gian chờ của người mua khó xác định rõ ràng.

Tình trạng khan hiếm cũng thể hiện ngay tại hệ thống bán lẻ. Theo nguồn tin, các cửa hàng Apple Store rất ít thiết bị trưng bày, số máy hiện có chủ yếu chỉ đủ để giao cho các đơn hàng đặt trước qua mạng.

Lỗi bản lề và màn hình trong: Apple nói gì, iFixit chỉ ra điều gì

Về phản ánh của người dùng liên quan đến việc bản lề làm nứt và sọc màn hình trong, Apple khẳng định tỷ lệ này chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Hãng cho biết đang áp dụng chính sách đổi máy mới thông qua AppleCare.

Tuy vậy, chuyên trang iFixit sau khi mổ xẻ thiết bị đã đưa ra nhận định đáng chú ý về cơ chế bản lề. Theo đó, nguyên nhân có thể nằm ở cụm linh kiện tập trung nhiều ở nửa dưới của bản lề, khiến thanh đỡ không thu lại đúng cách khi gập máy.

Cần lưu ý đây là nhận định về nguyên nhân có thể xảy ra, chưa phải kết luận chính thức từ nhà sản xuất.

Ảnh sọc màn hình do AI tạo ra làm khó việc đánh giá quy mô lỗi

Một yếu tố khác khiến việc xác định mức độ phổ biến của lỗi trở nên phức tạp. MacRumors lưu ý rằng một số hình ảnh iPhone Duo bị sọc màn hình lan truyền trên mạng thực chất do AI tạo ra.

Do đó, người dùng nên thận trọng với các hình ảnh chưa được xác minh nguồn gốc. Việc đánh giá quy mô thực tế của lỗi cần dựa trên các phản ánh đã kiểm chứng và thông tin từ nhà sản xuất.

Vấn đề Thông tin từ nguồn Nguồn cung Không đáp ứng hết nhu cầu, Apple chưa thể dự đoán thời điểm cung cầu cân bằng Thời gian chờ Đơn mới đặt có thể nhận máy vào tháng 1/2027 (theo MacRumors) Lỗi bản lề, màn hình trong Apple cho biết chiếm tỷ lệ rất nhỏ, áp dụng đổi máy mới qua AppleCare Nhận định của iFixit Linh kiện tập trung ở nửa dưới bản lề, thanh đỡ có thể không thu lại đúng cách khi gập

Phản hồi ban đầu tích cực và sự vào cuộc của nhà phát triển

Bất chấp những tranh cãi ban đầu, Apple cho biết phản hồi chung từ nhóm người dùng đầu tiên vẫn rất tích cực. Hãng cũng ghi nhận tín hiệu đáng mừng khi các nhà phát triển đang nhanh chóng tối ưu hóa ứng dụng cho thiết kế màn hình gập độc đáo của máy.

Nhìn chung, iPhone Duo đang đứng giữa hai bài toán lớn: mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu và xử lý các phản ánh về độ bền bản lề. Cách Apple giải quyết cả hai vấn đề sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của những người dùng đang chờ nhận máy.