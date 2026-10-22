iPhone Duo cháy hàng ngày đầu mở bán tại Việt Nam, giá thị trường chợ đen chênh 20 triệu Nguồn cung iPhone Duo khan hiếm khiến suất giao sớm bị đẩy giá chênh 20 triệu đồng tại Việt Nam, nhiều người đặt hàng chính hãng phải chờ sang tận đầu năm 2027.

Sáng 23/10, mẫu điện thoại iPhone Duo chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm nguồn cung diễn ra ngay trong ngày đầu khiến phần lớn người dùng không thể nhận máy sớm, đẩy thị trường thứ cấp vào làn sóng biến động giá mạnh mẽ.

Khan hàng diện rộng và tình trạng chênh giá kỷ lục

Ngay sau khi Apple cùng các hệ thống ủy quyền chính thức mở cổng đặt trước iPhone Duo vào tối 16/10, toàn bộ suất mua đợt đầu đã nhanh chóng được đăng ký hết chỉ sau vài phút. Tình trạng cháy hàng nhanh chóng dẫn đến việc các suất nhận máy sớm bị đem rao bán lại trên các hội nhóm trực tuyến với mức chênh lệch từ 15 đến 20 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu.

iPhone Duo sẽ lên kệ từ 8h sáng 23/10 (Ảnh: The Verge).

Đáng chú ý, hiện tượng đẩy giá này không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà còn xuất hiện trên bình diện quốc tế. Trên sàn thương mại điện tử eBay, phiên bản iPhone Duo dung lượng 2 TB được rao bán với mức giá dao động từ 5.000 đến 6.000 USD, cao hơn đáng kể so với mức giá công bố 3.199 USD của hãng.

Rào cản đặt cọc và thời gian chờ đợi kéo dài

Nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ trục lợi, các chuỗi bán lẻ cùng Apple đã thắt chặt quy trình bán hàng khi yêu cầu khách phải đặt cọc số tiền 30 triệu đồng cho mỗi thiết bị, đồng thời quy định mỗi số điện thoại chỉ được mua duy nhất một máy. Đại diện hệ thống CellphoneS cho biết đơn vị ghi nhận gần 20.000 lượt quan tâm sản phẩm và mức cọc cao là giải pháp nhằm thanh lọc tệp khách hàng có nhu cầu thực tế.

Trong khi đó, đại diện Di Động Việt đánh giá sức hút của iPhone Duo đến từ nhóm khách hàng doanh nhân và những người yêu thích trải nghiệm công nghệ mới. Dù vậy, những biện pháp kiểm soát đặt cọc vẫn chưa thể ngăn chặn triệt để hoạt động sang tay ăn chênh lệch, bởi thời gian giao hàng chính hãng đang bị kéo dài đáng kể.

Kênh phân phối Thời gian nhận máy dự kiến Điều kiện đặt trước Hệ thống bán lẻ ủy quyền Cuối tháng 11 hoặc tháng 12 (chưa cố định) Đặt cọc 30 triệu đồng/máy, giới hạn 1 máy/SĐT Apple Store trực tuyến Kéo dài đến cuối tháng 1/2027 Đặt cọc theo quy định của hãng Thị trường thứ cấp (chợ đen) Giao ngay ngày mở bán Chênh lệch 15 - 20 triệu đồng so với giá niêm yết

Chiến lược phân phối gây áp lực lên chuỗi cung ứng

Theo phân tích từ nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, sự thiếu hụt nghiêm trọng này bắt nguồn từ quyết định phân phối của Apple. Ban đầu, kế hoạch mở bán iPhone Duo chỉ dự kiến tập trung tại hai thị trường lớn là Mỹ và Trung Quốc trước khi mở rộng ra toàn cầu.

Tuy nhiên, việc Apple bất ngờ thay đổi chiến lược và triển khai nhận đặt hàng đồng thời tại hơn 70 quốc gia đã khiến nguồn linh kiện và thành phẩm vốn đã hạn chế bị phân tán nhỏ giọt. Quyết định mở rộng phạm vi quá sớm trong khi năng lực sản xuất chưa đáp ứng kịp nhu cầu thị trường được xem là nguyên nhân chính khiến người dùng tại nhiều nơi phải đối mặt với thời gian chờ nhận máy kéo dài hàng tháng.