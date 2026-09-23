iPhone Duo chốt lịch lên kệ tại Việt Nam từ gần 65 triệu đồng: Cấu trúc gập và chuẩn eSIM iPhone Duo - thiết bị màn hình gập của Apple mở đặt trước ngày 16/10 và lên kệ ngày 23/10/2026 tại Việt Nam với giá khởi điểm từ 64,999 triệu đồng cùng eSIM.

Apple vừa chính thức công bố lộ trình phát hành mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Duo tại thị trường Việt Nam. Theo thông báo từ hãng, người dùng trong nước có thể bắt đầu đặt trước thiết bị từ 19h ngày 16/10/2026 (giờ Việt Nam) và sản phẩm sẽ chính thức tới tay khách hàng từ ngày 23/10/2026. Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục góp mặt trong nhóm hơn 70 thị trường đợt đầu được phân phối dòng thiết bị mới này.

Thông báo thời điểm mở bán iPhone Duo tại Việt Nam.

Lộ trình phân phối hai giai đoạn của Apple

Chiến lược mở bán của Apple trong năm nay được tách thành hai giai đoạn rõ rệt. Dòng iPhone 18 tiêu chuẩn cùng bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã hoàn tất nhận đặt trước từ ngày 12/9 và mở bán thương mại từ ngày 18/9. Trong khi đó, dòng sản phẩm đột phá iPhone Duo phải dời thời điểm nhận đơn đặt cọc đến giữa tháng 10. Hiện các hệ thống bán lẻ ủy quyền lớn, tiêu biểu như Viettel Store, đã cập nhật lộ trình bán lẻ theo thông báo mới nhất.

Ở giai đoạn hiện tại, cổng đặt trước iPhone Duo chưa chính thức hoạt động. Toàn bộ hình ảnh và dữ liệu xuất hiện trên cổng thông tin Apple cùng các đại lý bán lẻ chỉ nhằm cung cấp trước các thông số kỹ thuật, cấu hình bộ nhớ và mức giá niêm yết để khách hàng chủ động chuẩn bị tài chính.

Thách thức kỹ thuật đằng sau cấu trúc màn hình gập

Dù không đưa ra thông báo nguyên nhân cụ thể, việc iPhone Duo xuất hiện muộn hơn các dòng điện thoại truyền thống phản ánh những thách thức cơ học lớn trong quy trình chế tạo. Mẫu máy gập này sở hữu cấu trúc vật lý phức tạp hơn hẳn chuẩn thiết kế nguyên khối của iPhone 18 Pro, đòi hỏi các bài kiểm tra áp lực nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng.

Về mặt kỹ thuật, màn hình gập chính 7,6 inch phía trong được chế tác từ nhiều lớp vật liệu siêu mỏng kết hợp với lớp keo đàn hồi nhớt Viscoelastic. Loại keo đặc biệt này có khả năng tự co giãn và dịch chuyển linh hoạt theo thao tác gập mở liên tục của người dùng, triệt tiêu ứng suất cơ học tác động lên tấm nền. Ngoài ra, bộ phận bản lề sở hữu cơ chế chịu lực riêng biệt, đòi hỏi quy trình gia công cơ khí chính xác tuyệt đối.

Bên cạnh phần cứng cơ học, nền tảng phần mềm cũng phải giải quyết bài toán đồng bộ hóa giữa màn hình phụ 5,4 inch bên ngoài và không gian hiển thị 7,6 inch bên trong. Hệ điều hành và các ứng dụng cần năng lực xử lý chuyển trạng thái liền mạch, lập tức thích ứng theo từng góc mở của bản lề mà không gây trễ hiển thị.

Bỏ hẳn khay SIM vật lý và bảng giá công bố chính thức

Bước ngoặt kỹ thuật đáng chú ý nhất trên iPhone Duo là quyết định loại bỏ hoàn toàn khe cắm SIM vật lý trên phạm vi toàn cầu. Máy vận hành hoàn toàn dựa trên công nghệ eSIM, hỗ trợ lưu trữ nhiều hồ sơ thuê bao và cho phép kích hoạt song song hai số liên lạc cùng lúc. Người tiêu dùng sử dụng thẻ SIM truyền thống sẽ cần liên hệ nhà mạng để chuyển đổi sang eSIM trước khi nhận máy.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone Duo cung cấp hai phối màu gồm Trắng Ánh Sao và Trời Đêm với 4 phiên bản dung lượng lưu trữ tương ứng:

Phiên bản bộ nhớ Màu sắc khả dụng Giá niêm yết (VNĐ) 256GB Trắng Ánh Sao, Trời Đêm 64.999.000 512GB Trắng Ánh Sao, Trời Đêm 71.499.000 1TB Trắng Ánh Sao, Trời Đêm 84.499.000 2TB Trắng Ánh Sao, Trời Đêm 103.999.000

Người dùng cần lưu ý mốc đặt cọc 19h ngày 16/10 và ngày giao máy 23/10 hoàn toàn tách biệt. Thứ tự bàn giao thiết bị thực tế phụ thuộc trực tiếp vào tiến độ phân bổ số lượng máy của từng đơn vị bán lẻ ủy quyền khi các chương trình ưu đãi được áp dụng chính thức.