iPhone Duo đối diện nguy cơ khan hàng khi mở bán do rào cản kỹ thuật từ linh kiện bản lề Mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple có giá 1.999 USD dự kiến chỉ đạt sản lượng 6 triệu chiếc trong năm 2026 vì độ phức tạp trong sản xuất cơ cấu bản lề.

Mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple mang tên iPhone Duo đang đứng trước nguy cơ khan hiếm nguồn cung nghiêm trọng ngay trong đợt mở bán đầu tiên. Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ những nút thắt kỹ thuật trong quy trình chế tạo linh kiện bản lề, khiến tốc độ xuất xưởng bị thu hẹp đáng kể so với kỳ vọng ban đầu.

Theo báo cáo mới nhất từ nhà phân tích Jeff Pu, Apple ước tính chỉ có thể xuất xưởng khoảng 6 triệu chiếc iPhone Duo trong suốt cả năm 2026, giảm so với mức dự báo 7 triệu chiếc trước đó. Sản phẩm được giới thiệu với mức giá khởi điểm 1.999 USD, bắt đầu mở đặt trước từ ngày 16/10 và dự kiến giao hàng từ ngày 23/10.

Bản lề iPhone Duo, một trong số những linh kiện phức tạp nhất khiến việc sản xuất mẫu iPhone gập gặp khó khăn. Ảnh: Apple

Độ phức tạp cơ khí của bản lề màn hình gập

Trên các thiết bị di động gập, bản lề đóng vai trò là xương sống vận hành cơ học phức tạp bậc nhất. Cụm linh kiện này phải đáp ứng cùng lúc nhiều tiêu chuẩn khắt khe: duy trì độ cứng vững khi mở, tối ưu hóa lực cản khi đóng gập, triệt tiêu áp lực cơ học lên tấm nền để hạn chế nếp gấp và đảm bảo độ bền qua hàng trăm nghìn chu kỳ sử dụng liên tục.

Khi Apple đưa thiết kế cơ học hoàn toàn mới này vào quy trình sản xuất quy mô công nghiệp, việc kiểm soát dung sai và tỷ lệ thành phẩm đạt chuẩn chất lượng trở thành một rào cản lớn. Những hạn chế trong dây chuyền gia công bản lề đã trực tiếp kìm hãm công suất hoàn thiện sản phẩm hoàn chỉnh trong giai đoạn xuất xưởng đầu tiên.

Khoảng cách sản lượng giữa iPhone Duo và dòng máy truyền thống

Quy mô xuất xưởng dự kiến 6 triệu máy trong cả năm 2026 cho thấy sự thận trọng của Apple đối với dòng sản phẩm mới. Để đặt vào bối cảnh cụ thể, nhà phân tích Jeff Pu ước tính Apple sẽ xuất xưởng khoảng 72 triệu chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trong cùng khung thời gian.

Mẫu thiết bị Sản lượng dự kiến năm 2026 Tỷ lệ so với iPhone Duo iPhone Duo 6 triệu máy 1x (Mốc so sánh) iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max 72 triệu máy Khoảng 12 lần

Mức chênh lệch gấp 12 lần phản ánh ranh giới rõ ràng giữa một dây chuyền lắp ráp dạng thanh truyền thống đã đạt độ chín muồi và một sản phẩm gập sở hữu cơ chế động học phức tạp lần đầu vận hành thương mại.

iPhone Duo sở hữu mức giá khởi điểm cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Apple

Rào cản kép cho người dùng trong giai đoạn đầu

Mức giá 1.999 USD biến iPhone Duo thành mẫu điện thoại có giá khởi điểm đắt nhất trong lịch sử của Apple. Thông thường, ngưỡng giá cao sẽ thu hẹp tệp khách hàng tiếp cận, nhưng tính chất đột phá của thiết bị gập đầu tiên lại tạo ra sức hút lớn đối với nhóm người dùng tiên phong.

Sự kết hợp giữa nhu cầu ban đầu cao và nguồn cung bị siết chặt bởi linh kiện bản lề đồng nghĩa với việc người mua có thể phải đối mặt với tình trạng thời gian giao hàng bị kéo dài. Các phiên bản màu sắc hoặc tùy chọn bộ nhớ phổ biến có khả năng rơi vào trạng thái cháy hàng chỉ sau thời gian ngắn mở cổng đặt hàng trực tuyến.