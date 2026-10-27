iPhone Duo gặp sự cố nứt màn hình gập: Đánh giá độ bền cùng biểu phí sửa tới 26 triệu đồng Hàng loạt phản ánh màn hình iPhone Duo nứt dọc rãnh gập dù không va chạm, kéo theo lo ngại về chi phí thay thế tấm nền đắt đỏ chạm mốc 999 USD của Apple.

Vừa chính thức gia nhập thị trường smartphone màn hình gập, mẫu điện thoại iPhone Duo của Apple đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý khi ghi nhận những sự cố đầu tiên liên quan đến độ bền của tấm nền hiển thị. Trên nhiều diễn đàn công nghệ quốc tế, người dùng phản ánh tình trạng tấm nền bên trong nứt vỡ hoặc xuất hiện sọc ngay tại vị trí rãnh gập bản lề chỉ sau thời gian ngắn vận hành, dù không có tác động ngoại lực hay va đập vật lý.

Hiện tượng nứt rãnh gập thực tế trên iPhone Duo

Vụ việc thu hút nhiều sự quan tâm nhất xuất phát từ một tài khoản Reddit tại Australia mang tên Midnight_Slump, được chuyên trang công nghệ PhoneArena ghi nhận. Người dùng này cho biết thiết bị mới xuất xưởng và chỉ hoạt động trong khoảng 6 giờ với số lần gập mở chưa tới 20 lần. Trong quá trình sử dụng thông thường, một tiếng rắc bất ngờ phát ra và màn hình gập bên trong lập tức nứt toác dọc theo nếp gấp giữa hai nửa thân máy. Sau khi Apple ngỏ ý thay thế linh kiện nhưng không cam kết được thời gian hoàn tất, chủ sở hữu đã mang máy tới Apple Store và được đổi một thiết bị hoàn toàn mới.

Lỗi màn hình ở một số máy iPhone Duo (Ảnh: Reddit)

Không dừng lại ở trường hợp trên, một khách hàng tại Dallas (Mỹ) cho biết màn hình bị hỏng ngay trong quá trình thiết lập ban đầu sau khoảng 4 lần gập mở. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại Apple Store ở Toronto (Canada). Đáng chú ý, các đợt đánh giá sớm trước ngày mở bán không ghi nhận khiếm khuyết này; các bài kiểm tra gập liên tục hàng nghìn lần trước đó chỉ ghi nhận hao mòn cơ học thông thường. Do lượng máy gặp sự cố được ghi nhận trong thực tế còn ít, giới chuyên môn nhận định chưa đủ dữ liệu để kết luận đây là lỗi thiết kế hàng loạt.

Chính sách bảo hành và ranh giới thẩm định kỹ thuật

Tại Việt Nam, iPhone Duo mở đặt trước từ 19h00 ngày 16/10/2026 và giao hàng từ ngày 23/10/2026, với mức giá dao động từ 64,99 triệu đồng cho bản 256GB lên đến khoảng 104 triệu đồng cho phiên bản 2TB. Mọi quyền lợi của khách hàng trong nước chịu sự điều chỉnh của văn bản Bảo hành giới hạn một năm bản tiếng Việt từ Apple, có hiệu lực từ ngày 01/03/2023.

Theo quy định, hãng cam kết khắc phục các lỗi về vật liệu và gia công trong vòng một năm. Khi yêu cầu được xác nhận hợp lệ, Apple có thể sửa chữa bằng linh kiện chính hãng, đổi thiết bị tương đương hoặc hoàn tiền. Tuy nhiên, ranh giới mấu chốt để người dùng được miễn phí dịch vụ phụ thuộc vào kết luận kỹ thuật của trung tâm bảo hành ủy quyền: xác định vết nứt xuất phát từ lỗi sản xuất hay do tác động tai nạn, sử dụng sai cách.

Biểu phí linh kiện ngoài bảo hành của Apple

Trong trường hợp bị từ chối bảo hành, chi phí phục hồi thiết bị là gánh nặng tài chính đáng kể. Dựa trên bảng phí dịch vụ ngoài bảo hành ước tính được Apple công bố tại Mỹ vào ngày 14/10/2026, giá thay thế màn hình gập bên trong lên tới 999 USD (khoảng 26 triệu đồng), tương đương một nửa mức giá khởi điểm 1.999 USD của máy.

Hạng mục sửa chữa Chi phí ước tính tại Mỹ (USD) Quy đổi tương đương (VNĐ) Màn hình gập bên trong 999 USD Khoảng 26.000.000 đ Hư hỏng khác 1.499 USD Khoảng 39.000.000 đ Màn hình ngoài 379 USD Khoảng 9.800.000 đ Màn hình ngoài và kính lưng 509 USD Khoảng 13.200.000 đ Pin hoặc camera sau 229 USD Khoảng 5.950.000 đ Lớp phủ màn hình gập 49 USD Khoảng 1.270.000 đ

Tại thị trường Việt Nam, Apple chưa niêm yết mức phí sửa chữa ngoài bảo hành cố định cho mẫu điện thoại này; các máy không kèm gói bảo vệ sẽ được đơn vị cung cấp dịch vụ ủy quyền báo giá sau khi kiểm tra hiện trạng.

Giải pháp giảm thiểu rủi ro từ gói bảo vệ mở rộng

Để phòng ngừa các tổn thất tài chính lớn, người dùng có thể chi thêm 8.999.000 đồng cho gói AppleCare+, mức phí cao hơn 2.900.000 đồng so với gói tương ứng của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max (6.099.000 đồng). Gói dịch vụ này hỗ trợ sửa chữa không giới hạn số lần cho các sự cố tai nạn rơi vỡ hoặc vào nước với mức phí phụ thu cố định thấp hơn đáng kể.

Cụ thể, phí dịch vụ kèm AppleCare+ là 549.000 đồng đối với lớp phủ màn hình gập, 799.000 đồng cho màn hình ngoài hoặc kính lưng, và 2.649.000 đồng đối với màn hình gập bên trong hoặc các hư hại phần cứng khác. Ngoài ra, người dùng còn được thay pin miễn phí khi dung lượng pin giảm xuống dưới 80%. Tùy theo từng đơn vị phân phối, thời hạn đăng ký gói dịch vụ mở rộng sau khi kích hoạt máy có thể có sự khác biệt.