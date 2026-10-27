iPhone Duo gặp sự cố nứt màn hình gập: Thách thức độ bền bản lề cùng chi phí sửa 999 USD Những báo cáo nứt màn hình và mức phí thay mới lên tới 999 USD khiến chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple đối diện rủi ro kỹ thuật lớn sau ngày mở bán.

Chiếc điện thoại gập đầu tiên mang thương hiệu Apple, iPhone Duo, đang trở thành tâm điểm chú ý khi liên tiếp gặp phải phản hồi tiêu cực về độ bền ngay sau ngày mở bán. Dù sở hữu mức giá khởi điểm lên tới 1.999 USD, thiết bị này đang bộc lộ những rủi ro phần cứng nghiêm trọng, đặc biệt là hiện tượng nứt gãy màn hình tại nhiều thị trường trên thế giới.

Ngay trong giai đoạn đặt hàng trước, thị trường đã ghi nhận tâm lý e ngại rõ rệt. Một cuộc khảo sát thực hiện trước thời điểm mở bán cho thấy 56% người tham gia khẳng định không có ý định mua iPhone Duo, trong khi chỉ 11% cân nhắc mua vào thời điểm muộn hơn và 33% quyết định đặt trước. Những diễn biến thực tế khi máy đến tay khách hàng càng củng cố sự thận trọng của nhóm người dùng từ chối xuống tiền sớm.

iPhone Duo đang gặp sự cố về màn hình khiến nhiều khách hàng e ngại xuống tiền. Ảnh: 9to5mac

Áp lực cơ học từ cơ cấu bản lề và bài toán độ bền màn hình

Vấn đề kỹ thuật cốt lõi trên các dòng smartphone màn hình gập luôn nằm ở khu vực bản lề và tấm nền hiển thị. Bản lề đóng vai trò điều hướng chuyển động đóng mở linh hoạt, đồng thời phân tán lực tác động để bảo vệ các lớp linh kiện mỏng manh bên trong. Nếu cơ cấu truyền động cơ học hoặc độ đàn hồi của các lớp vật liệu tại điểm gập chưa tối ưu, áp lực tích tụ liên tục sẽ trực tiếp gây tổn hại cho màn hình dẻo.

Các báo cáo thực tế cho thấy nhiều máy xuất hiện vết nứt chạy dọc nếp gấp chỉ sau thời gian ngắn vận hành. Hiện tượng này làm dấy lên giả thuyết về sự mất cân bằng trong việc phân bổ lực ép tại khu vực bản lề phức tạp của Apple. Đối với một sản phẩm công nghệ thế hệ đầu tiên, sai số trong tính toán ứng suất vật liệu có thể dẫn đến việc suy giảm độ bền cơ học nhanh hơn nhiều so với thử nghiệm phòng lab.

Hình ảnh chiếc iPhone Duo bị lỗi màn hình được người dùng đăng trên Reddit. Ảnh: Reddit/PhoneArena

Gánh nặng tài chính với chi phí thay màn hình 999 USD

Bên cạnh lỗi cơ học, chi phí dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng đang tạo ra rào cản lớn đối với người tiêu dùng. Cụ thể, mức giá thay thế tấm nền hiển thị của iPhone Duo khi hết hạn bảo hành được niêm yết lên tới 999 USD, tương đương một nửa giá trị của chính thiết bị.

Hạng mục thông tin Thông số / Tỷ lệ ghi nhận Giá khởi điểm thiết bị 1.999 USD Chi phí thay màn hình (hết hạn bảo hành) 999 USD (~50% giá trị máy) Tỷ lệ người dùng không dự định mua (khảo sát) 56% Tỷ lệ người dùng dự định đặt trước (khảo sát) 33% Tỷ lệ người dùng cân nhắc mua sau (khảo sát) 11%

Mức phí sửa chữa đắt đỏ khiến rủi ro sở hữu thiết bị tăng cao gấp nhiều lần. Thêm vào đó, một số khách hàng phản ánh việc bị từ chối áp dụng chính sách bảo hành khi máy phát sinh sự cố nứt màn hình, buộc họ phải tự gánh chịu chi phí linh kiện. Dù các quy định kiểm tra thẩm định hư hỏng cần thêm thời gian xác minh từ phía nhà sản xuất, tình trạng này đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến mức độ tín nhiệm của người dùng với dòng sản phẩm mới.

Rủi ro thiết bị thế hệ đầu và giải pháp an toàn cho người dùng

Lịch sử ngành phần cứng công nghệ cho thấy các dòng thiết bị thế hệ đầu tiên luôn phải đánh đổi giữa tính đột phá và độ ổn định lâu dài. Màn hình gập mang lại lợi thế mở rộng không gian hiển thị, song đòi hỏi độ chính xác cơ khí cực cao và sự chịu đựng vật liệu khắt khe.

Thay vì vội vã chi gần 2.000 USD để trải nghiệm sớm, việc lùi lại quan sát diễn biến thực tế là quyết định thận trọng. Người tiêu dùng cần chờ đợi thêm các đợt kiểm định độc lập để xác định lỗi nứt màn hình là sự cố đơn lẻ hay khuyết tật mang tính hệ thống, đồng thời theo dõi cách Apple cập nhật chính sách bảo hành và cải tiến cơ cấu bản lề trong các lô sản xuất tiếp theo.