iPhone Duo màn hình gập giá 1.999 USD: Phần cứng đột phá nhưng thiếu nhiều tính năng cốt lõi Dù sở hữu bản lề tinh xảo, mẫu iPhone Duo giá 1.999 USD vẫn khiến giới công nghệ hụt hẫng khi thiếu Face ID, camera tele cùng trọng lượng lên tới 254g khá nặng.

Trước thềm mở bán chính thức vào ngày 23/10, iPhone Duo – mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple – đã bắt đầu nhận những đánh giá chuyên sâu đầu tiên từ giới chuyên môn. Mặc dù tạo ấn tượng lớn về kỹ thuật cơ khí với mức giá niêm yết 1.999 USD, thiết bị này đang vấp phải sự dè dặt từ các chuyên gia như Marques Brownlee (MKBHD) hay reviewer JOCR bởi sự đánh đổi ở những tính năng vốn đã định hình trải nghiệm người dùng Apple.

Kỹ thuật cơ khí chính xác và chất lượng hoàn thiện màn hình

Về mặt kỹ thuật chế tạo, iPhone Duo nhận được sự tán thưởng lớn từ giới công nghệ. Báo cáo từ 9to5Mac cho thấy hệ thống bản lề của máy là một cấu trúc cơ khí tinh vi, cấu thành từ hơn 100 linh kiện phức tạp. Thiết kế này mang lại khả năng vận hành mượt mà, cho phép người dùng mở và cố định màn hình ở nhiều góc độ khác nhau một cách vững chắc.

Bên cạnh cơ chế gập, tấm nền hiển thị chính 7,6 inch cũng là một điểm sáng công nghệ. Apple đã trang bị một lớp phủ nhám chuyên dụng trên bề mặt, triệt tiêu phản xạ và làm cho nếp gấp gần như vô hình dưới điều kiện chiếu sáng thông thường. Ở khía cạnh phần mềm, các khoảng đen hiển thị do ứng dụng chưa tương thích đang dần được khắc phục. Thông qua bộ công cụ phát triển trên nền tảng iOS 27.1, các lập trình viên đang nhanh chóng tối ưu hóa giao diện đa nhiệm liền mạch trên cả hai màn hình.

Những điểm thỏa hiệp lớn về phần cứng

Dù có màn trình diễn công nghệ cơ khí ấn tượng, iPhone Duo lại bộc lộ những rào cản vật lý mà các bản cập nhật hệ điều hành không thể giải quyết. Điểm trừ đáng chú ý đầu tiên là sự vắng mặt của hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID – phương thức bảo mật cốt lõi trên các dòng iPhone cao cấp nhiều năm qua.

Thay vào đó, thiết bị chuyển sang sử dụng cảm biến vân tay Touch ID đặt ở nút nguồn. Theo nhận định từ các trang tin MacStories, MacRumors và MKBHD, thay đổi này làm gián đoạn thói quen mở khóa tự nhiên của người dùng, trong khi cảm biến vân tay mới vẫn bộc lộ độ trễ phản hồi nhất định trong thực tế.

Hơn nữa, trọng lượng của thiết bị cũng là một rào cản công thái học đáng kể. Đạt mức 254g, máy nặng hơn khoảng 5g so với iPhone 18 Pro Max và nặng hơn đáng kể khi đặt cạnh các đối thủ gập cùng kích thước.

Thông số / Tính năng iPhone Duo Galaxy Z Fold8 iPhone 18 Pro Max Kích thước màn hình chính 7,6 inch 7,6 inch - Trọng lượng 254g 201g ~249g Phương thức sinh trắc học Touch ID nút nguồn Cảm biến vân tay Face ID Hệ thống camera sau Kép 48MP (Chính, Góc rộng) Đa ống kính Đa ống kính cao cấp Hỗ trợ định dạng ProRAW Không Hỗ trợ RAW Có Mức giá công bố 1.999 USD - -

Hệ thống camera chưa xứng tầm mức giá 1.999 USD

Đáng lưu ý, dù sở hữu mức giá lên tới 1.999 USD, cụm camera trên iPhone Duo lại bị cắt giảm đáng kể. Thiết bị chỉ sở hữu hai ống kính 48MP bao gồm cảm biến chính và góc siêu rộng, loại bỏ hoàn toàn camera telephoto cũng như định dạng ảnh chuyên nghiệp ProRAW.

Trong các bài thử nghiệm thực tế của MKBHD, khả năng xử lý thiếu sáng của máy chỉ tương đương mẫu máy cơ bản như iPhone 17e. Đồng thời, camera selfie đặt ẩn dưới màn hình chính bên trong cũng cho chất lượng hình ảnh rất hạn chế, chưa đáp ứng kỳ vọng đối với một thiết bị mang mức giá đỉnh bảng.

Nhìn lại lịch sử phát triển, chiếc iPhone đời đầu ra mắt năm 2007 từng thiếu kết nối mạng 3G và phải chờ đến thế hệ thứ hai để hoàn thiện trải nghiệm. Tình thế hiện tại của iPhone Duo phản ánh kịch bản tương tự: một bước thăm dò công nghệ giàu đột phá về mặt cấu trúc nhưng người dùng phổ thông có lý do để chờ đợi thế hệ kế tiếp tối ưu hơn.