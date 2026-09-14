iPhone Duo màn hình gập giá 2.000 USD: Phần cứng và độ bền liệu có xứng đáng số tiền lớn? Mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple có giá dự kiến 2.000 USD nhưng đối mặt nhiều hoài nghi về thời lượng pin, camera và khả năng tối ưu hóa đa nhiệm.

iPhone Duo được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển biến đáng kể cho phân khúc điện thoại gập. Tuy nhiên, mức giá dự kiến lên tới khoảng 2.000 USD lại đặt ra câu hỏi lớn về tính thực tiễn khi sản phẩm xuất hiện nhiều thỏa hiệp về phần cứng, khả năng vận hành phần mềm lẫn độ bền dài hạn.

Phần cứng chịu nhiều giới hạn so với mức giá đắt đỏ

Mức giá khởi điểm khoảng 2.000 USD khiến iPhone Duo đắt hơn đáng kể so với mẫu iPhone 18 Pro có giá từ 1.199 USD. Đáng lưu ý, dù sở hữu mức giá vượt trội, mẫu máy gập đầu tiên của Apple lại được cho là phải đánh đổi bằng viên pin dung lượng khiêm tốn hơn, cụm camera kém mạnh mẽ hơn và thậm chí thiếu vắng công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID.

Những cắt giảm này xuất phát từ đặc thù kết cấu phức tạp của smartphone màn hình gập, vốn rất khó để tích hợp linh kiện đầu bảng vào một thân máy gập mở linh hoạt. Không chỉ vậy, khi đặt cạnh các sản phẩm từ đối thủ Samsung, iPhone Duo bị đánh giá là dày và nặng hơn, gây cảm giác mỏi và thiếu thoải mái khi thao tác bằng một tay trong thời gian dài.

iPhone Duo bị chê quá rộng và nặng để sử dụng bằng một tay. Ảnh: Future /Tom's Guide

Bên cạnh đó, công nghệ pin tiếp tục là rào cản kỹ thuật lớn. Trong khi các nhà sản xuất Android đã áp dụng pin silicon-carbon để nâng cao mật độ năng lượng mà không làm tăng độ dày thân máy, Apple vẫn chưa bắt kịp giải pháp này. Hệ quả là người dùng thiết bị có thể sẽ phải sạc máy với tần suất dày đặc hơn.

Trải nghiệm phần mềm và khả năng tận dụng không gian hiển thị

Về khả năng hiển thị, dù màn hình được phủ lớp hoàn thiện mờ (matte) nhằm giảm thiểu sự xuất hiện của nếp gấp, dấu vết cơ học ở bản lề vẫn không thể triệt tiêu hoàn toàn. Điểm trừ lớn hơn lại nằm ở khía cạnh phần mềm khi hệ điều hành chưa tối ưu hết lợi thế màn hình lớn.

Cụ thể, iPhone Duo được cho là chỉ hỗ trợ tối đa hai ứng dụng chạy song song. Để so sánh, nhiều smartphone màn hình gập khác đã cho phép mở cùng lúc ba ứng dụng kết hợp thêm các cửa sổ nổi linh hoạt. Giới hạn này phản ánh chiến lược phân tầng của Apple: hãng muốn giữ sản phẩm ở vai trò một chiếc điện thoại hơn là một công cụ làm việc đa nhiệm toàn diện, tránh nguy cơ cạnh tranh trực tiếp với dòng máy tính bảng iPad mini.

Thêm vào đó, tính độc quyền về mặt trải nghiệm cũng đang bị thu hẹp. Điển hình như các hiệu ứng hoạt ảnh khi mở máy vốn được xem là điểm nhấn thu hút của iPhone Duo hiện đã có thể mô phỏng lại trên thiết bị đối thủ như Galaxy Z Fold 8.

Nghi vấn về độ bền bản lề và bài toán giữ chân người dùng

Dù được kỳ vọng sở hữu khung vỏ cứng cáp cùng chuẩn chống nước IP68, iPhone Duo vẫn phải đối mặt với bài toán hóc búa nhất của dòng máy gập: khả năng chịu lực của bản lề và màn hình dẻo sau hàng nghìn chu kỳ đóng mở qua nhiều năm sử dụng. Nếu rãnh gập ngày càng hằn sâu theo thời gian, trải nghiệm sử dụng trên một thiết bị 2.000 USD sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.

Sau thời gian dài quan sát các đối thủ thử nghiệm thị trường, việc Apple chần chừ và kéo dài thời điểm ra mắt vô tình tạo nên áp lực kỳ vọng cực kỳ lớn. Nhìn chung, dù thương hiệu và hệ sinh thái vẫn có thể thu hút nhóm khách hàng trung thành, mức giá 2.000 USD cùng những hạn chế rõ rệt về kỹ thuật có thể khiến sức hút thực tế của iPhone Duo khó lòng duy trì lâu bền đối với số đông người dùng.