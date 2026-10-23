iPhone Duo nhận cú hích từ các nhà phát triển: Bước chuyển dịch quan trọng cho máy gập Apple Hệ sinh thái ứng dụng cho iPhone Duo đang mở rộng nhanh chóng khi các nhà phát triển lớn tích cực tối ưu hóa giao diện đa nhiệm trên màn hình gập của Apple.

Sự xuất hiện của iPhone Duo – thiết bị màn hình gập đầu tiên của Apple – đang định hình lại cách các nhà phát triển phần mềm thiết kế giao diện di động. Dù các đợt đánh giá ban đầu bày tỏ lo ngại về tính tương thích của phần mềm bên thứ ba, dữ liệu mới từ Apple cho thấy cộng đồng công nghệ đang tăng tốc chuyển đổi nhằm khai thác tối đa không gian hiển thị linh hoạt này.

Bài toán tương thích và phản hồi từ Apple

Ở các thiết bị màn hình gập thế hệ đầu, thách thức lớn nhất luôn là khả năng thích ứng của phần mềm. Trên iPhone Duo, những ứng dụng truyền thống chưa qua tối ưu thường gặp hiện tượng bị giới hạn khung hình, hiển thị ở một dải hẹp và không tận dụng hết tỷ lệ màn hình vuông vức khi mở rộng.

iPhone Duo đang nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ các nhà phát triển

Tuy nhiên, tình hình đang chuyển biến tích cực. Theo Susan Prescott, Phó chủ tịch Quan hệ Nhà phát triển Toàn cầu của Apple, phản hồi từ các nhà phát triển diễn ra với tốc độ rất nhanh. Đội ngũ kỹ thuật của bên thứ ba đã nhanh chóng tích hợp các hàm API mới nhằm phục vụ tính năng chia đôi màn hình, điều khiển đa nhiệm và nâng cấp đồ họa cho màn hình lớn.

Tối ưu hóa không gian giải trí và thể thao

Các nền tảng phát trực tuyến đã sớm công bố bản cập nhật chuyên biệt để khai thác màn hình trong 7,6 inch phủ Nano-texture. Đáng chú ý, Netflix triển khai cơ chế hiển thị liền mạch: người dùng có thể duyệt nhanh clip ngắn ở màn hình phụ 5,4 inch bên ngoài, sau đó mở thiết bị để tự động chuyển sang trải nghiệm phim trọn vẹn ở màn hình trong.

Trong khi đó, Prime Video tận dụng cơ chế gập một phần để chia tách chức năng công thái học: nửa màn hình phía trên đóng vai trò khung chiếu phim, nửa màn hình bên dưới trở thành bảng điều khiển và hiển thị dữ liệu chuyên sâu qua tính năng X-Ray. Tương tự, các nền tảng theo dõi thể thao như MLB và PGA Tour cung cấp luồng phát trực tiếp rảnh tay ở một vùng hiển thị, đồng thời cập nhật chỉ số trận đấu thời gian thực ở vùng còn lại.

Chuyển đổi giao diện làm việc và ứng dụng chuyên nghiệp

Bên cạnh giải trí, nhóm ứng dụng văn phòng và tiện ích năng suất cũng đang bước vào đợt đại tu giao diện. Microsoft dự kiến mang giao diện kiểu máy tính để bàn lên phiên bản Word và Outlook dành cho iPhone Duo, giúp tận dụng tối đa diện tích làm việc khi người dùng mở hoàn toàn thiết bị.

iPhone Duo đã chính thức lên kệ tại CellphoneS

Các nền tảng truyền thông doanh nghiệp như Zoom, Slack và Salesforce cũng đang chuẩn bị phát hành phiên bản mới, biến màn hình gập thành trung tâm điều khiển trực quan hoặc phòng họp video linh hoạt. Hàng loạt ứng dụng ghi chú và sáng tạo như Bear, Things, Fantastical, Notewise, Detail, VLLO, cùng các tựa game Apple Arcade như Sneaky Sasquatch và Retrocade, đều đang hoàn thiện những khâu tối ưu cuối cùng.

Thông số kỹ thuật phần cứng của iPhone Duo

Để hỗ trợ khả năng vận hành mượt mà cho các ứng dụng nặng và tác vụ đa nhiệm song song, iPhone Duo được trang bị cấu hình phần cứng hàng đầu với vi xử lý A20 Pro kiến trúc 2nm cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi hiện đại.

Hạng mục Thông số kỹ thuật chi tiết Màn hình trong 7,6 inch Super Retina XDR OLED, 1878 x 2670 pixel, phủ Nano-texture, ProMotion 120Hz Màn hình ngoài 5,4 inch Super Retina XDR OLED, 1398 x 2034 pixel, ProMotion 120Hz, 3.000 nit Vi xử lý Apple A20 Pro (2nm), CPU 6 lõi, GPU 7 lõi, Neural Engine 16 lõi Thiết kế & Kích thước Gập dạng sách, khung titan cấp 5; dày 5,2 mm khi mở, 11,3 mm khi gập; nặng 254 g Camera Chính 48MP Fusion (ƒ/1,6), góc siêu rộng 48MP (ƒ/2,2), zoom quang 2x; selfie 12MP Center Stage và camera ẩn Pin & Sạc Pin đôi, xem video 31-44 giờ; sạc nhanh 50% trong 20 phút (60W), MagSafe/Qi2 25W Kết nối & Độ bền Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G (modem C2), chuẩn kháng nước IP68, mặt kính Ceramic Shield 2 Giá khởi điểm 64.990.000 đồng (bộ nhớ 256GB)

Sự cam kết đồng hành từ các tập đoàn phần mềm lớn giúp iPhone Duo tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất của điện thoại gập, hứa hẹn mang lại trải nghiệm sử dụng thực tế hoàn chỉnh ngay trong giai đoạn thương mại hóa đầu tiên.