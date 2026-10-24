iPhone Duo nứt vỡ màn hình ngay tại vết gập bản lề: Thách thức cơ học của máy gập Apple Vừa mở bán với giá 2.000 USD, iPhone Duo đã ghi nhận hàng loạt ca nứt vỡ màn hình dọc bản lề sau vài lần gập mở tại Úc, Nhật Bản và Trung Quốc ngay ngày đầu.

Chỉ vài giờ sau khi chính thức lên kệ với mức giá khởi điểm 2.000 USD, thiết bị màn hình gập đầu tiên của Apple mang tên iPhone Duo đã vấp phải làn sóng phản ánh nghiêm trọng về độ bền phần cứng. Nhiều người dùng tại các thị trường mở bán sớm ghi nhận tình trạng tấm nền hiển thị bên trong bị rạn nứt hoàn toàn, tập trung chính xác tại khu vực nếp gấp bản lề.

Hiện tượng nứt gãy cơ học dọc trục bản lề trên iPhone Duo

Trên các diễn đàn công nghệ quốc tế như Reddit và MacRumors, hàng loạt hình ảnh thực tế cho thấy màn hình trong của iPhone Duo gặp lỗi chỉ sau một thời gian rất ngắn đưa vào sử dụng. Điểm đáng chú ý là dạng hư hỏng này có tính đồng nhất cao trên nhiều thiết bị ở các khu vực địa lý khác nhau.

Cụ thể, báo cáo từ người dùng tại Nhật Bản, Trung Quốc và Úc đều mô tả chung một hiện tượng: một vết nứt ngang xuất hiện chạy dọc theo khung xương bản lề. Cùng thời điểm đó, tấm nền hiển thị đi kèm một dải điểm ảnh phát sáng bất thường ở một bên cạnh màn hình, báo hiệu lớp hiển thị bên dưới đã bị tổn hại cấu trúc nghiêm trọng do tác động cơ học cục bộ.

Chi tiết ca lỗi tại Úc: Vết nứt sau chưa đầy 20 lần gập mở

Trường hợp điển hình nhất được ghi nhận chi tiết đến từ một khách hàng tại Úc. Người này cho biết thiết bị mới chỉ được kích hoạt khoảng sáu tiếng đồng hồ và số chu kỳ gập mở chưa tới 20 lần. Thiết bị hoàn toàn không chịu tác động ngoại lực, rơi rớt hay có dấu hiệu trầy xước từ trước.

Trong lúc mở máy ra ở góc thông thường, người dùng nghe thấy tiếng "rắc" phát ra từ khu vực cơ cấu bản lề, ngay lập tức màn hình vỡ đôi theo đúng nếp gập. Thông tin này sau đó đã được ban quản trị diễn đàn PhoneArena kiểm chứng thông qua việc đối chiếu hình ảnh thực tế cùng hồ sơ tiếp nhận bảo hành chính hãng.

Thị trường ghi nhận Thời gian sử dụng trước khi lỗi Biểu hiện kỹ thuật Xử lý sơ bộ Úc Dưới 6 tiếng (dưới 20 lần gập) Phát ra tiếng gãy cơ học, nứt đôi màn hình Đổi mới tại Apple Store Trung Quốc Ngay trong ngày đầu trưng bày Nứt dọc đường gập tại bàn trải nghiệm Ghi nhận tại chuỗi cửa hàng Nhật Bản Trong ngày mở bán đầu tiên Vết nứt ngang kèm sọc sáng điểm ảnh Tiếp nhận qua kênh hỗ trợ

Nghi vấn lỗi dây chuyền sản xuất và phản ứng từ Apple

Ngay sau khi tiếp nhận thiết bị lỗi từ vị khách tại Úc, nhân viên kỹ thuật tại Apple Store đã tiến hành thủ tục đổi mới sản phẩm lập tức. Phía kỹ thuật viên nhận định ban đầu rằng đây có thể là lỗi phát sinh từ lô sản xuất đầu tiên (day-one production defect), liên quan đến việc kiểm soát dung sai hoặc ứng suất của lớp kính siêu mỏng khi kết hợp cùng cơ cấu bản lề.

Tại Trung Quốc, các máy mẫu tại cửa hàng trải nghiệm cũng xuất hiện tình trạng tương tự ở khu vực trưng bày. Dù chưa thể loại trừ hoàn toàn việc máy trưng bày phải chịu tần suất tương tác mạnh liên tục từ khách tham quan, sự trùng lặp về vị trí hư hại cho thấy điểm yếu vật lý rõ rệt tại trục gập.

Hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra tuyên bố kỹ thuật chính thức. Tuy nhiên, động thái thu hồi nhanh và đổi máy mới không cần qua khâu thẩm định phức tạp cho thấy hãng đang khẩn trương thu thập mẫu vật phẩm lỗi để chuyển về bộ phận kỹ thuật, nhằm rà soát lại dây chuyền lắp ráp và đánh giá chính xác nguyên nhân dẫn đến tình trạng đứt gãy vật liệu này.