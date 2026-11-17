iPhone Duo thêm mở khóa bằng camera trước và tự khóa khi gập máy trong iOS 27.3 beta 2 Apple phát hành iOS 27.3 beta 2 cho nhà phát triển, bổ sung mở khóa bằng camera trước và tùy chọn tự khóa khi gập máy; bản chính thức phát hành vào tháng 12.

Apple vừa tung ra bản thử nghiệm thứ hai của iOS 27.3 dành cho các nhà phát triển, mang đến cho iPhone Duo hai tính năng được người dùng chờ đợi: mở khóa thiết bị bằng khuôn mặt qua camera trước và tùy chọn tự động khóa màn hình ngay khi gập máy. Đây là phản hồi của hãng đối với những góp ý từ người dùng chiếc iPhone gập đầu tiên.

Vì sao iPhone Duo không có Face ID ngay từ đầu?

Ngay từ khi ra mắt, iPhone Duo chỉ được trang bị cảm biến vân tay Touch ID mà không có hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID. Nguyên nhân nằm ở thiết kế siêu mỏng: khi mở hoàn toàn, thân máy chỉ dày 5,2 mm, không đủ không gian vật lý để chứa cụm cảm biến Face ID phức tạp.

Để bù đắp, iOS 27.3 beta mới tích hợp phương thức mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt thông qua camera trước thông thường. Người dùng có thể kích hoạt tính năng này trong mục Touch ID & Mật mã (Touch ID & Passcode).

Những rào cản bảo mật Apple đặt ra

Tuy nhiên, Apple áp dụng nhiều giới hạn nghiêm ngặt, cho thấy hãng đánh giá phương thức này kém an toàn hơn Face ID tiêu chuẩn. Nhận diện qua camera trước chỉ hoạt động ở màn hình khóa, còn các tác vụ cần mức bảo mật cao vẫn bắt buộc dùng Touch ID.

Tác vụ Phương thức xác thực theo nguồn tin Mở khóa ở màn hình khóa Nhận diện khuôn mặt qua camera trước (khi đủ điều kiện) hoặc Touch ID Thanh toán qua Apple Pay Bắt buộc dùng Touch ID Đăng nhập tài khoản Bắt buộc dùng Touch ID Thêm mật khẩu mới Bắt buộc dùng Touch ID

Bên cạnh đó, hệ thống chỉ cho phép mở khóa bằng khuôn mặt nếu thiết bị vừa được xác thực bằng Touch ID hoặc mật mã trong thời gian gần. Nếu máy không được sử dụng khoảng 45 phút, iPhone Duo sẽ vô hiệu hóa camera và yêu cầu xác thực lại bằng vân tay.

Gập máy là khóa: giải quyết thói quen quen thuộc

Ngoài bảo mật, iOS 27.3 beta còn xử lý một bất tiện trong thao tác hằng ngày. Trong phần Màn hình & Độ sáng (Display & Brightness) của ứng dụng Cài đặt, Apple bổ sung tùy chọn cho phép máy tự động khóa ngay khi gập lại. Trước đây, mặc định của thiết bị là chuyển nội dung đang hiển thị sang màn hình phụ bên ngoài.

Chuyên gia đánh giá Federico Viticci cho biết ông có thói quen gập máy và mặc định nghĩ thiết bị sẽ tự khóa, giống như gấp một cuốn sách hay đóng nắp laptop. Trước khi có bản cập nhật, ông từng phải tự thiết lập một quy trình tự động hóa đơn giản trong ứng dụng Phím tắt (Shortcuts) để ép máy khóa mỗi khi gập.

Vì sao đây chỉ là tùy chọn, không phải mặc định?

Ông Viticci cũng chỉ ra mặt trái của việc khóa máy tự động. Trong nhiều tình huống, người dùng chỉ muốn thu gọn không gian hiển thị từ màn hình lớn bên trong sang màn hình nhỏ bên ngoài để tiếp tục công việc. Khi đó, việc phải xác thực vân tay lại từ đầu sẽ gây gián đoạn đáng kể.

Chính vì vậy, Apple thiết kế đây là tùy chọn mở rộng độc lập. Những người ưa thích cơ chế chuyển màn hình truyền thống vẫn có thể giữ nguyên thói quen sử dụng.

Khi nào người dùng đại chúng nhận được cập nhật?

Hiện cả hai tính năng mới đang trong giai đoạn thử nghiệm dành cho giới phát triển, nên tên gọi và cơ chế vận hành thực tế vẫn có thể được tinh chỉnh. Theo kế hoạch Apple công bố, phiên bản iOS 27.3 chính thức sẽ được phát hành rộng rãi đến toàn bộ người dùng vào tháng 12 tới.