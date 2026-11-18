iPhone Duo vượt mốc 200.000 ứng dụng tối ưu sau 10 ngày, nhãn Made for iPhone Duo trên App Store Apple xác nhận kho App Store có hơn 200.000 ứng dụng tối ưu cho iPhone Duo, gấp đôi trong thời gian ngắn, cùng nhiều thay đổi iOS cho màn hình gập đầu tiên.

Chỉ sau 10 ngày, số ứng dụng được tối ưu hóa cho iPhone Duo trên App Store đã vượt mốc 200.000. Theo Apple, số lượng ứng dụng hỗ trợ màn hình gập đã tăng gấp đôi trong thời gian ngắn, đáp ứng kỳ vọng lớn của người dùng kể từ khi thiết bị ra mắt.

200.000 ứng dụng trong 10 ngày: Apple xử lý bài toán phần mềm ra sao?

Con số trên được Greg Joswiak của Apple xác nhận qua một thông báo. Sự gia tăng nhanh chóng này giải quyết trực tiếp những phàn nàn ban đầu về việc thiếu phần mềm tương thích với màn hình trong có tỷ lệ rộng của iPhone Duo.

Nhiều ứng dụng đã được tối ưu hóa tốt cho iPhone Duo

Với điện thoại gập, ứng dụng không tối ưu thường hiển thị kém hiệu quả trên màn hình lớn. Vì vậy, số lượng phần mềm tương thích là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hằng ngày, không chỉ là một con số thống kê.

Nhãn Made for iPhone Duo giúp người dùng nhận diện ứng dụng phù hợp

Các ứng dụng tối ưu cho chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple được gắn nhãn "Made for iPhone Duo" trên App Store. Nhờ vậy, người dùng có thể nhận diện và tải về những phần mềm tận dụng tốt không gian hiển thị lớn mà không cần tự kiểm tra từng ứng dụng.

Tuy nhiên, nguồn tin chưa nêu tổng số ứng dụng trên App Store hay tỷ lệ phần trăm ứng dụng phổ biến đã hỗ trợ. Do đó, mức độ phủ sóng thực tế vẫn cần thêm dữ liệu từ Apple và các nhà phát triển.

iOS được thiết kế lại để thích ứng với tỷ lệ màn hình rộng

Bên cạnh phần mềm ứng dụng, bản thử nghiệm iOS 27.3 mới nhất mang đến tính năng mở khóa bằng khuôn mặt dành riêng cho iPhone Duo. Thiết bị sở hữu màn hình trong 7,6 inch, kết hợp màn hình phụ 5,4 inch ở bên ngoài.

iPhone Duo là mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple

Để đảm bảo trải nghiệm liền mạch, Apple đã phải thiết kế lại nhiều thành phần của hệ điều hành iOS nhằm thích ứng với tỷ lệ màn hình rộng đặc thù của dòng máy gập này.

Thông số chính của iPhone Duo

Dưới đây là những thông số đáng chú ý của iPhone Duo theo thông tin nguồn cung cấp.

Hạng mục Thông tin Giá khởi điểm Từ 64.990.000đ (bản 256GB) Thời gian bán Đặt trước từ 16/10/2026, mở bán 23/10/2026 Màu sắc Trắng Ánh Sao, Trời Đêm Thiết kế Gập titan cấp 5; dày 5,2mm khi mở, 11,3mm khi gập; nặng 254g; kháng nước IP68 Màn hình Trong 7,6 inch, ngoài 5,4 inch, Super Retina XDR OLED, 120Hz, độ sáng tối đa 3.000 nit Hiệu năng Chip A20 Pro 2nm, CPU 6 lõi, GPU 7 lõi, tản nhiệt buồng hơi Camera Camera kép 48MP, zoom 2x; camera trước 12MP Center Stage và camera ẩn dưới màn hình Pin và sạc Xem video đến 44 giờ; sạc 50% trong 20 phút với củ sạc 60W; hỗ trợ MagSafe 25W Tiện ích Touch ID, eSIM kép, 5G, Wi-Fi 7, iOS 27.0.1, Apple Intelligence tiếng Việt, hỗ trợ Apple Pencil (USB-C) qua cập nhật

Hệ sinh thái màn hình gập của Apple còn nhiều việc phải làm

Việc số lượng ứng dụng tối ưu tăng mạnh cho thấy nỗ lực của Apple trong việc hoàn thiện hệ sinh thái màn hình gập. Những bản cập nhật phần mềm tiếp theo được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện hiệu suất và trải nghiệm thực tế cho người dùng.

Nguồn: 9to5mac