iPhone Duo vượt mốc 260.000 lần gập trong thử nghiệm độ bền liên tục của máy Fold-a-Phone CNET dùng máy Fold-a-Phone gập mở iPhone Duo 24 giờ mỗi ngày; bản lề và nếp gấp màn hình vẫn ổn định, đợt thử nghiệm dự kiến kéo dài đến ít nhất 20/11.

iPhone Duo đã vượt mốc 260.000 lần gập liên tục trong bài kiểm tra độ bền do CNET thực hiện bằng máy Fold-a-Phone. Theo quan sát từ thử nghiệm, cả bản lề lẫn nếp gấp màn hình của máy vẫn ổn định và chưa có dấu hiệu xuống cấp đáng kể.

Độ bền của thiết bị màn hình gập luôn là mối quan tâm lớn của người dùng và giới công nghệ. Vì vậy, bài kiểm tra kéo dài này cung cấp những dữ liệu thực tế đáng chú ý về cơ chế bản lề của mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple.

Fold-a-Phone: cỗ máy gập mở không nghỉ suốt hơn một tuần

Theo thông tin ghi nhận, CNET xây dựng một hệ thống máy móc tùy chỉnh mang tên Fold-a-Phone để kiểm tra khả năng chịu lực của iPhone Duo. Máy thực hiện thao tác gập và mở liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, xuyên suốt hơn một tuần qua.

Quá trình này còn được phát trực tiếp định kỳ trên YouTube để người dùng theo dõi tiến độ. Tính đến thời điểm kết thúc buổi phát trực tiếp gần nhất, iPhone Duo đã hoàn thành hơn 260.000 lần gập.

Bản lề và nếp gấp vẫn giữ trạng thái ổn định

Điểm đáng chú ý nhất là tình trạng của hai bộ phận chịu áp lực lớn nhất trên máy gập. Qua quan sát, phần bản lề và nếp gấp màn hình của iPhone Duo vẫn duy trì ổn định, chưa ghi nhận dấu hiệu xuống cấp đáng kể nào.

Tuy nhiên, đây là kết quả từ một cuộc thử nghiệm cụ thể đang diễn ra và chưa kết thúc. Do đó, các dữ liệu hiện có phản ánh tình trạng tại thời điểm quan sát, chưa phải kết luận cuối cùng về độ bền của sản phẩm.

Những thông số liên quan đến cơ chế gập của iPhone Duo

Để hiểu bối cảnh của bài kiểm tra, dưới đây là một số thông số chính của iPhone Duo theo nguồn tin.

Hạng mục Thông số Thiết kế Gập, khung titan cấp 5, kháng nước IP68 Kích thước và trọng lượng Dày 5,2 mm khi mở, 11,3 mm khi gập, nặng 254 g Màn hình trong 7,6 inch Super Retina XDR OLED, 120Hz Màn hình ngoài 5,4 inch Super Retina XDR OLED, 120Hz Độ sáng tối đa 3.000 nit Chip xử lý A20 Pro 2nm, CPU 6 lõi, GPU 7 lõi, tản nhiệt buồng hơi Camera Camera kép 48MP, zoom 2x; camera trước 12MP Center Stage và camera ẩn dưới màn hình Pin và sạc Xem video đến 44 giờ; sạc 50% trong 20 phút với củ sạc 60W; MagSafe 25W Kết nối và phần mềm 5G, Wi-Fi 7, eSIM kép, Touch ID, iOS 27.0.1 Tính năng khác Apple Intelligence tiếng Việt; hỗ trợ Apple Pencil (USB-C) qua cập nhật

Theo nguồn tin, máy có giá từ 64.990.000 đồng cho bản 256GB, màu Trắng Ánh Sao và Trời Đêm. Thiết bị mở đặt trước từ 16/10/2026 và mở bán ngày 23/10/2026.

Thử nghiệm sẽ còn kéo dài đến ít nhất 20/11

Đại diện đơn vị thực hiện cho biết quá trình kiểm tra sẽ tiếp tục được duy trì hằng ngày. Mốc thời gian dự kiến kéo dài ít nhất đến ngày 20 tháng 11.

Mục tiêu là theo dõi kỹ hơn các biến đổi có thể xuất hiện trên thiết bị sau chuỗi vận hành liên tục với cường độ cao. Kết quả những ngày tới sẽ cho thấy rõ hơn độ bền lâu dài của bản lề và màn hình trên iPhone Duo.

Nguồn: Gizmochina