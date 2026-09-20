iPhone Duo xử lý bài toán nếp gấp màn hình bằng bản lề Titanium cùng kết cấu đa lớp vật liệu Bằng bản lề cơ khí chính xác, khung Titanium Grade 5 cùng lớp phủ nano-texture, iPhone Duo phân bổ lực uốn nhằm hạn chế tối đa vết gấp hiển thị trên màn hình.

Trên các thiết bị màn hình gập, nếp gấp tại trục giữa luôn là trở ngại kỹ thuật lớn nhất đối với trải nghiệm thị giác và độ bền cơ học. Đối với iPhone Duo, Apple đã giải quyết thách thức này bằng cách kết hợp cơ cấu bản lề Titanium, cấu trúc màn hình nhiều lớp và vật liệu xử lý quang học bề mặt, giúp phân bổ ứng suất uốn cong thay vì để lực biến dạng tập trung tại một điểm.

Cơ chế Precision Hinge với hơn 100 linh kiện cơ khí

Bản lề là cụm chi tiết then chốt kiểm soát toàn bộ chu kỳ gập mở cũng như nâng đỡ tấm nền hiển thị. Trên iPhone Duo, hệ thống bản lề mang tên Precision Hinge được cấu tạo từ hơn 100 chi tiết gia công chính xác cao, phối hợp nhịp nhàng để điều tiết chuyển động của hai nửa thân máy.

Các khớp xoay trong hệ thống được liên kết chặt chẽ nhằm triệt tiêu tối đa độ rơ cơ học, mang lại cảm giác đóng mở mượt mà và liền lạc. Bên cạnh đó, Apple bố trí thêm hệ thống nam châm bên trong khung máy để trợ lực khi khép thiết bị, tạo thao tác dứt khoát. Khả năng nâng đỡ đồng đều từ cụm bản lề phía dưới cũng giúp ngăn ngừa hiện tượng màn hình bị võng khi người dùng tác động lực cảm ứng.

Khung chịu lực Titanium Grade 5 và gia cường kết cấu

Khung chịu lực chính của iPhone Duo sử dụng hợp kim Titanium Grade 5 nhằm tối ưu tỷ lệ giữa độ cứng và trọng lượng. Vỏ ngoài của máy được xử lý bóng gương sang trọng, trong khi nắp che bản lề được chế tạo bằng công nghệ in 3D với bề mặt phun cát siêu nhỏ (micro-blasted), tạo điểm nhấn tương phản về mặt hoàn thiện.

Về mặt kỹ thuật, vật liệu Titanium không trực tiếp làm biến mất nếp gấp. Vai trò cốt lõi của bộ khung này là tạo nền tảng chịu lực vững chắc, hạn chế sự biến dạng của thân máy trước các mô-men xoắn trong quá trình sử dụng. Để tăng cường độ cứng cáp, thân máy được bổ sung các đường gờ đỡ bên trong kết hợp hệ thống đường chia anten bằng sợi ceramic chịu lực.

Thành phần kết cấu Vật liệu / Cơ chế Vai trò kỹ thuật Hệ thống bản lề Precision Hinge (>100 linh kiện) Kiểm soát góc gập, giảm sốc lực và nâng đỡ mặt lưng tấm nền Khung chịu lực Titanium Grade 5 Chống biến dạng vặn xoắn, giữ độ phẳng tổng thể Lớp đệm liên kết Chất keo linh hoạt tùy biến Cho phép các lớp màn hình trượt nhẹ như trang sách để giải tỏa lực kéo Bề mặt hiển thị Lớp phủ Polymer Nano-texture Tán xạ ánh sáng, giảm phản xạ môi trường nhằm che mờ nếp gấp

Giải pháp phân tán ứng suất qua cấu trúc màn hình đa tầng

Hiện tượng nếp gấp cơ học hình thành do lực uốn tác động cục bộ lên tấm nền khi thiết bị gập lại. iPhone Duo khắc phục điều này bằng sự kết hợp giữa bản lề chính xác, kết cấu màn hình nhiều lớp, tấm đệm Titanium đáy nền và lớp keo linh hoạt chuyên dụng.

Khi gập máy, lớp keo đàn hồi cho phép các tầng vật liệu trượt tương đối với nhau tương tự như cơ chế xếp chồng của các trang sách, giúp triệt tiêu hiện tượng kéo căng bề mặt. Tấm Titanium đặt dưới đáy tấm nền đảm nhiệm việc giữ phẳng hoàn toàn khi mở rộng. Nhờ cơ chế này, ứng suất uốn được giải phóng và trải đều trên một diện tích rộng thay vì dồn nén vào một đường rãnh duy nhất.

Công nghệ tán xạ ánh sáng nano-texture che mờ rãnh gập

Ngoài giải pháp cơ học, iPhone Duo áp dụng thêm lớp phủ nano-texture bằng polymer tùy chỉnh trên bề mặt màn hình. Vật liệu này có độ cứng cơ học cao hơn tới 40% so với vật liệu thông thường nhưng vẫn duy trì độ dẻo dai cần thiết cho một thiết bị gập.

Bề mặt nhám mờ nano-texture hoạt động như một bộ tán xạ ánh sáng tự nhiên, loại bỏ hiện tượng phản chiếu gay gắt từ ánh sáng môi trường. Nhờ đó, mắt người rất khó nhận diện rãnh gập ở nhiều góc nhìn khác nhau. Dù không loại bỏ hoàn toàn biến dạng cơ học, sự kết hợp giữa cơ khí chính xác và vật liệu quang học giúp iPhone Duo tối ưu hóa trải nghiệm hiển thị liền mạch cho người dùng.