iPhone gập của Apple: Thiết kế siêu mỏng 4,5mm và những đánh đổi phần cứng đầy táo bạo Apple dự kiến ra mắt iPhone gập đầu tiên với độ mỏng kỷ lục 4,5mm cùng màn hình 7,7 inch. Tuy nhiên, thiết bị có thể bị lùi lịch mở bán đến cuối năm và giới hạn số lượng.

Những tín đồ của hệ sinh thái Apple có lẽ sẽ phải kiên nhẫn hơn để trải nghiệm mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên. Dù chuỗi cung ứng đã sẵn sàng, các báo cáo mới nhất cho thấy lịch mở bán thiết bị này nhiều khả năng bị lùi đến cuối năm, thay vì ra mắt sớm như kỳ vọng ban đầu.

Dữ liệu từ Economic Daily News và các đối tác linh kiện trọng yếu của Apple đã ngầm xác nhận sự thay đổi này. Cụ thể, lãnh đạo Largan Precision - đơn vị cung ứng camera - tiết lộ một số dự án lớn trong quý 3 năm nay đã bị hoãn sang đầu năm sau. Đồng thời, Xinrixing, công ty phát triển hệ thống bản lề gập, cũng đang trong trạng thái chờ đợi lịch giao hàng chính thức. Sự trùng khớp về thời gian của hai nhà cung ứng lớn này là minh chứng cho thấy dự án iPhone Fold đang gặp phải những điều chỉnh về lộ trình sản xuất.

Ảnh minh họa

Thông số màn hình và trải nghiệm không gian hiển thị

Theo chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo, iPhone Fold được thiết kế để tối ưu hóa cả nhu cầu di động lẫn công việc chuyên sâu. Thiết bị dự kiến sở hữu cấu trúc màn hình kép linh hoạt:

Màn hình phụ bên ngoài: Kích thước 5,3 inch, mang lại cảm giác cầm nắm gọn gàng và quen thuộc như các dòng iPhone tiêu chuẩn hiện nay.

Kích thước 5,3 inch, mang lại cảm giác cầm nắm gọn gàng và quen thuộc như các dòng iPhone tiêu chuẩn hiện nay. Màn hình chính bên trong: Khi mở hoàn toàn, không gian hiển thị đạt tới 7,7 inch với tỷ lệ 4:3, biến thiết bị thành một chiếc máy tính bảng thu nhỏ.

So với các đối thủ Android cùng phân khúc, thiết kế của Apple ưu tiên bề ngang rộng rãi hơn, giúp việc đọc tài liệu và đa nhiệm trở nên thuận tiện, dù chiều cao có phần thấp hơn đôi chút.

Kỹ thuật phần cứng: Đánh đổi tính năng lấy độ mỏng 4,5mm

Điểm nhấn kỹ thuật gây kinh ngạc nhất trên iPhone Fold chính là độ mỏng chỉ khoảng 4,5mm ở trạng thái mở. Để đạt được con số kỷ lục này, Apple đã thực hiện những thay đổi cấu trúc phần cứng đầy táo bạo nhằm tối ưu hóa từng milimet không gian bên trong.

Đáng chú ý, hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID nhiều khả năng sẽ bị loại bỏ hoàn toàn trên thế hệ này. Thay vào đó, Apple sẽ đưa cảm biến vân tay Touch ID trở lại, tích hợp trực tiếp vào nút nguồn tương tự như dòng iPad Air. Bên cạnh đó, cụm camera tele hỗ trợ zoom quang học cũng có thể vắng mặt để đảm bảo duy trì form dáng siêu mỏng. Đây là minh chứng cho thấy Apple sẵn sàng ưu tiên tính thẩm mỹ và ngôn ngữ thiết kế hơn là các tính năng nhiếp ảnh chuyên sâu trong giai đoạn đầu của dòng sản phẩm gập.

Chiến lược tiếp thị và lộ trình ra mắt dự kiến

Giới chuyên gia kỳ vọng Apple sẽ giới thiệu iPhone Fold cùng thời điểm với dải sản phẩm iPhone 18 Pro trong sự kiện tháng 9 thường niên. Tuy nhiên, thời gian thiết bị thực tế đến tay người tiêu dùng có thể phải lùi xuống tháng 12 hoặc muộn hơn do các rào cản về chuỗi cung ứng.

Trong giai đoạn đầu, siêu phẩm này dự kiến chỉ được mở bán với số lượng giới hạn. Bước đi này không chỉ giúp Apple hoàn thiện sản phẩm dựa trên phản ứng thực tế từ thị trường mà còn là chiến lược tạo hiệu ứng khan hiếm, kích thích sự tò mò của công chúng — một công thức từng mang lại thành công vang dội cho thế hệ AirPods đầu tiên.