iPhone màn hình gập bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt: Apple sẵn sàng ra mắt vào tháng 9? Apple bắt đầu sản xuất hàng loạt iPhone màn hình gập để kịp ra mắt tháng 9. Thiết bị dự kiến sở hữu màn hình 7,8 inch, chip A20 và mức giá từ 2.000 USD.

Nhiều nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết Apple đang đẩy nhanh quá trình sản xuất iPhone màn hình gập và chưa có dấu hiệu trì hoãn kế hoạch ra mắt. Nếu đúng như dự kiến, mẫu máy được mong chờ từ lâu có thể chính thức lên kệ ngay trong tháng 9 năm nay, cùng thời điểm với dòng iPhone 18 series.

Tiến độ sản xuất thần tốc tại chuỗi cung ứng

Theo báo cáo từ Cailian Press, mẫu iPhone màn hình gập của Apple đã hoàn tất giai đoạn thiết kế và hiện được đưa vào dây chuyền sản xuất quy mô lớn. Thông tin này đồng thời bác bỏ những đồn đoán về việc sản phẩm bị lùi lịch ra mắt do các thách thức kỹ thuật. Các đối tác lắp ráp, điển hình là Foxconn, đang tăng cường tuyển dụng nhân sự để đáp ứng nhu cầu sản xuất cao điểm.

Dù trước đó có những lo ngại về năng suất và độ phức tạp của thiết kế, các nguồn tin trong ngành khẳng định chưa ghi nhận dấu hiệu chậm tiến độ. Mục tiêu giao hàng vào tháng 9 vẫn đang được duy trì quyết liệt nhằm khớp với chu kỳ ra mắt sản phẩm hàng năm của Apple.

Ảnh dựng iPhone màn hình gập dựa trên tin đồn. Ảnh: Jon Prosser.

Cấu hình đột phá với chip A20 và màn hình 7,8 inch

Mẫu iPhone màn hình gập, có thể được đặt tên là iPhone Ultra, dự kiến sẽ mang đến những thông số kỹ thuật ấn tượng để định vị ở phân khúc siêu cao cấp. Thiết bị được cho là sở hữu màn hình chính lên tới 7,8 inch khi mở ra, tương đương với một chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ, trong khi màn hình phụ bên ngoài đạt kích thước 5,5 inch.

Bên trong, máy sẽ trang bị vi xử lý Apple A20 thế hệ mới cùng modem C2, đảm bảo hiệu năng xử lý và khả năng kết nối vượt trội. Đáng chú ý, Apple có thể tích hợp lại cảm biến vân tay Touch ID trên dòng máy này, thay vì chỉ phụ thuộc vào Face ID.

Thông số kỹ thuật Chi tiết dự kiến Màn hình chính 7,8 inch Màn hình phụ 5,5 inch Vi xử lý Apple A20 Modem Apple C2 Bảo mật Touch ID Giá bán dự kiến 2.000 - 2.500 USD

Thách thức về nguồn cung và khả năng cung ứng

Mặc dù quá trình sản xuất hàng loạt đã bắt đầu, các chuyên gia phân tích như Ming-Chi Kuo và Mark Gurman vẫn đưa ra những nhận định thận trọng về khả năng cung ứng. Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp chuẩn bị năng lực để sản xuất khoảng 10 triệu chiếc iPhone màn hình gập trong năm nay, một con số khá tham vọng so với các dự báo trước đó.

Tuy nhiên, do những phức tạp trong cơ cấu bản lề và độ bền màn hình, số lượng máy trong đợt mở bán đầu tiên có thể sẽ hạn chế. Một số báo cáo cho rằng người dùng có thể phải chờ đến quý IV mới nhận được máy dù sản phẩm được giới thiệu vào tháng 9. Với mức giá dự kiến từ 2.000 đến 2.500 USD, đây rõ ràng là một thiết bị hướng đến nhóm khách hàng cao cấp và những người đam mê công nghệ mới nhất của "Táo khuyết".