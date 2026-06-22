iPhone màn hình gập của Apple: Khi độ mỏng kỷ lục đi kèm những sự đánh đổi Apple tiếp tục dời lịch mở bán iPhone màn hình gập dù các đối tác cung ứng đã sẵn sàng. Thiết bị dự kiến sở hữu độ mỏng 4,5 mm nhưng phải đánh đổi bằng việc loại bỏ Face ID và camera tele.

Dù các đối tác trong chuỗi cung ứng của Apple đã sẵn sàng đưa iPhone màn hình gập vào sản xuất hàng loạt, người dùng toàn cầu nhiều khả năng sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi lâu hơn dự kiến. Các báo cáo mới nhất cho thấy sự dịch chuyển trong lộ trình ra mắt của dòng sản phẩm chiến lược này.

Tín hiệu trì hoãn từ chuỗi cung ứng linh kiện

Theo báo cáo từ Economic Daily News, các nhà cung ứng linh kiện lớn cho Apple đã có những động thái ngầm xác nhận việc dời ngày ra mắt iPhone gập. Ông Enping Lin, CEO của Largan Precision (đối tác cung ứng camera), chia sẻ rằng một vài dự án lớn vốn lên lịch vào quý 3 năm nay đã bị hoãn sang đầu năm sau.

Trong khi đó, ông Ruan Chaozong, Tổng giám đốc của Xinrixing - đơn vị chịu trách nhiệm phát triển phần bản lề gập, cũng tiết lộ công ty vẫn đang trong trạng thái chờ đợi Apple chốt lịch giao hàng chính thức.

Ảnh minh họa.

Theo chuyên trang công nghệ AppleInsider, sự trùng khớp về mặt thời gian và kế hoạch của hai đối tác lớn này gần như khẳng định thiết bị đang bị trì hoãn chính là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Giới chuyên môn dự đoán Apple vẫn có thể giới thiệu sản phẩm cùng lúc với dòng iPhone 18 Pro vào sự kiện tháng 9 tới, nhưng thời điểm lên kệ có thể bị đẩy lùi xuống tháng 12 hoặc muộn hơn.

Thông số kỹ thuật: Sự kết hợp giữa iPhone và iPad mini

Dựa trên các phân tích từ chuyên gia Ming-Chi Kuo, iPhone màn hình gập (iPhone Fold) sẽ sở hữu hệ thống hiển thị kép với kích thước tối ưu cho cả nhu cầu sử dụng điện thoại và máy tính bảng:

Màn hình phụ bên ngoài: 5,3 inch, tương đương một chiếc iPhone cỡ nhỏ, phục vụ các tác vụ nhanh.

5,3 inch, tương đương một chiếc iPhone cỡ nhỏ, phục vụ các tác vụ nhanh. Màn hình chính bên trong: 7,7 inch, xấp xỉ không gian hiển thị của một chiếc iPad mini.

Apple được cho là sẽ áp dụng tỷ lệ màn hình trong là 4:3. Thiết kế này giúp thiết bị khi mở ra trông giống như một chiếc máy tính bảng thu nhỏ, mang lại bề ngang rộng rãi nhưng chiều cao sẽ thấp hơn so với các đối thủ Android gập hiện nay trên thị trường.

Thách thức về kỹ thuật và những sự đánh đổi

Một trong những điểm nhấn kỹ thuật ấn tượng nhất của iPhone Fold là độ mỏng chỉ 4,5 mm khi mở ra. Tuy nhiên, để đạt được thông số kỷ lục này, Apple bắt buộc phải thực hiện các bước tinh giản phần cứng đáng kể.

Cụ thể, thiết bị dự kiến sẽ không được trang bị ống kính camera tele (zoom quang học). Đáng chú ý hơn, Apple có thể loại bỏ hoàn toàn hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID vốn chiếm nhiều không gian linh kiện để chuyển sang tích hợp cảm biến vân tay Touch ID ngay trên nút nguồn, tương tự như cách hãng đã làm với dòng iPad Air.

Về chiến lược kinh doanh, các nguồn tin nội bộ cho biết thiết bị ban đầu sẽ chỉ được mở bán với số lượng cực kỳ giới hạn. Đây được xem là chiến lược tạo sự khan hiếm để thăm dò phản ứng của thị trường trước khi sản xuất đại trà trên quy mô lớn.