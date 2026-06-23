iPhone Ultra màn hình gập: Apple chốt đơn sản xuất hàng loạt nhưng vẫn đau đầu vì tiếng ồn bản lề Apple vừa chính thức cho phép Samsung Display sản xuất hàng loạt tấm nền OLED cho iPhone Ultra màn hình gập. Dù sở hữu công nghệ hiển thị vượt trội, mẫu flagship này vẫn đang phải xử lý lỗi tiếng kêu phát ra từ cụm bản lề in 3D.

Apple đã chính thức cấp phép cho Samsung Display bắt đầu sản xuất hàng loạt các mô-đun OLED dành cho mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng, dự kiến mang tên iPhone Ultra. Đây là một bước tiến quan trọng đưa dự án máy tính bảng lai điện thoại của Apple thoát khỏi giai đoạn thử nghiệm để tiến tới thương mại hóa.

Hình ảnh render mô phỏng thiết kế của iPhone Ultra màn hình gập

Đột phá công nghệ hiển thị với tấm nền OLED thế hệ mới

Theo các báo cáo từ truyền thông Hàn Quốc, Samsung Display đã ký hợp đồng cung ứng độc quyền tấm nền cho Apple trong vòng 3 năm. Đơn hàng đầu tiên dự kiến đạt khoảng 3 triệu tấm nền, cho thấy Apple định vị iPhone Ultra là một thiết bị cao cấp thuộc phân khúc ngách với mức giá không hề rẻ.

Điểm đáng chú ý nằm ở công nghệ CoE (Color filter on Encapsulation) mà Apple áp dụng. Công nghệ này loại bỏ lớp phân cực truyền thống, thay vào đó là bộ lọc màu được in trực tiếp lên lớp đóng gói màng mỏng. Cải tiến này không chỉ giúp giảm độ dày của màn hình mà còn tăng cường độ sáng đáng kể.

Bên cạnh đó, Samsung cũng sử dụng vật liệu hữu cơ M16 mới nhất cho tấm nền của Apple. So với các thế hệ OLED trước đây, vật liệu M16 hứa hẹn cải thiện độ chính xác màu sắc, kéo dài tuổi thọ và đặc biệt là tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ năng lượng. Những thông số này được đánh giá là vượt trội hơn cả tấm nền trên mẫu Galaxy Z Fold 7 của chính Samsung.

Đặc tính kỹ thuật Chi tiết công nghệ trên iPhone Ultra Công nghệ tấm nền OLED CoE (Color filter on Encapsulation) Vật liệu hữu cơ Samsung M16 (Tối ưu độ sáng và năng lượng) Nhà cung ứng Samsung Display (Độc quyền 3 năm) Địa điểm sản xuất Dây chuyền hậu cần tại nhà máy Samsung ở Việt Nam

Thách thức cơ khí từ cụm bản lề in 3D

Dù mảng hiển thị đã đạt được hiệu suất sản xuất (yield) trên 70% – vượt xa yêu cầu khắt khe của Apple, nhưng phần cứng cơ khí lại đang gặp vấn đề. Cụ thể, cụm bản lề của iPhone Ultra đang phát ra những tiếng kêu khó chịu sau khi lắp ráp.

Apple sử dụng công nghệ in 3D để chế tạo mô-đun bản lề nhằm tối ưu trọng lượng và độ bền. Tuy nhiên, âm thanh phát ra khi gập mở đang làm ảnh hưởng đến trải nghiệm cao cấp mà hãng hướng tới. Trước đó, Apple đã giải quyết xong bài toán về độ bền của bản lề, và hiện tại các kỹ sư đang tập trung tinh chỉnh quy trình sản xuất để triệt tiêu tiếng ồn này.

Việc xử lý lỗi bản lề có thể khiến lịch trình ra mắt bị lùi lại từ hai tuần đến một tháng. Dù vậy, các chuyên gia trong ngành công nghiệp hiển thị tại Hàn Quốc tin rằng iPhone Ultra vẫn sẽ kịp xuất hiện trong sự kiện công bố sản phẩm mới vào tháng 9 tới, dù có thể ngày mở bán thực tế sẽ muộn hơn một chút.

Vị thế thị trường và kỳ vọng

Với việc đặt hàng số lượng giới hạn 3 triệu chiếc, Apple dường như đang thăm dò phản ứng của thị trường thay vì chạy đua doanh số ngay lập tức. iPhone Ultra được kỳ vọng sẽ thiết lập một chuẩn mực mới về chất lượng hiển thị và độ mỏng cho dòng điện thoại gập, vốn đang bị thống trị bởi các đại diện từ Samsung và các thương hiệu Trung Quốc.

Mức giá của iPhone Ultra dự kiến sẽ cao hơn đáng kể so với dòng iPhone Pro Max hiện tại, phản ánh chi phí sản xuất đắt đỏ của tấm nền OLED độc quyền và công nghệ bản lề phức tạp. Việc Samsung Display nắm giữ hợp đồng độc quyền 3 năm cũng đồng nghĩa với việc các đối thủ cạnh tranh sẽ khó có thể tiếp cận được công nghệ hiển thị tương tự trong tương lai gần.