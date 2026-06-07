iPhone Ultra màn hình gập: Siêu phẩm đắt đỏ và nỗi lo khan hàng như thời iPhone X iPhone Ultra, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, dự kiến có mức giá lên tới 2.500 USD và đối mặt với tình trạng khan hiếm hàng nghiêm trọng trong năm 2026.

Thị trường công nghệ đang dồn sự chú ý vào iPhone Ultra, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple dự kiến ra mắt vào năm 2026. Theo các nhà phân tích, thiết kế mang tính đột phá này có thể khiến người dùng phải đối mặt với mức giá ngất ngưởng và tình trạng khan hiếm hàng tương tự như thời điểm iPhone X ra mắt năm 2017.

Apple's first foldable iPhone, potentially starting as the iPhone Ultra, might arrive late, remain scarce for weeks and likely attract scalpers.

Kịch bản iPhone X lặp lại sau gần một thập kỷ

Chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo từ TF Securities vừa đưa ra những nhận định đáng chú ý về tương lai của dòng iPhone màn hình gập. Ông nhận thấy những điểm tương đồng rõ rệt giữa đợt ra mắt iPhone Ultra sắp tới và sự kiện iPhone X năm 2017. Thời điểm đó, dù được công bố vào tháng 9, nhưng phải đến tháng 11 người dùng mới có thể chính thức mua sản phẩm.

Dự báo cho thấy mẫu iPhone Fold đầu tiên có thể không lên kệ cho đến tận quý IV năm 2026. Việc trì hoãn này, kết hợp với số lượng sản xuất hạn chế, được cho là sẽ tạo điều kiện cho giới đầu cơ (scalpers) đẩy giá bán lại lên cao nhằm trục lợi từ những khách hàng muốn sở hữu sớm siêu phẩm này.

Mức giá kỷ lục và thách thức từ dây chuyền sản xuất

Không chỉ khó mua, iPhone Ultra còn được dự đoán sẽ thiết lập một cột mốc giá mới cho điện thoại thông minh. Mức giá niêm yết (MSRP) có thể dao động từ 2.300 USD đến 2.500 USD (tương đương khoảng 58 đến 63 triệu đồng), vượt xa các ước tính trước đó. Thậm chí, trên thị trường thứ cấp, mức giá này có thể bị đẩy lên thêm 50% đến 100% nếu tình trạng cầu vượt cung kéo dài đến hết năm.

Thông số dự kiến Chi tiết Tên gọi dự kiến iPhone Ultra / iPhone Fold Thời điểm ra mắt Tháng 09/2026 Giá niêm yết dự kiến 2.300 USD - 2.500 USD Sản lượng dự kiến 7 - 8 triệu chiếc (nửa cuối năm 2026)

Nguyên nhân chính dẫn đến sự khan hiếm này không chỉ nằm ở chiến lược kinh doanh mà còn do những khó khăn thực tế trong quy trình sản xuất màn hình gập. Thay vì con số 20 triệu đơn vị như các dòng máy tiêu chuẩn, Apple được cho là chỉ có thể cung ứng khoảng 7 đến 8 triệu chiếc trong nửa cuối năm 2026 do những rào cản về kỹ thuật chế tác.

Kỳ đại hội sản phẩm quan trọng của Apple

Theo Mark Gurman của Bloomberg, sự kiện tháng 9 năm 2026 sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn khi John Ternus, tân CEO của Apple, lần đầu tiên chủ trì buổi thuyết trình chính (keynote). Bên cạnh tâm điểm là iPhone Ultra, Apple dự kiến sẽ trình làng một loạt sản phẩm mới bao gồm Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra thế hệ mới và bộ đôi iPhone 18 Pro/Pro Max.

Việc ra mắt một thiết bị có độ phức tạp cao như iPhone màn hình gập dưới sự điều hành của lãnh đạo mới cho thấy tham vọng của Apple trong việc tái định nghĩa phân khúc smartphone cao cấp. Tuy nhiên, với mức giá và khả năng tiếp cận hạn chế, iPhone Ultra trong giai đoạn đầu có thể sẽ chỉ dành cho nhóm khách hàng ưu tiên và những người đam mê công nghệ sẵn sàng chi trả mức phí chênh lệch lớn.