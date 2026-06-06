iPhone và MacBook Neo: Những tính năng kết nối liền mạch nâng tầm hiệu suất làm việc Khám phá lợi ích khi kết hợp iPhone và MacBook Neo, từ chia sẻ dữ liệu AirDrop đến dùng iPhone làm webcam, giúp tối ưu hóa công việc và học tập hằng ngày.

MacBook Neo không chỉ đơn thuần là một chiếc laptop mới, mà còn đóng vai trò là mảnh ghép quan trọng giúp mở rộng trải nghiệm người dùng iPhone. Sự kết hợp giữa hai thiết bị này tạo ra một quy trình làm việc liền mạch, từ việc đồng bộ hóa dữ liệu tức thì đến khả năng xử lý cuộc gọi trực tiếp trên máy tính, mang lại giá trị thực tiễn cao cho cả học tập và công việc chuyên môn.

Combo iPhone và MacBook Neo sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn

Đồng bộ hóa dữ liệu và sao chép đa thiết bị

Một trong những lợi ích lớn nhất của hệ sinh thái Apple là khả năng chia sẻ tệp tin thông qua AirDrop. Người dùng có thể gửi ảnh, video và tài liệu giữa iPhone và MacBook Neo chỉ trong vài giây mà không cần cáp nối hay kết nối Internet. Mọi thao tác diễn ra trực tiếp, giúp tiết kiệm thời gian đáng kể so với việc sử dụng các ứng dụng trung gian.

Bên cạnh đó, tính năng Universal Clipboard (Bảng nhớ tạm chung) cho phép sao chép văn bản, hình ảnh hoặc đường link trên iPhone và dán trực tiếp vào MacBook Neo hoặc ngược lại. Đây là công cụ đắc lực khi soạn thảo nội dung, làm bài tập hoặc chuẩn bị tài liệu thuyết trình cần sự linh hoạt cao giữa hai thiết bị.

Việc chia sẻ file trên iPhone và MacBook Neo khá dễ dàng thông qua AirDrop

Quản lý liên lạc và duy trì quy trình làm việc

Với MacBook Neo, người dùng không còn lo lắng về việc bỏ lỡ các thông tin quan trọng khi đang tập trung làm việc. Hệ thống cho phép nhận cuộc gọi và tin nhắn trực tiếp từ iPhone ngay trên màn hình máy tính. Sự tiện lợi này giúp duy trì sự tập trung mà không cần phải cầm điện thoại lên mỗi khi có thông báo.

Đáng chú ý, tính năng Handoff cho phép tiếp tục công việc đang dang dở. Nếu bạn đang viết email, ghi chú hoặc xem một trang web trên iPhone, bạn có thể chuyển sang MacBook Neo để hoàn tất trên màn hình lớn với các công cụ thao tác chuyên sâu hơn. Sự chuyển đổi này diễn ra gần như tức thì, đảm bảo dòng chảy công việc không bị ngắt quãng.

Kết nối mạng linh hoạt và nâng cấp camera hội thoại

Trong điều kiện không có Wi-Fi, iPhone có thể nhanh chóng chia sẻ kết nối di động cho MacBook Neo thông qua tính năng Personal Hotspot. Việc thiết lập kết nối được tối ưu hóa để diễn ra nhanh gọn, giúp người dùng duy trì xử lý tài liệu mọi lúc mọi nơi, từ quán cà phê đến các khu vực công cộng.

iPhone có thể chia sẻ kết nối di động với MacBook Neo dễ dàng

Ngoài ra, tính năng Continuity Camera là một bước tiến lớn cho các cuộc họp trực tuyến. Thay vì sử dụng webcam tích hợp, người dùng có thể tận dụng hệ thống camera sắc nét của iPhone để làm webcam cho MacBook Neo. Điều này đảm bảo hình ảnh rõ nét, chuyên nghiệp hơn trong các buổi học trực tuyến hoặc họp video quan trọng.

Người dùng có thể tận dụng iPhone làm webcam cho MacBook

Nhìn chung, việc sở hữu bộ đôi iPhone và MacBook Neo là giải pháp tối ưu cho những ai ưu tiên sự tiện lợi và hiệu quả. Hiện tại, các sản phẩm này đang có mức giá hấp dẫn đi kèm nhiều ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để người dùng tiếp cận và khai thác trọn vẹn sức mạnh từ hệ sinh thái Apple.