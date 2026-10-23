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Ipswich 1-1 Nottingham Forest: Hai đội chia điểm

Văn Thể23/10/2026 21:16

Ipswich đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 9 điểm, hạng 10. Nottingham Forest đứng hạng 19 với 5 điểm. Trận đấu diễn ra 02:00 ngày 24/10/2026 tại Portman Road.

Ipswich1 - 1Nottingham ForestKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Ipswich tiếp đón Nottingham Forest.

  • 12'Nottingham Forest ép sân

    Cầm bóng: Ipswich 24% - 76% Nottingham Forest, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 13'BÀN THẮNG! Nottingham Forest (0-1)

    Phút 13': Neco Williams (Nottingham Forest) lập công (kiến tạo: Daniel Muñoz). Tỷ số: 0 - 1.

  • 24'Nottingham Forest ép sân

    Cầm bóng: Ipswich 41% - 59% Nottingham Forest, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 36'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Ipswich 55% - 45% Nottingham Forest, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 2.

  • 41'BÀN THẮNG! Ipswich (1-1)

    Phút 41': Julio Enciso (Ipswich) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Ipswich ép sân

    Cầm bóng: Ipswich 58% - 42% Nottingham Forest, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 1 - 2.

  • 49'VAR

    Phút 49': Card upgrade confirmed — Issa Diop (Ipswich).

  • 51'Thẻ vàng

    Phút 51': Issa Diop (Ipswich) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 54'Thẻ vàng

    Phút 54': Murillo Santiago (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Ipswich): Zian Flemming vào sân thay Emersonn.

  • 60'Ipswich ép sân

    Cầm bóng: Ipswich 58% - 42% Nottingham Forest, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 1 - 2.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Ipswich): Jack Clarke vào sân thay Jaden Philogene-Bidace.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Nottingham Forest): Callum Hudson-Odoi vào sân thay Dan Ndoye.

  • 72'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Ipswich 55% - 45% Nottingham Forest, dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 0 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 2 - 2.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Ipswich): Daizen Maeda vào sân thay Abdul Fatawu Issahaku.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Nottingham Forest): Luca Netz vào sân thay Neco Williams.

  • 84'Nottingham Forest ép sân

    Cầm bóng: Ipswich 51% - 49% Nottingham Forest, dứt điểm 6 - 15 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 0 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 3 - 2.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Ipswich): Azor Matusiwa vào sân thay Florentino Luís.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Ipswich): Chuba Akpom vào sân thay Julio Enciso.

  • 90+4'Thay người

    Phút 90+4' (Nottingham Forest): Chris Wood vào sân thay Liam Delap.

  • KTKết thúc: Ipswich 1-1 Nottingham Forest

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:59 24/10/2026

Đội hình chính thức
Ipswich
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV G. O'Neil
Nottingham Forest
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Glasner
28
C. Walton
42
A. Ouattara
6
I. Diop
26
O'Shea
3
L. Davis
25
E. Palacios
12
Florentino
7
A. Fatawu
10
J. Enciso
11
J. Philogene
19
Emersonn
26
M. Sels
23
Jair
31
N. Milenković
5
Murillo
27
D. Muñoz
24
J. McAtee
21
X. Schlager
3
N. Williams
14
D. Ndoye
10
Gibbs-White
19
L. Delap
Dự bị
Ipswich
9 Z. Flemming29 C. Akpom38 D. Maeda47 J. Clarke32 M. Núñez5 A. Matusiwa24 J. Greaves2 D. Furlong37 K. Scherpen
Nottingham Forest
15 A. Kalimuendo9 C. Wood22 R. Yates7 Hudson-Odoi6 I. Sangaré34 O. Aina25 L. Netz2 O. Diomande12 John
Cập nhật đội hình lúc 01:32 24/10/2026
IpswichThống kêNottingham Forest
49%
Kiểm soát bóng
51%
7
Dứt điểm
17
3
Trúng đích
5
0
Phạt góc
5
9
Phạm lỗi
11
2
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
N. Williams
N. Williams
Nottingham Forest
1 bàn
J. Enciso
J. Enciso
Ipswich
1 bàn
D. Muñoz
D. Muñoz
Nottingham Forest
1 kiến tạo · điểm 7.7

Ipswich đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 9 điểm và đứng hạng 10. Họ tiếp đón Nottingham Forest, đội đang ở hạng 19 với 5 điểm, tại Portman Road lúc 02:00 ngày 24/10/2026. Khoảng cách 9 bậc trên bảng xếp hạng cho thấy hai đội đang đứng ở hai nấc khác nhau của mùa giải.

Ipswich bám sát nhóm đầu bằng phong độ thất thường

Với 9 điểm, Ipswich đang giữ vị trí hạng 10, một vị trí đủ gần để theo dõi nhóm dự cúp châu lục. Đây là nền tảng giúp đội chủ nhà bước vào trận đấu với tâm thế chủ động hơn so với đối thủ.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Ipswich chưa thật sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận và thua 3 trận. Trận đấu mới nhất của họ kết thúc bằng thất bại, sau đó là một chiến thắng, rồi đến hai trận thua liên tiếp, và trận xa nhất trong chuỗi này là một chiến thắng.

Chuỗi kết quả xen kẽ thắng và thua như vậy cho thấy Ipswich có khả năng tạo ra điểm số trước các đối thủ, nhưng chưa giữ được nhịp độ đều đặn. Trận gặp Nottingham Forest vì thế là cơ hội để đội chủ nhà tìm lại sự ổn định ngay trên sân nhà.

Nottingham Forest mang theo chuỗi kết quả đáng lo

Nottingham Forest bước vào trận đấu trong tình thế khó khăn hơn. Đội đang đứng hạng 19 với 5 điểm, cách Ipswich 4 điểm. Phong độ của họ cũng không mấy khả quan: trong 5 trận gần nhất, Nottingham Forest thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận.

Đáng chú ý, cả 3 trận gần đây nhất của đội khách đều kết thúc bằng thất bại. Chiến thắng và trận hòa duy nhất nằm ở giai đoạn xa hơn trong chuỗi 5 trận. Điều này cho thấy Nottingham Forest đang đi xuống về kết quả và rất cần một cú hích để dừng đà sa sút.

Thế đối đầu nghiêng về Nottingham Forest

Dù đang ở vị thế kém hơn trên bảng xếp hạng, Nottingham Forest lại có lợi thế đáng kể trong lịch sử đối đầu gần đây. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Nottingham Forest thắng 3 trận, hòa 2 trận, còn Ipswich chưa thắng trận nào.

Con số này tạo ra một nghịch lý thú vị. Ipswich hơn về thứ hạng và điểm số, nhưng chưa tìm được cách đánh bại đối thủ này trong những lần chạm trán gần đây. Với đội chủ nhà, trận đấu còn mang ý nghĩa phá vỡ chuỗi không thắng trước Nottingham Forest.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt tâm lý, Ipswich có lý do để tự tin vì họ đang ở nhóm trên và thi đấu trên sân nhà. Nhưng phong độ thắng 2 thua 3 và thành tích đối đầu không có chiến thắng cũng là lời nhắc rằng họ chưa thể chủ quan.

Ngược lại, Nottingham Forest có động lực lớn để bứt khỏi vị trí hạng 19. Chuỗi 3 trận thua gần nhất sẽ gây áp lực, nhưng lịch sử đối đầu thuận lợi có thể là chỗ dựa tinh thần để đội khách thi đấu thoải mái hơn.

Nhìn chung, đây là cuộc gặp gỡ giữa một đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục nhưng phong độ chập chờn và một đội đang chật vật nơi cuối bảng nhưng có thế đối đầu tốt. Nếu Ipswich duy trì được sự tập trung và tận dụng lợi thế sân nhà, họ có cơ sở để tiến gần hơn nhóm đầu. Tuy nhiên, chuỗi kết quả đối đầu cho thấy Nottingham Forest hoàn toàn đủ khả năng gây khó khăn cho chủ nhà.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Ipswich · 0 thắng2 hòaNottingham Forest · 3 thắng
15/03/2025
Ipswich
2 - 4
Nottingham Forest
NF
04/03/2025
Nottingham Forest
1 - 1
Ipswich
Hòa
30/11/2024
Nottingham Forest
1 - 0
Ipswich
NF
16/03/2019
Ipswich
1 - 1
Nottingham Forest
Hòa
01/12/2018
Nottingham Forest
2 - 0
Ipswich
NF
Ipswich
5 trận gần nhất
BTBBT
7
Trận
3-0-4
T-H-B
11
Ghi (TB 1.6)
15
Thủng lưới
Nottingham Forest
5 trận gần nhất
BBBTH
7
Trận
1-2-4
T-H-B
5
Ghi (TB 0.7)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City7700+1221TTTTT
2Arsenal7601+618TTBTT
3Brighton7511+1816TTTTH
9Hull City7232+19BHBHH
10Ipswich7304-49BTBTB
11Newcastle7223-48BBTBH
18Fulham7124-35TBHHB
19Nottingham Forest7124-45BBBTH
20Sunderland7115-84BBBBH
Tình hình lực lượng
Ipswich
S. Lukic (Groin Injury)
J. Taylor (Knee Injury)
S. Lukic (Groin Injury)
J. Taylor (Knee Injury)
Nottingham Forest
Igor Jesus (Calf Injury)
N. Savona (Knee Injury)
Igor Jesus (Calf Injury)
N. Savona (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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