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Ipswich 2-1 Fulham: Ipswich giành chiến thắng

Văn Thể10/10/2026 15:56

Ipswich quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán Fulham lúc 21h00 ngày 10/10/2026 trên sân Portman Road, nơi đội khách nỗ lực tìm kiếm điểm số.

Ipswich2 - 1FulhamKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Ipswich tiếp đón Fulham.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Ipswich 51% - 49% Fulham, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

  • 19'Thẻ vàng

    Phút 19': Leif Davis (Ipswich) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Fulham ép sân

    Cầm bóng: Ipswich 39% - 61% Fulham, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 39'Fulham ép sân

    Cầm bóng: Ipswich 35% - 65% Fulham, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 1 - 1.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': Josh King (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Thẻ vàng

    Phút 51': Calvin Bassey (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 51'Fulham ép sân

    Cầm bóng: Ipswich 38% - 62% Fulham, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 55'BÀN THẮNG! Fulham (0-1)

    Phút 55': Ryan Sessegnon (Fulham) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Ipswich): Exequiel Palacios vào sân thay Florentino Luís.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Ipswich): Jack Clarke vào sân thay Jaden Philogene-Bidace.

  • 63'Fulham ép sân

    Cầm bóng: Ipswich 40% - 60% Fulham, dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 2 - 2.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Ipswich): Chuba Akpom vào sân thay Julio Enciso.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Ipswich): Zian Flemming vào sân thay Emersonn.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Fulham): Manuel Ángel Morán vào sân thay Shea Charles.

  • 75'Fulham ép sân

    Cầm bóng: Ipswich 42% - 58% Fulham, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 2 - 2.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Fulham): Rodrigo Muniz vào sân thay Josh King.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Fulham): Kevin Santos Lopes de Macedo vào sân thay Oscar Bobb.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Ipswich): Sindre Walle Egeli vào sân thay Daizen Maeda.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Manuel Ángel Morán (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Fulham): Hugo Larsson vào sân thay Gonzalo García.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Fulham): Emile Smith Rowe vào sân thay Alex Iwobi.

  • 88'BÀN THẮNG! Ipswich (1-1)

    Phút 88': Abdoul Ouattara (Ipswich) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 88'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Ipswich 46% - 54% Fulham, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 2 - 3.

  • 90+1'BÀN THẮNG! Ipswich (2-1)

    Phút 90+1': Dara O'Shea (Ipswich) lập công (kiến tạo: Jack Clarke). Tỷ số: 2 - 1.

  • 90+4'Thẻ vàng

    Phút 90+4': Emile Smith Rowe (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Ipswich 2-1 Fulham

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 22:56 10/10/2026

Đội hình chính thức
Ipswich
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV G. O'Neil
Fulham
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Álvaro Arbeloa
28
C. Walton
42
A. Ouattara
6
I. Diop
26
O'Shea
3
L. Davis
23
S. Lukić
12
Florentino
38
D. Maeda
10
J. Enciso
11
J. Philogene
19
Emersonn
1
B. Leno
2
K. Tete
22
Affengruber
3
C. Bassey
30
R. Sessegnon
16
S. Berge
19
S. Charles
14
Oscar Bobb
24
Joshua King
17
A. Iwobi
7
Gonzalo García
Dự bị
Ipswich
29 C. Akpom47 J. Clarke9 Z. Flemming2 D. Furlong24 J. Greaves5 A. Matusiwa25 E. Palacios37 K. Scherpen8 S. Egeli
Fulham
11 Kevin8 César Palacios9 Rodrigo Muniz20 Manuel Ángel23 B. Lecomte15 H. Larsson21 T. Castagne5 J. Andersen32 E. Smith Rowe
Cập nhật đội hình lúc 20:33 10/10/2026
IpswichThống kêFulham
48%
Kiểm soát bóng
52%
11
Dứt điểm
13
5
Trúng đích
5
2
Phạt góc
6
8
Phạm lỗi
10
0
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
R. Sessegnon
R. Sessegnon
Fulham
1 bàn
A. Ouattara
A. Ouattara
Ipswich
1 bàn
D. O'Shea
O'Shea
Ipswich
1 bàn
J. Clarke
J. Clarke
Ipswich
1 kiến tạo · điểm 6.82

Ipswich đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới việc duy trì vị thế cạnh tranh khi tiếp đón Fulham trên sân vận động Portman Road Stadium vào lúc 21h00 ngày 10/10/2026. Cuộc so tài này trở thành tâm điểm đáng chú ý khi cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu với những mục tiêu điểm số cụ thể nhằm định hình vị trí của mình trên bảng xếp hạng.

Ipswich và tham vọng duy trì áp lực lên nhóm trên

Bước vào trận đấu tới, Ipswich đang giữ vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 6 điểm tích lũy được. Khoảng cách hiện tại giúp đội bóng chủ sân Portman Road Stadium duy trì cơ hội bám đuổi nhóm dự cúp châu lục nếu tiếp tục duy trì được sự tập trung qua từng vòng đấu.

Về mặt phong độ, Ipswich trải qua 5 trận gần nhất với thành tích thắng 2 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, thắng lợi ở lần ra sân gần nhất mang lại sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ trước khi bước vào màn tiếp đón đối thủ trên sân nhà.

Fulham đối mặt thách thức lớn trên sân khách

Bên kia chiến tuyến, Fulham đang trải qua giai đoạn thi đấu không mấy thuận lợi khi xếp ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 2 điểm. Đội khách cần nhanh chóng cải thiện hiệu quả thi đấu để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ xếp trên.

Thống kê trong 5 trận đấu gần đây cho thấy Fulham hòa 2 trận và để thua 3 trận, chưa có được chiến thắng nào trong chuỗi trận này. Việc phải thi đấu rời xa tổ ấm mang lại thử thách không nhỏ cho đoàn quân áo trắng trong nỗ lực tìm kiếm kết quả tích cực.

Lợi thế đối đầu và toan tính chiến thuật

Xét về lịch sử đối đầu, Fulham lại là bên nắm ưu thế trong những năm gần đây. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai bên, Fulham giành chiến thắng 3 trận và có 2 trận hòa, trong khi Ipswich chưa thể giành được thắng lợi nào trước đối thủ này.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đòi hỏi Ipswich phải tận dụng tối đa điểm tựa sân nhà Portman Road Stadium cùng tinh thần từ chiến thắng gần nhất để phá vỡ thế bất lợi trong quá khứ đối đầu. Với Fulham, sự vượt trội ở những lần chạm trán trước đó sẽ là cơ sở tinh thần quan trọng giúp họ tìm cách hóa giải sức ép từ đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Ipswich · 0 thắng2 hòaFulham · 3 thắng
05/01/2025
Fulham
2 - 2
Ipswich
Hòa
31/08/2024
Ipswich
1 - 1
Fulham
Hòa
02/11/2023
Vòng 1/8
Ipswich
1 - 3
Fulham
FUL
17/09/2020
Ipswich
0 - 1
Fulham
FUL
03/01/2018
Fulham
4 - 1
Ipswich
FUL
Ipswich
5 trận gần nhất
BBTBB
5
Trận
2-0-3
T-H-B
7
Ghi (TB 1.4)
11
Thủng lưới
Fulham
5 trận gần nhất
HTHBB
5
Trận
0-2-3
T-H-B
5
Ghi (TB 1.0)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City5500+815TTTTT
2Arsenal5401+412BTTTT
3Brighton5311+1110TTHBT
10Chelsea5212-27BHBTT
11Ipswich5203-46BTBBT
12Manchester United512205HBHTB
18Coventry5104-93TBBBB
19Fulham5023-32HHBBB
20Tottenham5023-62BHHBB
Tình hình lực lượng
Ipswich
I. Fatawu (Red Card)
I. Fatawu (Red Card)
Fulham
T. Cairney (Knee Injury)
A. Robinson (Ankle Injury)
K. Tete (Concussion)
T. Cairney (Knee Injury)
A. Robinson (Ankle Injury)
K. Tete (Concussion)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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