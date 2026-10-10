Ipswich 2-1 Fulham: Ipswich giành chiến thắng
Ipswich quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán Fulham lúc 21h00 ngày 10/10/2026 trên sân Portman Road, nơi đội khách nỗ lực tìm kiếm điểm số.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Ipswich tiếp đón Fulham.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Ipswich 51% - 49% Fulham, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1.
- 19'Thẻ vàng
Phút 19': Leif Davis (Ipswich) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Fulham ép sân
Cầm bóng: Ipswich 39% - 61% Fulham, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 39'Fulham ép sân
Cầm bóng: Ipswich 35% - 65% Fulham, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 1 - 1.
- 44'Thẻ vàng
Phút 44': Josh King (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 51'Thẻ vàng
Phút 51': Calvin Bassey (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).
- 51'Fulham ép sân
Cầm bóng: Ipswich 38% - 62% Fulham, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 1.
- 55'BÀN THẮNG! Fulham (0-1)
Phút 55': Ryan Sessegnon (Fulham) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 63'Thay người
Phút 63' (Ipswich): Exequiel Palacios vào sân thay Florentino Luís.
- 63'Thay người
Phút 63' (Ipswich): Jack Clarke vào sân thay Jaden Philogene-Bidace.
- 63'Fulham ép sân
Cầm bóng: Ipswich 40% - 60% Fulham, dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 2 - 2.
- 71'Thay người
Phút 71' (Ipswich): Chuba Akpom vào sân thay Julio Enciso.
- 71'Thay người
Phút 71' (Ipswich): Zian Flemming vào sân thay Emersonn.
- 71'Thay người
Phút 71' (Fulham): Manuel Ángel Morán vào sân thay Shea Charles.
- 75'Fulham ép sân
Cầm bóng: Ipswich 42% - 58% Fulham, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 2 - 2.
- 76'Thay người
Phút 76' (Fulham): Rodrigo Muniz vào sân thay Josh King.
- 76'Thay người
Phút 76' (Fulham): Kevin Santos Lopes de Macedo vào sân thay Oscar Bobb.
- 81'Thay người
Phút 81' (Ipswich): Sindre Walle Egeli vào sân thay Daizen Maeda.
- 84'Thẻ vàng
Phút 84': Manuel Ángel Morán (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).
- 87'Thay người
Phút 87' (Fulham): Hugo Larsson vào sân thay Gonzalo García.
- 87'Thay người
Phút 87' (Fulham): Emile Smith Rowe vào sân thay Alex Iwobi.
- 88'BÀN THẮNG! Ipswich (1-1)
Phút 88': Abdoul Ouattara (Ipswich) lập công. Tỷ số: 1 - 1.
- 88'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Ipswich 46% - 54% Fulham, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 2 - 3.
- 90+1'BÀN THẮNG! Ipswich (2-1)
Phút 90+1': Dara O'Shea (Ipswich) lập công (kiến tạo: Jack Clarke). Tỷ số: 2 - 1.
- 90+4'Thẻ vàng
Phút 90+4': Emile Smith Rowe (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Ipswich 2-1 Fulham
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 22:56 10/10/2026
Ipswich đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới việc duy trì vị thế cạnh tranh khi tiếp đón Fulham trên sân vận động Portman Road Stadium vào lúc 21h00 ngày 10/10/2026. Cuộc so tài này trở thành tâm điểm đáng chú ý khi cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu với những mục tiêu điểm số cụ thể nhằm định hình vị trí của mình trên bảng xếp hạng.
Ipswich và tham vọng duy trì áp lực lên nhóm trên
Bước vào trận đấu tới, Ipswich đang giữ vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 6 điểm tích lũy được. Khoảng cách hiện tại giúp đội bóng chủ sân Portman Road Stadium duy trì cơ hội bám đuổi nhóm dự cúp châu lục nếu tiếp tục duy trì được sự tập trung qua từng vòng đấu.
Về mặt phong độ, Ipswich trải qua 5 trận gần nhất với thành tích thắng 2 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, thắng lợi ở lần ra sân gần nhất mang lại sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ trước khi bước vào màn tiếp đón đối thủ trên sân nhà.
Fulham đối mặt thách thức lớn trên sân khách
Bên kia chiến tuyến, Fulham đang trải qua giai đoạn thi đấu không mấy thuận lợi khi xếp ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 2 điểm. Đội khách cần nhanh chóng cải thiện hiệu quả thi đấu để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ xếp trên.
Thống kê trong 5 trận đấu gần đây cho thấy Fulham hòa 2 trận và để thua 3 trận, chưa có được chiến thắng nào trong chuỗi trận này. Việc phải thi đấu rời xa tổ ấm mang lại thử thách không nhỏ cho đoàn quân áo trắng trong nỗ lực tìm kiếm kết quả tích cực.
Lợi thế đối đầu và toan tính chiến thuật
Xét về lịch sử đối đầu, Fulham lại là bên nắm ưu thế trong những năm gần đây. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai bên, Fulham giành chiến thắng 3 trận và có 2 trận hòa, trong khi Ipswich chưa thể giành được thắng lợi nào trước đối thủ này.
Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đòi hỏi Ipswich phải tận dụng tối đa điểm tựa sân nhà Portman Road Stadium cùng tinh thần từ chiến thắng gần nhất để phá vỡ thế bất lợi trong quá khứ đối đầu. Với Fulham, sự vượt trội ở những lần chạm trán trước đó sẽ là cơ sở tinh thần quan trọng giúp họ tìm cách hóa giải sức ép từ đội chủ nhà.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)