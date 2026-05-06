Ipswich Town kích nổ hai bản hợp đồng đầu tiên cho chiến dịch Ngoại hạng Anh Ngay sau khi giành quyền thăng hạng, Ipswich Town đã chính thức mua đứt tiền đạo Chuba Akpom và trung vệ Cedric Kipre để củng cố lực lượng cho Ngoại hạng Anh.

Ipswich Town đang cho thấy những bước đi đầy quyết đoán ngay sau khi chính thức giành tấm vé thăng hạng lên chơi tại Ngoại hạng Anh. Đội chủ sân Portman Road đã nhanh chóng bắt tay vào công cuộc củng cố lực lượng bằng việc kích hoạt các điều khoản mua đứt những nhân tố chủ chốt.

Hành trình thăng hạng nghẹt thở và quyết sách của Kieran McKenna

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Kieran McKenna, Ipswich Town đã trải qua một chiến dịch Championship mùa giải 2025/26 đầy cảm xúc. Đội bóng áo xanh cán đích ở vị trí Á quân với 84 điểm sau 46 vòng đấu, chỉ xếp sau nhà vô địch Coventry City. Đáng chú ý, họ đã bảo vệ thành công vị trí thăng hạng trực tiếp khi vượt qua đối thủ xếp thứ ba là Millwall với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 1 điểm.

Để chuẩn bị cho sự khắc nghiệt của giải đấu số một xứ sở sương mù, HLV McKenna đã quyết định tưởng thưởng cho những cá nhân có đóng góp quan trọng trong mùa giải vừa qua bằng các bản hợp đồng dài hạn. Việc giữ chân các trụ cột được xem là ưu tiên hàng đầu để duy trì sự ổn định trong lối chơi của "The Tractor Boys".

Chuba Akpom: Sự tin tưởng vào giá trị chiến thuật

Bản hợp đồng đầu tiên được công bố là tiền đạo 30 tuổi Chuba Akpom. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Arsenal, Akpom đã thi đấu tại Portman Road dưới dạng cho mượn từ Ajax Amsterdam trong mùa giải 2025/26. Dù thống kê bàn thắng không quá ấn tượng với 2 pha lập công sau 31 lần ra sân, Akpom vẫn được ban huấn luyện đánh giá cực cao ở khả năng đóng góp vào lối chơi chung và tính đột biến về mặt chiến thuật.

Tin tưởng vào kinh nghiệm và sự hòa nhập của chân sút này, Ipswich đã quyết định mua đứt và trao cho anh bản hợp đồng có thời hạn đến mùa hè năm 2029.

Cedric Kipre: Hòn đá tảng vững chắc tại hàng thủ

Khác với Akpom, trung vệ Cedric Kipre được mua đứt từ Reims sau một mùa giải bùng nổ. Hậu vệ sinh năm 1996 là nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ của HLV McKenna với 35 lần ra sân trên mọi đấu trường. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, Kipre còn đóng góp trực tiếp vào mặt trận tấn công với 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo tại Championship.

Sau khi ký hợp đồng chính thức đến năm 2028, Kipre chia sẻ: "Cảm giác thật tuyệt vời khi trở thành một phần của câu lạc bộ, nhất là sau những thành quả chúng tôi đã cùng nhau đạt được. Mọi người đã chào đón tôi nồng nhiệt ngay từ ngày đầu tiên."

Việc sớm chốt hạ hai bản hợp đồng quan trọng này cho thấy Ipswich Town đang xây dựng một lộ trình bài bản, sẵn sàng đương đầu với những thử thách khốc liệt tại Ngoại hạng Anh mùa giải tới.