iQOO 15R ra mắt: Chip Snapdragon 8 Gen 5 và pin 7600 mAh trong thân máy mỏng 7.9mm iQOO 15R gây ấn tượng với cấu hình Snapdragon 8 Gen 5 mạnh mẽ, màn hình 144Hz và viên pin 7,600mAh đột phá, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chơi game và sử dụng cường độ cao.

Thương hiệu iQOO vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone mới nhất mang tên iQOO 15R tại thị trường Ấn Độ. Được định vị nằm ngay dưới dòng iQOO 15 tiêu chuẩn, thiết kế của iQOO 15R tập trung tối đa vào việc tối ưu hiệu suất xử lý, kéo dài thời lượng sử dụng và mang lại cảm giác cầm nắm linh hoạt cho người dùng.

iQOO 15R ra mắt

Sức mạnh xử lý vượt trội từ Snapdragon 8 Gen 5

Điểm nhấn quan trọng nhất trên iQOO 15R chính là sự hiện diện của vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5. Đây là con chip được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến, mang lại hiệu suất vượt trội trong khi vẫn đảm bảo khả năng tiết kiệm điện năng. Để tối ưu hóa trải nghiệm, máy kết hợp với RAM chuẩn LPDDR5X Ultra và bộ nhớ trong UFS 4.1 tốc độ cao.

Bên cạnh chipset chính, iQOO còn tích hợp thêm chip xử lý đồ họa chuyên dụng Q2. Sự kết hợp này cho phép thiết bị duy trì tốc độ khung hình ổn định ở mức 144FPS trên độ phân giải 1.5K, một thông số lý tưởng cho các game thủ chuyên nghiệp. Để giải quyết bài toán nhiệt năng, hệ thống tản nhiệt IceCore VC với diện tích 6.5K kết hợp cùng tấm than chì hai lớp được trang bị, giúp máy vận hành mát mẻ ngay cả trong các tác vụ nặng kéo dài.

Mẫu điện thoại mới của vivo có cấu hình mạnh mẽ

Công nghệ pin Silicon Anode dung lượng lớn trong thân máy mỏng

Dù sở hữu viên pin khổng lồ 7,600mAh, iQOO 15R vẫn giữ được độ mỏng đáng kinh ngạc. Cụ thể, phiên bản Dark Knight chỉ dày 7.9mm và phiên bản Triumph Silver là 8.1mm. Điều này có được nhờ ứng dụng công nghệ pin anode silicon với mật độ năng lượng cao hơn so với pin lithium-ion truyền thống.

Về khả năng nạp năng lượng, thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 100W. Đáng chú ý, tính năng sạc bypass (sạc trực tiếp vào linh kiện không qua pin) cũng được tích hợp, giúp giảm thiểu tình trạng quá nhiệt và bảo vệ tuổi thọ pin khi người dùng vừa cắm sạc vừa chơi game.

Màn hình 144Hz và hệ thống camera Sony chất lượng

Mặt trước của iQOO 15R là màn hình AMOLED phẳng kích thước 6.59 inch, hỗ trợ độ phân giải 1.5K sắc nét. Tần số quét 144Hz giúp mọi thao tác vuốt chạm và chuyển động trong game trở nên mượt mà. Lớp kính bảo vệ Schott Xensation Alpha được trang bị nhằm tăng cường khả năng chống trầy xước và va đập.

Khả năng nhiếp ảnh của máy cũng không hề kém cạnh với hệ thống camera kép phía sau, bao gồm:

Cảm biến chính: Sony LYT-700V 50 megapixel, tích hợp chống rung quang học (OIS).

Sony LYT-700V 50 megapixel, tích hợp chống rung quang học (OIS). Ống kính góc siêu rộng: 8 megapixel.

8 megapixel. Camera selfie: 32 megapixel ở mặt trước.

Thiết bị hỗ trợ quay video độ phân giải 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây với các thuật toán ổn định hình ảnh tiên tiến.

Thông số kỹ thuật và giá bán chi tiết

Về phần mềm, iQOO 15R chạy giao diện OriginOS 6 dựa trên nền tảng Android 16. Nhà sản xuất cam kết cung cấp 4 năm cập nhật hệ điều hành và 6 năm vá lỗi bảo mật, đảm bảo thiết bị luôn được bảo vệ và cập nhật tính năng mới.

Thông số Chi tiết Màn hình 6.59 inch AMOLED, 1.5K, 144Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 (3nm) + Chip Q2 RAM/ROM 8GB/12GB - 256GB/512GB Pin/Sạc 7,600mAh, sạc nhanh 100W Camera 50MP (OIS) + 8MP / 32MP

Tại thị trường Ấn Độ, iQOO 15R được phân phối với ba phiên bản bộ nhớ đi kèm mức giá như sau:

Phiên bản 8GB RAM + 256GB ROM: 44,999 INR (khoảng 12.96 triệu đồng).

Phiên bản 12GB RAM + 256GB ROM: 47,999 INR (khoảng 13.82 triệu đồng).

Phiên bản 12GB RAM + 512GB ROM: 52,999 INR (khoảng 15.26 triệu đồng).

iQOO 15R có giá hấp dẫn

Với sự kết hợp giữa chipset thế hệ mới nhất, dung lượng pin đột phá và mức giá cạnh tranh, iQOO 15R hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone tập trung vào hiệu năng năm nay.