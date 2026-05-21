iQOO 15T ra mắt: Sức mạnh từ chip Dimensity 9500 và pin 8000mAh liệu có làm nên chuyện? iQOO 15T vừa ra mắt với chip Dimensity 9500, pin 8,000mAh và camera 200MP. Sản phẩm gây ấn tượng nhờ màn hình LTPO 144Hz, độ sáng 4,500 nits cùng thiết kế Future Capsule cao cấp.

Sau thời gian dài xuất hiện dưới dạng tin đồn, vivo đã chính thức trình làng mẫu điện thoại iQOO 15T tại thị trường Trung Quốc. Đây là thiết bị sở hữu những thông số kỹ thuật vượt trội trong phân khúc, từ hiệu năng xử lý đến dung lượng pin và khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Thiết kế Future Capsule và màn hình LTPO chất lượng cao

iQOO 15T kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ dòng iQOO 15 Ultra với cụm camera sau mang phong cách Future Capsule đặc trưng. Khung máy được phủ lớp mờ chịu nhiệt, mang lại cảm giác cầm nắm cao cấp và bền bỉ.

iQOO 15T ra mắt với cấu hình mạnh mẽ

Mặt trước của máy là màn hình AMOLED 6.82 inch do BOE cung cấp (tấm nền Q10+). Màn hình này đạt độ phân giải Quad-HD+ (3168 x 1440 pixel), hỗ trợ tần số quét thích ứng LTPO từ 1Hz đến 144Hz. Đặc biệt, độ sáng tối đa có thể đạt mức 4,500 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh sáng mặt trời gay gắt. Các công nghệ bảo vệ mắt và điều chỉnh độ sáng PWM 2592Hz cũng được tích hợp đầy đủ.

Điện thoại mới ra mắt của vivo có màn hình chất lượng cao

Hiệu năng tối ưu với chip Dimensity 9500 Monster Edition

Sức mạnh của iQOO 15T đến từ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition sản xuất trên tiến trình 3nm. Chipset này sở hữu CPU 8 nhân với xung nhịp tối đa lên tới 4.21GHz, kết hợp cùng GPU ARM G1-Ultra. Để tối ưu trải nghiệm giải trí, iQOO còn trang bị thêm chip chơi game Q3 tự phát triển, hỗ trợ các tính năng cao cấp như dò tia thời gian thực (ray tracing) và nội suy khung hình lên đến 144FPS.

Thông số Chi tiết iQOO 15T Vi xử lý Dimensity 9500 Monster Edition (3nm) Màn hình 6.82 inch, AMOLED LTPO 144Hz, 4500 nits Bộ nhớ RAM LPDDR5X Ultra, ROM UFS 4.1 Camera chính 200MP (1/1.56 inch, OIS CIPA 4.5) Pin/Sạc 8,000mAh, Sạc nhanh 100W

Thiết bị sử dụng RAM LPDDR5X Ultra và bộ nhớ trong chuẩn UFS 4.1, chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện OriginOS 6. Nhà sản xuất cam kết máy có khả năng vận hành mượt mà trong vòng 5 năm.

Hệ thống camera 200MP và pin Blue Ocean dung lượng lớn

Về nhiếp ảnh, iQOO 15T nổi bật với camera chính 200MP sử dụng cảm biến kích thước 1/1.56 inch, khẩu độ f/1.88. Camera này được trang bị chống rung quang học OIS đạt chuẩn CIPA 4.5, hỗ trợ zoom quang 4x không mất chi tiết và quay video độ phân giải 8K. Đi kèm là camera siêu rộng 50MP có khả năng chụp ảnh macro.

iQOO 15T có hệ thống camera cao cấp

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất là viên pin Blue Ocean 8,000mAh sử dụng công nghệ bán rắn thế hệ thứ hai. Viên pin này không chỉ mang lại thời gian sử dụng lên đến 2 ngày mà còn hỗ trợ sạc nhanh 100W và chế độ cấp nguồn trực tiếp khi chơi game để bảo vệ tuổi thọ pin.

Di động vivo có pin lớn, dư sức đáp ứng tốt 2 ngày dài sử dụng của người dùng

Ngoài ra, máy còn tích hợp đầy đủ các kết nối hiện đại như Wi-Fi 7, NFC, vân tay siêu âm 3D và khả năng kháng nước, kháng bụi đạt chuẩn IP68/IP69.

Giá bán và các phiên bản tùy chọn

iQOO 15T cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình với mức giá khởi điểm khá cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc:

Phiên bản 12GB RAM + 256GB ROM: 3,799 nhân dân tệ (khoảng 14.72 triệu đồng).

Phiên bản 16GB RAM + 256GB ROM: 4,199 nhân dân tệ (khoảng 16.27 triệu đồng).

Phiên bản cao cấp nhất 16GB RAM + 1TB ROM: 5,699 nhân dân tệ (khoảng 22.08 triệu đồng).

iQOO 15T có giá hấp dẫn

Sản phẩm có ba phiên bản màu sắc bao gồm Qingyun, Legend Edition và Track Edition, hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong thị trường smartphone cao cấp thời gian tới.