iQOO 16 lộ diện với camera 200MP và màn hình 2K: Bước tiến mới cho flagship hiệu năng Thế hệ iQOO 16 dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026 với cảm biến chính 200MP và ống kính tiềm vọng 50MP, duy trì tấm nền 2K sắc nét thay vì hạ cấp như các đối thủ.

Sau sự xuất hiện của iQOO 15 sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 vào tháng 10 năm ngoái, các thông tin rò rỉ về thế hệ kế nhiệm iQOO 16 đã bắt đầu xuất hiện. Theo leaker Smart Pikachu, mẫu flagship tiếp theo từ iQOO sẽ tập trung mạnh mẽ vào khả năng nhiếp ảnh và duy trì tiêu chuẩn hiển thị cao cấp để cạnh tranh trong phân khúc smartphone hàng đầu.

Nâng cấp hệ thống nhiếp ảnh với cảm biến 200MP

Thay đổi đáng chú ý nhất trên iQOO 16 nằm ở cụm camera. Thiết bị được dự báo sẽ trang bị cảm biến chính có độ phân giải lên đến 200MP, kết hợp cùng một ống kính tele tiềm vọng 50MP. Đây là bước nhảy vọt đáng kể so với hệ thống ba camera 50MP (sử dụng cảm biến chính Sony IMX921) trên thế hệ iQOO 15 tiền nhiệm.

Flagship tiếp theo của iQOO được dự đoán sẽ thay đổi mạnh mẽ về hệ thống nhiếp ảnh

Việc tích hợp cảm biến độ phân giải siêu cao không chỉ cải thiện chi tiết ảnh chụp mà còn hỗ trợ khả năng zoom kỹ thuật số tốt hơn. Kết hợp với ống kính tiềm vọng 50MP, iQOO 16 hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm chụp ảnh chuyên nghiệp, thu hẹp khoảng cách với các dòng máy thiên về nhiếp ảnh của vivo.

Chiến lược duy trì màn hình độ phân giải 2K

Về khả năng hiển thị, iQOO 16 được khẳng định sẽ giữ nguyên tấm nền độ phân giải 2K. Quyết định này cho thấy định hướng khác biệt của hãng so với đối thủ trực tiếp là OnePlus 16. Các tin đồn cho rằng OnePlus có thể hạ độ phân giải xuống 1.5K để đổi lấy tần số quét vượt ngưỡng 200Hz.

iQOO 16 cũng được khẳng định sẽ giữ nguyên tấm nền độ phân giải 2K

Việc kiên định với chuẩn 2K giúp iQOO 16 đảm bảo sự cân bằng giữa độ chi tiết hình ảnh và hiệu năng xử lý. Trên các màn hình kích thước lớn của smartphone cao cấp, sự khác biệt về độ sắc nét giữa 1.5K và 2K vẫn có thể nhận thấy rõ ràng bằng mắt thường, đặc biệt là khi đọc văn bản hoặc xem nội dung chất lượng cao.

Tham vọng trở thành flagship toàn diện

Dù iQOO vốn được biết đến là thương hiệu tối ưu cho hiệu năng và chơi game, sự xuất hiện của camera 200MP cho thấy tham vọng biến iQOO 16 thành một chiếc điện thoại toàn diện. Hãng đang nỗ lực thoát khỏi mác "điện thoại chuyên game" để tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông cao cấp, những người đòi hỏi cả sức mạnh xử lý lẫn khả năng sáng tạo nội dung.

Dưới đây là thông số tham khảo của mẫu Xiaomi POCO F8 Pro, một lựa chọn hiệu năng cao hiện có trên thị trường:

Thông số Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Elite, RAM 12GB Màn hình AMOLED 6.59”, 120Hz, 3500 nits Camera Hệ thống 50MP với OIS, tele 60mm Pin & Sạc 6210mAh, sạc nhanh 100W Tính năng khác Kháng nước IP68, Wi-Fi 7

iQOO 16 dự kiến sẽ chính thức trình làng vào quý 4 năm 2026. Với việc trang bị những công nghệ phần cứng hàng đầu, đây sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc điện thoại cao cấp cuối năm tới.