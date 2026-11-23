iQOO 16s lộ điểm Geekbench 1874 đơn nhân, 6686 đa nhân với Snapdragon 8s Gen 4 và Android 17 iQOO 16s mang mã vivo I2606 xuất hiện trên Geekbench 7.1.0 với Snapdragon 8s Gen 4, Adreno 825, RAM 12GB, chạy thử Android 17 trước thềm ra mắt chính thức.

iQOO 16s vừa lộ diện trên cơ sở dữ liệu Geekbench với mã model “vivo I2606”. Thiết bị dùng vi xử lý Snapdragon 8s Gen 4, RAM 12GB và chạy Android 17. Kết quả ghi nhận là 1874 điểm đơn nhân và 6686 điểm đa nhân.

Theo The Tech Outlook, đây là dữ liệu mới nhất về sức mạnh xử lý của máy trước thềm ra mắt. Trước đó, iQOO 16s đã xuất hiện trong các chứng nhận từ GSMA và SIRIM.

Geekbench 7.1.0 cho biết gì về vivo I2606?

Dữ liệu được ghi nhận trên phiên bản Geekbench 7.1.0. Với 1874 điểm đơn nhân, máy cho thấy khả năng xử lý tốt các tác vụ cần một nhân chạy nhanh. Mức 6686 điểm đa nhân phản ánh sức mạnh khi nhiều nhân hoạt động cùng lúc.

Điểm hiệu năng Geekbench của mẫu điện thoại iQOO 16s

Sức mạnh của máy đến từ chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, có mã định danh SM8735. Chipset đi kèm bo mạch chủ tên mã “sun” và bộ xử lý đồ họa Adreno 825. Theo nguồn tin, cấu hình này hứa hẹn đáp ứng tốt các tác vụ đồ họa nặng.

Tám nhân chia thành bốn cụm xung nhịp

Vi xử lý trên iQOO 16s có thiết kế 8 nhân, phân bổ theo nhiều cụm xung nhịp khác nhau. Cách bố trí này giúp thiết bị cân bằng giữa hiệu suất đỉnh cao và khả năng tiết kiệm năng lượng.

Cụm nhân Số nhân Xung nhịp tối đa Nhân hiệu năng cao 1 3.21GHz Nhân tầm trung 3 3.01GHz Nhân hỗ trợ 2 2.80GHz Nhân tiết kiệm điện 2 2.02GHz

Một nhân xung nhịp cao nhất đảm nhận các tác vụ cần phản hồi nhanh. Các cụm còn lại chia việc cho những tác vụ nền và nhẹ hơn, từ đó hạn chế tiêu hao điện năng.

RAM 10.97GB và Android 17: tín hiệu từ phía phần mềm

Bên cạnh CPU, cơ sở dữ liệu xác nhận dung lượng RAM khả dụng của máy là 10.97GB. Con số này tương đương phiên bản RAM 12GB thương mại.

Đáng chú ý, thiết bị đang được thử nghiệm trên nền tảng Android 17. Điều này cho thấy nhà sản xuất đã chuẩn bị kỹ về phần mềm trước khi máy ra mắt.

Cần thận trọng với dữ liệu chưa chính thức

Thông tin trên đến từ một cơ sở dữ liệu đo hiệu năng, chưa phải thông số do hãng công bố. Cấu hình hoàn chỉnh, thiết kế, giá bán và thời điểm ra mắt của iQOO 16s vẫn cần chờ xác nhận chính thức.

Nhìn chung, các dữ liệu hiện có cho thấy iQOO 16s hướng đến nhóm máy hiệu năng cao với chip Snapdragon 8s Gen 4, RAM 12GB và nền tảng Android 17.