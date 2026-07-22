iQOO 16T lộ diện cấu hình mạnh mẽ với chip 2nm và hệ thống quạt tản nhiệt vật lý Mẫu smartphone gaming iQOO 16T hứa hẹn tạo đột phá với tiến trình 2nm của Snapdragon 8 Elite Gen 6 cùng giải pháp tản nhiệt chủ động tích hợp trực tiếp vào thân máy.

Dù iQOO 15T chỉ vừa ra mắt, những thông tin rò rỉ về thế hệ kế nhiệm iQOO 16T đã bắt đầu xuất hiện, cho thấy định hướng mới của hãng trong việc tối ưu hóa hiệu suất xử lý và khả năng kiểm soát nhiệt độ trên các thiết bị di động cao cấp.

Tiến trình 2nm: Bước nhảy vọt về hiệu năng xử lý

Theo báo cáo từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, iQOO đã bắt đầu thử nghiệm các phiên bản sơ khai của iQOO 16T. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở bộ vi xử lý mang mã hiệu SM8950 của Qualcomm. Đây được dự đoán là dòng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất hiện nay.

iQOO đã bắt đầu đưa vào thử nghiệm phiên bản sơ khai của iQOO 16T

Việc chuyển dịch sang tiến trình 2nm không chỉ giúp tăng mật độ bóng bán dẫn mà còn cải thiện đáng kể hiệu suất năng lượng. Bên cạnh phương án từ Qualcomm, nhà sản xuất cũng đang cân nhắc dòng chip Dimensity 9600 của MediaTek như một giải pháp dự phòng để tối ưu hóa hiệu năng tùy theo từng thị trường và phân khúc giá.

Giải pháp tản nhiệt chủ động bằng quạt vật lý

Để duy trì sức mạnh từ các chipset thế hệ mới trong thời gian dài, iQOO 16T được tiết lộ sẽ tích hợp sẵn một quạt tản nhiệt vật lý cỡ lớn ngay bên trong thân máy. Đây là một trang bị hiếm thấy trên các dòng điện thoại thông minh tiêu chuẩn, vốn thường chỉ sử dụng tản nhiệt thụ động qua buồng hơi (VC) hoặc tấm than chì.

iQOO 16T được tiết lộ sẽ tích hợp sẵn một quạt tản nhiệt vật lý cỡ lớn ngay bên trong thân máy

Hệ thống tản nhiệt chủ động này giúp giải quyết triệt để vấn đề nghẽn cổ chai nhiệt độ (thermal throttling) khi xử lý các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao hoặc xuất video 4K/8K. Điều này cho thấy iQOO đang tập trung vào trải nghiệm thực tế thay vì chỉ chạy đua thông số trên lý thuyết.

Màn hình 2K Samsung và tiêu chuẩn hiển thị mới

Về khả năng hiển thị, iQOO 16T dự kiến trang bị màn hình phẳng với độ phân giải lên đến 2K do Samsung cung cấp. Việc sử dụng tấm nền phẳng thay vì màn hình cong giúp các game thủ có trải nghiệm vuốt chạm chính xác hơn, tránh được tình trạng chạm nhầm ở phần rìa màn hình.

iQOO 16T sở hữu màn hình phẳng với độ phân giải lên đến 2K do Samsung cung cấp

So sánh với thế hệ tiền nhiệm iQOO 15T

Sự nâng cấp trên iQOO 16T được đánh giá là vượt trội so với phiên bản tiền nhiệm. Dưới đây là bảng so sánh thông số cơ bản dựa trên dữ liệu hiện có:

Thông số iQOO 15T iQOO 16T (Dự kiến) Chipset Dimensity 9500 Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2nm) Màn hình AMOLED LTPO 6.82 inch Samsung 2K Flat Screen Tản nhiệt Thụ động Quạt vật lý tích hợp Pin/Sạc 8,000mAh / 100W Chưa xác định

Với việc tích hợp những công nghệ phần cứng hàng đầu, iQOO 16T đang dần định hình lại chuẩn mực cho các dòng smartphone chuyên dụng cho chơi game trong thời gian tới. Các thông tin chi tiết về ngày ra mắt và giá bán hiện vẫn chưa được hãng công bố chính thức.