iQoo 16T lộ thông số: Chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và quạt tản nhiệt tích hợp iQoo 16T hứa hẹn trở thành cỗ máy chơi game mạnh mẽ với tiến trình 2nm và hệ thống làm mát chủ động, mang đến hướng đi khác biệt so với phiên bản iQoo 16 tiêu chuẩn.

Sau sự thành công của iQoo 15T vào tháng 5/2026, những thông tin rò rỉ đầu tiên về thế hệ kế nhiệm iQoo 16T đã bắt đầu xuất hiện. Theo chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, mẫu smartphone này đang được thử nghiệm với những nâng cấp đáng kể về cấu hình phần cứng, tập trung tối đa vào hiệu suất xử lý và khả năng duy trì nhiệt độ ổn định.

The iQoo 15T.

Cấu hình phần cứng: Tiến trình 2nm và các lựa chọn chipset

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên iQoo 16T là việc thử nghiệm chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 (mã hiệu SM8950). Đây là dòng chip được dự đoán sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến, đi kèm nhân đồ họa Adreno 845 và hỗ trợ chuẩn RAM LPDDR5X. Việc chuyển sang tiến trình 2nm hứa hẹn sẽ mang lại hiệu suất vượt trội trong khi vẫn đảm bảo tiết kiệm năng lượng hơn so với các thế hệ trước.

Bên cạnh đại diện từ Qualcomm, nguồn tin cũng cho biết iQoo đang cân nhắc MediaTek Dimensity 9600 như một phương án thay thế tiềm năng. Điều này cho thấy hãng đang tìm kiếm sự cân bằng tối ưu giữa hiệu năng và giá thành cho dòng sản phẩm chuyên game này.

Hệ thống tản nhiệt chủ động: Sự khác biệt từ quạt tích hợp

Một trong những tính năng gây bất ngờ nhất trên iQoo 16T là sự xuất hiện của quạt tản nhiệt tích hợp bên trong thân máy. Trước đây, tính năng cao cấp này chỉ xuất hiện trên dòng iQoo 15 Ultra. Việc đưa hệ thống làm mát chủ động xuống dòng "T" cho thấy tham vọng của iQoo trong việc biến thiết bị này thành một chiếc smartphone chuyên dụng cho game thủ, giúp duy trì mức FPS cao trong thời gian dài mà không bị giảm xung do quá nhiệt.

Leaked details of the iQoo 16T.

So sánh iQoo 16T và iQoo 16 tiêu chuẩn

Dựa trên các dữ liệu rò rỉ, có sự phân hóa rõ rệt giữa hai phiên bản iQoo 16 và iQoo 16T. Dưới đây là bảng so sánh các thông số kỹ thuật dự kiến:

Thông số iQoo 16T (Dự kiến) iQoo 16 Tiêu chuẩn (Dự kiến) Chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950) Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (SM8975) GPU Adreno 845 Adreno 850 RAM LPDDR5X LPDDR6 Tản nhiệt Quạt tích hợp bên trong Tản nhiệt thụ động Màn hình Samsung Flat 2K Chưa rõ

Có thể thấy, dù iQoo 16 tiêu chuẩn sở hữu biến thể chip "Pro" mạnh mẽ hơn và chuẩn RAM LPDDR6 mới nhất, nhưng iQoo 16T lại chiếm ưu thế về khả năng kiểm soát nhiệt độ nhờ quạt tích hợp. Điều này tạo ra hai lựa chọn rõ rệt: một bên ưu tiên sức mạnh thuần túy và công nghệ mới, một bên ưu tiên sự ổn định khi chơi game cường độ cao.

Màn hình và thời điểm ra mắt

Về khả năng hiển thị, iQoo 16T được cho là sẽ sử dụng tấm nền màn hình phẳng do Samsung sản xuất với độ phân giải 2K. Thiết kế màn hình phẳng thường được các game thủ ưa chuộng hơn vì hạn chế được tình trạng chạm nhầm ở phần mép cong và dễ dàng dán miếng dán cường lực bảo vệ.

Hiện tại, iQoo dự kiến sẽ tung ra phiên bản iQoo 16 tiêu chuẩn cùng một mẫu máy tính bảng nhỏ gọn mới vào quý IV năm 2026. Tuy nhiên, lộ trình ra mắt chính thức của iQoo 16T vẫn chưa được xác định cụ thể.