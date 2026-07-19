iQoo sắp ra mắt máy tính bảng mini dùng chip Snapdragon 2nm cùng iQoo 16 Mẫu máy tính bảng nhỏ gọn đầu tiên của iQoo vừa lộ diện với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 trên tiến trình 2nm, dự kiến ra mắt cùng iQoo 16 vào quý 4/2026.

Thị trường máy tính bảng Android sắp đón nhận một "tân binh" đáng chú ý từ iQoo. Theo các báo cáo mới nhất, thương hiệu này đang chuẩn bị ra mắt mẫu máy tính bảng nhỏ gọn (mini) đầu tiên của mình, đánh dấu bước đi mới sau thành công của các dòng tablet màn hình lớn.

Lộ diện thiết bị iQoo mới qua chứng nhận SRRC

Một thiết bị mới của iQoo với mã hiệu "iPA2691" đã chính thức xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của cơ quan chứng nhận SRRC tại China. Dựa trên thông tin từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, đây khả năng cao là mẫu máy tính bảng "mini" đầu tiên của hãng.

A new device has received SRRC certification, expected to be a compact iQoo tablet.

Dữ liệu từ chứng nhận cho thấy thiết bị hỗ trợ băng tần Wi-Fi 2.4GHz, 5GHz và kết nối Bluetooth. Đáng chú ý, nguồn tin không đề cập đến các băng tần mạng di động (cellular), điều này ám chỉ iPA2691 sẽ là một phiên bản chỉ hỗ trợ Wi-Fi.

Sức mạnh từ tiến trình 2nm của Snapdragon 8 Elite Gen 6

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất của mẫu tablet này nằm ở vi xử lý. Thiết bị được dự đoán sẽ trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 thế hệ mới, được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến. Đây là một bước nhảy vọt so với tiến trình 3nm hiện nay, hứa hẹn mang lại hiệu năng xử lý vượt trội và khả năng tối ưu điện năng hiệu quả hơn.

The iQoo Pad 6 Pro.

Để so sánh, mẫu iQoo Pad 6 Pro cao cấp nhất hiện tại đang sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) cùng viên pin dung lượng lớn 13.000 mAh và màn hình 13,2 inch. Việc chuyển sang kích thước nhỏ gọn kết hợp với chip 2nm cho thấy iQoo đang muốn tạo ra một thiết bị di động mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt cao.

Thời điểm ra mắt và hệ sinh thái iQoo 16

Mẫu máy tính bảng mini này dự kiến sẽ được trình làng cùng thời điểm với dòng điện thoại flagship iQoo 16 vào quý 4/2026. iQoo 16 cũng được cho là sẽ sở hữu chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, camera chính 50MP và viên pin dung lượng khoảng 8.500 mAh.

Thông số iQoo Pad 6 Pro (Hiện tại) iQoo Tablet Mini (Dự kiến) Chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2nm) Kích thước màn hình 13,2 inch Nhỏ gọn (Compact) Kết nối Wi-Fi Wi-Fi (Model iPA2691)

Việc ra mắt một mẫu tablet mini cho thấy iQoo đang nhắm đến phân khúc người dùng cần một thiết bị giải trí và làm việc di động có hiệu năng cực cao nhưng kích thước vừa vặn hơn so với các dòng máy tính bảng cỡ lớn hiện nay.