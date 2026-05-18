iQOO Z11 Lite lộ diện cấu hình: Chip Dimensity 6300 và sạc nhanh 44W cho phân khúc giá rẻ Smartphone iQOO Z11 Lite vừa xuất hiện trên Geekbench, hé lộ cấu hình với vi xử lý Dimensity 6300, 8GB RAM và sạc nhanh 44W. Sản phẩm dự kiến có mức giá cực kỳ cạnh tranh tại thị trường quốc tế.

iQOO Z11 Lite (mã model I2510) vừa chính thức lộ diện trên nền tảng Geekbench, đánh dấu sự xuất hiện của một lựa chọn mới trong phân khúc điện thoại phổ thông. Với cấu hình tập trung vào sự ổn định và tối ưu chi phí, thiết bị hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký cho phân khúc smartphone tầm trung thấp.

Hiệu năng thực tế của iQOO Z11 Lite trên Geekbench

Theo kết quả từ Geekbench, iQOO Z11 Lite ghi nhận mức điểm hiệu năng đạt 549 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và 1,776 điểm trong bài kiểm tra đa nhân. Những con số này phản ánh đúng định hướng của dòng Z Lite, vốn nhắm đến nhóm người dùng cần sự ổn định cho các tác vụ cơ bản thay vì cấu hình gaming mạnh mẽ.

Phân tích cấu hình phần cứng và vi xử lý Dimensity 6300

Dữ liệu kỹ thuật cho thấy thiết bị sử dụng vi xử lý tám nhân với cụm CPU bao gồm hai nhân hiệu suất cao xung nhịp 2.40GHz và sáu nhân tiết kiệm điện chạy ở mức 2.00GHz. Đi kèm với đó là nhân đồ họa Mali-G57 MC2, khẳng định thiết bị sẽ vận hành trên nền tảng chip MediaTek Dimensity 6300.

Đáng chú ý, đây cũng chính là bộ vi xử lý từng được trang bị trên mẫu máy tiền nhiệm iQOO Z10 Lite 5G. Việc duy trì dòng chip cũ giúp hãng tối ưu hóa chi phí sản xuất để tập trung vào các nâng cấp khác về phần mềm và công nghệ sạc.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của iQOO Z11 Lite

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 RAM 8GB Hệ điều hành Android 16 Sạc nhanh 44W (có dây) Mã hiệu I2510

Nâng cấp phần mềm và công nghệ sạc nhanh

Bên cạnh cấu hình phần cứng, iQOO Z11 Lite còn gây chú ý khi được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 mới nhất ngay khi xuất xưởng. Ngoài ra, các chứng nhận từ Bluetooth SIG cũng xác nhận máy hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây công suất 44W, một bước cải tiến đáng kể so với mặt bằng chung của phân khúc giá rẻ.

Thị trường mục tiêu và mức giá dự kiến

Sự hiện diện của thiết bị trên trang web chứng nhận BIS cho thấy Ấn Độ sẽ là một trong những thị trường mục tiêu đầu tiên của iQOO Z11 Lite. Giới chuyên môn dự báo mẫu điện thoại này sẽ được chào bán với mức giá khởi điểm khoảng 9,999 Rupee (tương đương khoảng 2.7 triệu đồng), tương đồng với mức giá của thế hệ tiền nhiệm Z10 Lite lúc mới ra mắt.

Nhìn chung, chiến lược của iQOO với dòng Z11 Lite mang đậm tính thực dụng. Bằng cách giữ nguyên vi xử lý để duy trì mức giá cạnh tranh, hãng tập trung mang lại giá trị sử dụng lâu dài cho người dùng thông qua hệ điều hành mới và tốc độ sạc nhanh hơn.