iQOO Z11 lộ diện với pin 9.020 mAh và chip Dimensity 8500 mạnh mẽ Mẫu smartphone iQOO Z11 vừa xuất hiện trên Geekbench với viên pin dung lượng lớn nhất lịch sử hãng, đi kèm chip Dimensity 8500 và RAM 16GB trong tầm giá 7,6 triệu đồng.

Thương hiệu iQOO xác nhận sẽ chính thức ra mắt mẫu smartphone iQOO Z11 tại thị trường Trung Quốc ngay trong tháng này. Trước thời điểm trình làng, thiết bị mang mã hiệu V2551A đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Geekbench, hé lộ những thông số kỹ thuật ấn tượng về hiệu năng và năng lượng.

Hiệu năng từ chip Dimensity 8500 và RAM 16GB

Sức mạnh cốt lõi của iQOO Z11 đến từ vi xử lý MediaTek Dimensity 8500. Dữ liệu rò rỉ cho thấy con chip này sở hữu nhân hiệu năng cao với xung nhịp đạt mức 3.40GHz, kết hợp cùng đồ họa Mali-G720 MC8. Với dung lượng RAM lên tới 16GB, thiết bị đạt được 1.717 điểm đơn nhân và 6.795 điểm đa nhân trong các bài kiểm tra hiệu năng chuyên biệt.

iQOO Z11 bất ngờ xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Geekbench

Màn hình 165Hz và viên pin kỷ lục 9.020 mAh

Bên cạnh cấu hình mạnh, iQOO Z11 còn sở hữu màn hình OLED kích thước 6.83 inch với độ phân giải 1.5K. Điểm nhấn của màn hình này là tần số quét lên tới 165Hz tích hợp công nghệ bảo vệ mắt, tối ưu cho các trải nghiệm giải trí và chơi game cường độ cao.

Đáng chú ý nhất, iQOO trang bị cho tân binh này viên pin dung lượng lên tới 9.020 mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh 90W. Đây chính thức là chiếc điện thoại có dung lượng pin lớn nhất trong lịch sử các dòng máy do iQOO sản xuất từ trước đến nay.

iQOO Z11 sẽ được trang bị viên pin khổng lồ 9.020 mAh, tích hợp sạc nhanh 90W

Phần mềm và giá bán dự kiến

iQOO Z11 dự kiến sẽ được xuất xưởng với hệ điều hành Android 16 mới nhất trên giao diện tùy biến OriginOS 6. Thiết bị cung cấp bộ nhớ trong lên tới 512GB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ lớn của người dùng.

Tại thị trường nội địa Trung Quốc, iQOO Z11 được định vị phân khúc dưới phiên bản Z11 Turbo. Mức giá khởi điểm của sản phẩm dự kiến vào khoảng 290 USD (tương đương hơn 7.6 triệu đồng). Tuy nhiên, hiện có nhiều thông tin cho rằng iQOO chưa có kế hoạch đưa các dòng sản phẩm này ra thị trường quốc tế trong năm nay.

