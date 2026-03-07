iQOO Z11x lộ diện: Smartphone pin 7,200 mAh phá vỡ giới hạn và chuẩn kháng nước IP69 iQOO Z11x sắp ra mắt ngày 12/3 với viên pin 7,200 mAh, chip Dimensity 7400 Turbo đạt 1 triệu điểm AnTuTu và chuẩn kháng nước IP69 cao cấp nhất hiện nay.

Thương hiệu iQOO vừa chính thức công bố những hình ảnh và thông số kỹ thuật đầu tiên của mẫu điện thoại thông minh iQOO Z11x trước thềm sự kiện ra mắt tại thị trường Ấn Độ vào ngày 12/3 tới. Đây là thiết bị thuộc phân khúc tầm trung nhưng sở hữu những thông số kỹ thuật thường chỉ xuất hiện trên các dòng flagship, hứa hẹn tạo nên một cuộc cạnh tranh mới về thời lượng pin và độ bền kỹ thuật.

Hiệu năng mạnh mẽ với chip Dimensity 7400 Turbo

Trái tim của iQOO Z11x là bộ vi xử lý Dimensity 7400 Turbo đến từ MediaTek. Đại diện thương hiệu tự tin khẳng định đây sẽ là chiếc điện thoại có tốc độ xử lý nhanh nhất trong phân khúc. Theo dữ liệu thực tế, phiên bản tiêu chuẩn trang bị 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong đã đạt mức hiệu năng AnTuTu vượt mốc 1 triệu điểm, đảm bảo khả năng xử lý mượt mà cho các tác vụ nặng và chơi game cường độ cao.

iQOO tự tin tuyên bố Z11x sẽ là chiếc điện thoại thông minh có tốc độ xử lý nhanh nhất trong phân khúc

Bên cạnh đó, máy sẽ cung cấp cho người dùng ba biến thể cấu hình linh hoạt bao gồm: 6GB/128GB, 8GB/128GB và 8GB/256GB. Về phần mềm, thiết bị dự kiến hoạt động trên giao diện OriginOS 6 dựa trên nền tảng Android 16, mang đến trải nghiệm người dùng hiện đại và tối ưu hóa tài nguyên phần cứng tốt hơn.

Pin 7,200 mAh: Bước đột phá về năng lượng và những đánh đổi

Đặc điểm nổi bật nhất của iQOO Z11x chính là viên pin dung lượng khổng lồ lên tới 7,200 mAh. Việc tích hợp viên pin này vào một thiết bị tầm trung được xem là nước đi chiến lược của hãng nhằm phục vụ nhóm khách hàng cần sử dụng máy liên tục như game thủ hoặc tài xế công nghệ. Tuy nhiên, để nạp đầy mức năng lượng này, hãng trang bị công nghệ sạc nhanh 44W. Đây là một con số có phần khiêm tốn, đồng nghĩa với việc người dùng sẽ cần nhiều thời gian hơn để sạc đầy hoàn toàn thiết bị so với các đối thủ cùng phân khúc có pin nhỏ hơn.

Thiết kế cá tính và độ bền chuẩn quân đội

Về ngoại hình, iQOO Z11x ra mắt với hai tùy chọn màu sắc là Xanh lăng kính (Prismatic Green) và Đen Titan (Titan Black). Máy tích hợp cảm biến vân tay ở cạnh viền giúp thao tác mở khóa nhanh chóng và bảo mật. Mặt sau là hệ thống camera với cảm biến chính 50MP, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh sắc nét trong điều kiện đủ sáng.

Hai tùy chọn màu sắc Xanh lăng kính (Prismatic Green) và Đen Titan (Titan Black) của iQOO Z11x

Đáng chú ý, iQOO đã trang bị chuẩn kháng nước và bụi IP69 cho Z11x. Đây là tiêu chuẩn cao cấp nhất hiện nay, cho phép thiết bị chịu được áp lực nước mạnh ở nhiệt độ cao, biến sản phẩm thành một chiếc điện thoại "nồi đồng cối đá" thực thụ trong mọi điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Hình ảnh phiên bản màu Đen Titan (Titan Black) của iQOO Z11x

Thông số kỹ thuật dự kiến của iQOO Z11x

Thông số Chi tiết Vi xử lý MediaTek Dimensity 7400 Turbo RAM 6GB / 8GB Bộ nhớ trong 128GB / 256GB Dung lượng pin 7,200 mAh Công suất sạc 44W Camera chính 50MP Chuẩn kháng nước IP69 Hệ điều hành OriginOS 6 (Android 16)

Trong cùng phân khúc thị trường, người dùng cũng có thể cân nhắc thêm các lựa chọn khác như Xiaomi POCO F8 Pro. Đây là mẫu máy tập trung vào hiệu năng thuần túy với chip Snapdragon 8 Elite, màn hình AMOLED 3500 nits và sạc nhanh 100W, dù dung lượng pin thấp hơn ở mức 6210mAh.

Nhìn chung, iQOO Z11x là giải pháp tối ưu cho những ai ưu tiên tuyệt đối về thời lượng sử dụng và độ bền cơ học. Với viên pin 7,200 mAh và chuẩn IP69, thiết bị này thiết lập một tiêu chuẩn mới về tính thực dụng trong phân khúc điện thoại thông minh tầm trung năm 2025.