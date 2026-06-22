Iran cầm hòa Bỉ 0-0: Khi Team Melli chiến đấu giữa những lằn ranh chia rẽ Dưới sức ép nghẹt thở từ dàn sao tuyển Bỉ và những rạn nứt chính trị sâu sắc tại quê nhà, Iran đã kiên cường giành điểm số quý giá để nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup.

Trong bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng tại khu phức hợp văn hóa Tehran Book Garden, hàng trăm người hâm mộ Iran đã nín thở theo dõi từng bước chạy của các cầu thủ nhà trước đối thủ hùng mạnh Bỉ. Kết quả hòa 0-0 cuối cùng không chỉ là một thành công về mặt tỉ số, mà còn là minh chứng cho tinh thần quật cường của một đội bóng đang phải gánh vác quá nhiều áp lực ngoài chuyên môn.

Iran cầm hòa Bỉ trong trận cầu 0 bàn thắng.

Điểm tựa từ đôi tay của Alireza Beiranvand

Trận hòa không bàn thắng này mang đậm dấu ấn cá nhân của thủ thành Alireza Beiranvand. Với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, Beiranvand đã trở thành bức tường thành vững chãi, từ chối mọi nỗ lực dứt điểm của các chân sút thượng hạng bên phía tuyển Bỉ. Đây là điểm số thứ hai của "Team Melli" tại vòng bảng, sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính trước New Zealand, giúp họ tiếp tục duy trì cơ hội lọt vào vòng loại trực tiếp.

Tuy nhiên, đằng sau những con số thống kê chuyên môn là một thực tế khắc nghiệt. Đội tuyển Iran bước vào giải đấu với một tâm thế không hề thoải mái. Sự chia rẽ sâu sắc về quan điểm chính trị tại quê nhà đã đổ dồn lên vai các cầu thủ. Một bộ phận dư luận chỉ trích đội tuyển có mối liên hệ quá mật thiết với các thể chế nhà nước, trong khi số khác bất bình với việc bổ nhiệm những nhân sự có nền tảng chính trị, quân sự vào bộ máy lãnh đạo thể thao.

Nỗi đau từ sự vắng mặt của Sardar Azmoun

Bên cạnh những vấn đề vĩ mô, các quyết định về nhân sự của ban huấn luyện cũng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội. Việc tiền đạo ngôi sao Sardar Azmoun bị loại khỏi đội hình tham dự World Cup đã tạo nên một lỗ hổng lớn cả về chuyên môn lẫn niềm tin của người hâm mộ.

Khán giả Amir Hossein Rahimi chia sẻ trong sự tiếc nuối: "Sự thật là đội tuyển đang vướng vào quá nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đây vẫn là đội tuyển đại diện cho quốc gia của chúng tôi". Quan điểm này phần nào phản ánh sự giằng xé trong lòng những người yêu bóng đá Iran: vừa muốn ủng hộ màu cờ sắc áo, vừa không hài lòng với cách vận hành của bộ máy quản lý.

Rào cản địa chính trị và nghịch lý hậu cần

Hành trình của Iran tại kỳ World Cup này được mô tả là "không công bằng" do những tác động từ ngoại giao. Căng thẳng giữa Tehran và Washington khiến phần lớn cổ động viên từ trong nước không thể sang Mỹ để tiếp lửa cho đội nhà. Điều này biến các khán đài trở thành nơi tập trung của khán giả trung lập hoặc cộng đồng người Iran hải ngoại – những người vốn thường xuyên có cái nhìn khắt khe với đội tuyển hiện tại.

Đáng chú ý, việc đội tuyển phải đóng quân tại Tijuana (Mexico) thay vì ở gần các địa điểm thi đấu đã bào mòn đáng kể thể lực của các cầu thủ. Những chuyến di chuyển đường dài liên tục là một bài toán hóc búa về mặt hồi phục. Khán giả Farhad Cheshmi nhấn mạnh: "Đối với một trận đấu tầm cỡ này, tình hình hiện tại là một sự bất công rõ rệt. Đó là hệ quả của các vấn đề chính trị mà thể thao đang phải gánh chịu".

Bất chấp mọi nghịch cảnh, trong 90 phút bóng lăn, bóng đá vẫn tạm thời khỏa lấp những rạn nứt. Những tiếng reo hò và cả những tiếng thở phào nhẹ nhõm khi Beiranvand cản phá thành công đã kết nối những con người vốn đang chia rẽ. Như nữ cổ động viên Roza Assari khẳng định, thể thao nên được tách biệt khỏi chính trị để những giá trị thuần túy của lòng yêu nước và tinh thần đồng đội được tỏa sáng.