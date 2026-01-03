Iraq sáng cửa thay Iran dự World Cup 2026: Dập tắt hy vọng vé vớt của tuyển Việt Nam Trước nguy cơ Iran vắng mặt tại World Cup 2026 do xung đột vũ trang, Iraq và UAE nổi lên là những phương án thay thế hàng đầu, trong khi tuyển Việt Nam không có cơ sở để nhận suất dự.

Những biến động địa chính trị dữ dội tại Trung Đông trong những ngày cuối tháng 2/2026 đã tạo ra một cơn dư chấn lớn đối với làng bóng đá thế giới. Việc các cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng đã đẩy tư cách tham dự World Cup 2026 của quốc gia này vào tình thế vô cùng bấp bênh khi giải đấu chỉ còn chưa đầy bốn tháng nữa là khởi tranh.

Nguy cơ hiện hữu đối với đội tuyển Iran

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI), ông Mehdi Taj, đã thẳng thắn xác nhận thực trạng đầy bi quan của bóng đá nước nhà. Việc Iran rơi vào bảng G cùng Bỉ, New Zealand, Ai Cập và dự kiến thi đấu tại các thành phố Los Angeles, Seattle (Mỹ) – quốc gia đang có xung đột trực tiếp – đã tạo ra những rào cản an ninh không thể vượt qua.

Iran đứng trước khả năng không thể dự World Cup vì tình hình chiến sự căng thẳng.

Thậm chí, kịch bản Iran chạm trán đội tuyển Mỹ ở vòng đấu loại trực tiếp đang trở thành bài toán hóc búa cho các nhà tổ chức. Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom khẳng định tổ chức này đang theo dõi sát sao mọi diễn biến để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Kịch bản thay thế: Iraq và UAE chiếm ưu thế

Trong trường hợp Iran buộc phải rút lui hoặc bị truất quyền thi đấu, FIFA sẽ thực hiện các phương án thay thế dựa trên quy định ưu tiên về thành tích của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Theo logic chuyên môn, Iraq hiện là ứng cử viên hàng đầu để tiếp quản suất đi thẳng của Iran.

Đội tuyển Iraq có thể thay Iran dự World Cup 2026.

Cụ thể, tại vòng loại thứ tư vừa qua, Iraq xếp nhì bảng B. Nếu đội bóng này được đôn lên thay Iran dự vòng chung kết, UAE (đội đứng nhì bảng A) sẽ trám vào vị trí của Iraq để tham dự trận play-off liên lục địa diễn ra tại Mexico. Đây được xem là phương án phân chia công bằng nhất dựa trên kết quả thi đấu thực tế xuyên suốt hành trình vòng loại.

Tuyển Việt Nam và thực tế nghiệt ngã

Những kịch bản trên đã chính thức dập tắt các đồn đoán về việc đội tuyển Việt Nam có thể nhận được "vé vớt". Về mặt quy tắc, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn không có cơ sở cạnh tranh suất thay thế do đã sớm dừng bước từ vòng loại thứ hai với vỏn vẹn 6 điểm, xếp sau cả Iraq lẫn Indonesia.

Ngay cả Indonesia, dù tiến vào vòng loại thứ tư, cũng đã hết cơ hội sau khi xếp cuối bảng B với hai trận toàn thua. Thay vì mơ tưởng về một suất dự World Cup không thực tế, bóng đá Việt Nam hiện đang tập trung cho các mục tiêu thiết thực hơn tại đấu trường châu lục.

Dự kiến trong tháng 3 này, đội tuyển quốc gia sẽ hội quân để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Malaysia vào ngày 31/3 tại sân Thiên Trường, thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Trước đó, HLV Kim Sang-sik sẽ có màn tổng duyệt lực lượng thông qua trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh tại sân Hàng Đẫy nhằm xây dựng lại lối chơi và sự tự tin cho các cầu thủ.